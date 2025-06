Big-Data-Analytik ist der Einsatz fortschrittlicher Analysetechniken für sehr große, vielfältige Big-Data-Datensätze, die strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Daten aus verschiedenen Quellen und in unterschiedlichen Größen von Terabyte bis Zettabyte umfassen.

Was genau ist Big Data? Es kann als Datensätze definiert werden, deren Größe oder Art über die Fähigkeiten herkömmlicher relationaler Datenbanken hinausgeht, um Daten mit geringer Latenz zu erfassen, zu verwalten und zu verarbeiten. Zu den Merkmalen von Big Data gehören hohes Volumen, hohe Geschwindigkeit und große Vielfalt. Datenquellen werden immer komplexer als die für traditionelle Daten, weil sie von künstlicher Intelligenz (KI), Mobilgeräten, sozialen Medien und dem Internet der Dinge (IoT) angetrieben werden. Beispielsweise stammen die verschiedenen Arten von Daten von Sensoren, Geräten, Video/Audio, Netzwerken, Protokolldateien, Transaktionsanwendungen, dem Internet und aus sozialen Medien – viele davon werden in Echtzeit und in sehr großem Umfang generiert.

Mit Big-Data-Analytik können Sie letztendlich eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung, Modellierung und Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und verbesserte Business Intelligence vorantreiben. Erwägen Sie beim Erstellen Ihrer Big-Data-Lösung Open-Source-Software, wie z. B. Apache Hadoop, Apache Spark und das gesamte Hadoop-Ökosystem als kostengünstige, flexible Datenverarbeitungs- und Speichertools, die für die Bewältigung der heute generierten Datenmengen ausgelegt sind.