In diesem Abschnitt wird dokumentiert, wie das IBM KI-Produktportfolio an den Funktionen innerhalb des Unternehmensmodells pro Funktion ausgerichtet ist.

Model Hub

IBM watsonx.ai bietet die vollständige Funktionalität in der Model Hub-Funktionsgruppe. watsonx.ai ist sowohl als cloudbasierter Dienst als auch als lokales Bereitstellungspaket verfügbar. Dies ermöglicht einen hybriden Bereitstellungsansatz, der lokale und cloudbasierte Funktionen kombiniert, und bietet Architekten die nötige Flexibilität, um die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen ihrer generativen KI-Lösungen zu erfüllen, ohne wesentliche architektonische Kompromisse eingehen zu müssen.

Model Hosting

IBM watsonx.ai bietet die Funktionen Model Lifecycle Management, Model Inferencing und Model Access Policy Management der Model Hosting Capability Group. Für Model Inferencing bietet watsonx.ai Unternehmen die Möglichkeit, generative KI-Modelle als REST-Services mithilfe einer gemeinsamen API bereitzustellen. Dadurch wird es für Entwickler generativer KI-Lösungen einfach, Modelle in ihre Anwendungen zu integrieren und darauf zuzugreifen, während gleichzeitig Data Scientists und KI-Ingenieure die Modelle im Laufe der Zeit aktualisieren können, ohne die nutzenden Anwendungen zu beeinträchtigen.

watsonx.ai bietet Bereitstellungsumgebungen zur Unterstützung von Model Access Policy Management Funktionen. Bereitstellungsbereiche sind zugangsgeschützte Sammlungen von einsetzbaren Modellen, Daten und Umgebungen, die Unternehmen nutzen können, um ihre generativen KI-Modelle zu verwalten und den Zugriff auf diese Assets zu kontrollieren.

Für das Model Lifecycle Management bietet watsonx.ai Unternehmen die Möglichkeit, Modelle im Laufe der Zeit bereitzustellen, zu aktualisieren und zu löschen.

Modellanpassung

IBM watsonx.ai bietet die Funktionen Model Finetuning und Embeddings Generation innerhalb der Model Customization-Gruppe an. Model Tuning wird von einer Begleitlösung, Red Hat Openshift AI, unterstützt.

Modell und Data Governance

BM watsonx.governance stellt den Großteil der Funktionen in der Gruppe Model and Data Governance bereit. Konkret bietet watsonx.governance Modell- und Data Card Management, Modellkatalogmanagement, Modellrisikomanagement sowie Rechts- und Compliance-Management. Die Datenkatalogverwaltung wird von IBM watsonx.data bereitgestellt.

Modell-Überwachung

Modellüberwachung ist der operative Aspekt der Modell- and Data Governance, weshalb IBM watsonx.governance viele der Funktionen der Model Monitoring-Gruppe bereitstellt, um die angebotenen Modell- und Data Governance-Funktionen zu ergänzen. Konkret bietet watsonx.governance innerhalb dieser Gruppe die Funktionen HAP-Erkennung, Erkennung von Modellabweichungen, Modell-Feedback und -Verbesserung, Erklärbarkeit und Modellbewertung.

GenAI Engineering

IBM watsonx.ai bietet die Prompt-Engineering - und Prompt-Tuning-Funktionen innerhalb der generativen KI-Engineering-Gruppe. Model Tuning wird von einer Begleitlösung unterstützt, Red Hat Openshift KI.

IBM watsonx Orchestrate nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache und greift auf einen Katalog grundlegender und erweiterter Fähigkeiten zurück, um Ihre Anforderungen zu bearbeiten – im richtigen Kontext und in der richtigen Reihenfolge.