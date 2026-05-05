IBM Software Subscription & Support reaktivieren

Illustration geometrischer Formen in Blau-, Schwarz- und Grautönen
Wenn Ihre S&S abgelaufen ist, können wir Ihnen helfen.
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Reaktivieren Sie Ihre S&S und profitieren Sie von den Vorteilen

Klicken Sie auf die obige Schaltfläche, um herauszufinden, wie Sie:

  • Auf die neuesten Versionen und Releases Ihrer IBM Software zugreifen.
  • Auf IBM Support zugreifen können, wenn Sie ihn benötigen.
  • Ihre Software aufrüsten und aktualisieren, um Ihren ROI zu maximieren.

Erhalten Sie die aktuellsten Softwareversionen und Releases

Wenn Ihre S&S abgelaufen ist und Sie ältere Softwareversionen ausführen, verpassen Sie agentische KI-Verbesserungen, Automatisierungen, Sicherheit und Funktionen und all das ohne Zugang zu kritischen Fixes oder IBM Support.

Erfahren Sie, was Sie verpassen, wenn Sie nicht die neueste Version/den neuesten Release der folgenden Programme haben.

IBM Maximo Application Suite 9.1

IBM MAS 9.1 Benutzer können Assets, Einrichtungen und Investitionsplanung strategisch in einer Erfahrung verwalten und dabei einen neuen generativen KI-Assistenten nutzen, der von watsonx.ai betrieben wird, um die Produktivität der Belegschaft zu steigern.  

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IBM Db2 12.1

IBM Db2 12.1 führt KI-gestützte Agenten ein, die die Verwaltung vereinfachen, die Fehlerbehebung beschleunigen und die Leistung für geschäftskritische Workloads optimieren. Erweiterte Funktionen bieten ein höheres Maß an Kontrolle und Compliance.


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IBM Cognos Analytics 12.1.2

IBM Cognos Analytics 12.1.2 bietet KI-basierte Self-Service-Funktionen, um die Datenvorbereitung, -analyse und -berichterstattung zu beschleunigen und zu vereinfachen. Zusätzlich bietet 12.1.2 eine containerisierte Version der Plattform, die man überall ausführen kann.

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IBM Informix 15.0

Mit IBM Db2 Tools zur Datenverwaltung können Sie den Zustand Ihrer Datenbank problemlos erkennen und verwalten. Db2 Tools unterstützen Sie bei der Verwaltung Ihrer Datenbanken, der Optimierung der Abfrageleistung, der Sicherung und Wiederherstellung, der Migration und dem Klonen Ihrer Datenbanken. Steigern Sie die Produktivität und senken Sie die Kosten bei gleichzeitiger Wahrung von Datenschutz, Datensicherheit und Datenintegrität.

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IBM MQ 9.4

IBM MQ 9.4.2 bietet verbesserte plattformübergreifende Konnektivität, Verbesserungen in der Anwendungsentwicklung, Observability, sicheres und zuverlässiges, plattformübergreifendes Messaging, KI-Funktionen sowie Modernisierungspfade zu SaaS und Hybrid Cloud.

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IBM Planning Analytics 2.1

IBM Planning Analytics 2.1 bietet mit integrierter generativer und agentischer KI sofortige Transparenz der Daten, erleichtert automatisiertes Budgetierung, Forecasting, Berichterstellung und Analysen.

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IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 7.2.0

IBM ELM 7.2.0 bietet Verbesserungen bei der Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Leistung; mit integrierten KI-Agenten, die die Workflows optimieren und die Bereitstellung hochwertiger komplexer Systeme beschleunigen.

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IBM Cloud Pak for Business Automation 25

IBM Business Automatisierung 25.0 bietet eine durchgängige, KI-gestützte Automatisierungsplattform, um operative Herausforderungen schneller zu lösen, die Wartezeiten für Kunden zu reduzieren, Prozesse zu beschleunigen und Compliance-Risiken zu minimieren.

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IBM App Connect 13.0

IBM App Connect Enterprise 13.0 bietet eine vereinfachte Benutzeroberfläche, KI-gestützte Funktionen, neue Automatisierungsverbesserungen zur Beschleunigung des Time-to-Value und zur Stärkung der Governance in den Integrationsumgebungen.

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Holen Sie sich die Unterstützung, die Sie benötigen

Reaktivieren Sie IBM BASE Support und nutzen Sie ihn, um einen Fall zu öffnen, Fixes herunterzuladen, nach technischer Dokumentation zu suchen und bekannte Probleme – autorisierte Programm-Analyse-Aufzeichnungen (APARs) – anzusehen, die Ihnen bei der Fehlerbehebung, Vermeidung und Lösung von Problemen helfen.
 
Benötigen Sie mehr Flexibilität?
Wenn Sie das Gefühl haben:
  • Mehr Zeit zu benötigen, um auf die neuesten Softwareversionen oder Releases umzustellen
    Dass alle Versionen, Releases und Modifikationen (VRMs) eines oder mehrerer Ihrer IBM Software-Produkte ihr grundlegendes Support-Abschlussdatum erreicht haben oder
    Dass Sie ein höheres Maß an Unterstützung benötigen
Erkunden Sie die folgenden Supportoptionen.
IBM Extended Support

Eine Software-Supportoption für bestimmte Produktversionen oder Releases, deren grundlegendes Support-Abschlussdatum erreicht ist – wodurch Sie mehr Zeit haben, eine neuere VRM herunterzuladen.

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IBM Continuous Support

Eine Software-Supportoption für Produkte, die über IBM Passport Advantage erworben wurden und für die der Basissupport für alle Versionen und Releases abgeschlossen ist.

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IBM Advanced Support

Eine Software-Supportoption für Produkte, die über IBM Passport Advantage erworben wurden und für die Sie eine priorisierte Fallbearbeitung und kürzere Reaktionszeiten benötigen als bei standardmäßigem Subscription und Support.

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Erfahren Sie mehr über die Support-Angebote von IBM
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Erneuern, um Ihre Software zu schützen, zu sichern und zu modernisieren

Die Verlängerung Ihrer IBM Software Subscription & Support (S&S) ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten, Ihre Softwareinvestitionen zu schützen. Außerdem profitieren Sie von der Flexibilität der Modernisierung, wenn die Zeit reif ist, einschließlich der Umstellung auf ein SaaS-Angebot. Besuchen Sie TechXchange, um aktuelle Webinare zur Modernisierung von Subscription & Annuity (S&A) anzusehen.

 Sehen Sie sich die Webinare zur Modernisierung an

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