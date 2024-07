Systemweite Echtzeit-Metriken wie die mittlere Erkennungszeit (Mean Time To Identify, MTTI) sind die Grundlage für autonome IT-Operationen. Verbesserungen der Beobachtbarkeit helfen Ihnen dabei, IT-Operationen durchgängig zu verfolgen, was die Identifizierung und Lokalisierung kritischer Ereignisse in verschiedenen Anwendungen, Daten und Prozesse erleichtert.