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Wenn Ihre S&S abgelaufen ist und Sie ältere Softwareversionen ausführen, verpassen Sie agentische KI-Verbesserungen, Automatisierungen, Sicherheit und Funktionen und all das ohne Zugang zu kritischen Fixes oder IBM Support.
Erfahren Sie, was Sie verpassen, wenn Sie nicht die neueste Version/den neuesten Release der folgenden Programme haben.
IBM MAS 9.1 Benutzer können Assets, Einrichtungen und Investitionsplanung strategisch in einer Erfahrung verwalten und dabei einen neuen generativen KI-Assistenten nutzen, der von watsonx.ai betrieben wird, um die Produktivität der Belegschaft zu steigern.
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IBM Db2 12.1 führt KI-gestützte Agenten ein, die die Verwaltung vereinfachen, die Fehlerbehebung beschleunigen und die Leistung für geschäftskritische Workloads optimieren. Erweiterte Funktionen bieten ein höheres Maß an Kontrolle und Compliance.
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IBM Cognos Analytics 12.1.2 bietet KI-basierte Self-Service-Funktionen, um die Datenvorbereitung, -analyse und -berichterstattung zu beschleunigen und zu vereinfachen. Zusätzlich bietet 12.1.2 eine containerisierte Version der Plattform, die man überall ausführen kann.
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Mit IBM Db2 Tools zur Datenverwaltung können Sie den Zustand Ihrer Datenbank problemlos erkennen und verwalten. Db2 Tools unterstützen Sie bei der Verwaltung Ihrer Datenbanken, der Optimierung der Abfrageleistung, der Sicherung und Wiederherstellung, der Migration und dem Klonen Ihrer Datenbanken. Steigern Sie die Produktivität und senken Sie die Kosten bei gleichzeitiger Wahrung von Datenschutz, Datensicherheit und Datenintegrität.
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IBM MQ 9.4.2 bietet verbesserte plattformübergreifende Konnektivität, Verbesserungen in der Anwendungsentwicklung, Observability, sicheres und zuverlässiges, plattformübergreifendes Messaging, KI-Funktionen sowie Modernisierungspfade zu SaaS und Hybrid Cloud.
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IBM Planning Analytics 2.1 bietet mit integrierter generativer und agentischer KI sofortige Transparenz der Daten, erleichtert automatisiertes Budgetierung, Forecasting, Berichterstellung und Analysen.
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IBM ELM 7.2.0 bietet Verbesserungen bei der Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Leistung; mit integrierten KI-Agenten, die die Workflows optimieren und die Bereitstellung hochwertiger komplexer Systeme beschleunigen.
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IBM Business Automatisierung 25.0 bietet eine durchgängige, KI-gestützte Automatisierungsplattform, um operative Herausforderungen schneller zu lösen, die Wartezeiten für Kunden zu reduzieren, Prozesse zu beschleunigen und Compliance-Risiken zu minimieren.
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IBM App Connect Enterprise 13.0 bietet eine vereinfachte Benutzeroberfläche, KI-gestützte Funktionen, neue Automatisierungsverbesserungen zur Beschleunigung des Time-to-Value und zur Stärkung der Governance in den Integrationsumgebungen.
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Eine Software-Supportoption für bestimmte Produktversionen oder Releases, deren grundlegendes Support-Abschlussdatum erreicht ist – wodurch Sie mehr Zeit haben, eine neuere VRM herunterzuladen.
Eine Software-Supportoption für Produkte, die über IBM Passport Advantage erworben wurden und für die der Basissupport für alle Versionen und Releases abgeschlossen ist.
Eine Software-Supportoption für Produkte, die über IBM Passport Advantage erworben wurden und für die Sie eine priorisierte Fallbearbeitung und kürzere Reaktionszeiten benötigen als bei standardmäßigem Subscription und Support.
Die Verlängerung Ihrer IBM Software Subscription & Support (S&S) ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten, Ihre Softwareinvestitionen zu schützen. Außerdem profitieren Sie von der Flexibilität der Modernisierung, wenn die Zeit reif ist, einschließlich der Umstellung auf ein SaaS-Angebot. Besuchen Sie TechXchange, um aktuelle Webinare zur Modernisierung von Subscription & Annuity (S&A) anzusehen.
Durchsuchen Sie die IBM-Dokumentation oder nutzen Sie den Produktkatalog, um zu erfahren, was es Neues gibt.
Suchen Sie in Sicherheitsbulletins nach Informationen zu potenziellen Sicherheitslücke, die Ihre Software betreffen.
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