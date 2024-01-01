Modell-Gateway und Modellanpassung

Das richtige Modell für Ihre Geschäftsanforderungen

Verbesserung der Leistung des KI-Modells

watsonx.ai ermöglicht es KI-Entwicklern und Ingenieuren für maschinelles Lernen, aus Tausenden von hochmodernen Foundation Models auszuwählen und dann den Modellentwicklungsprozess durch Anpassung und Abstimmung auf einen bestimmten Anwendungsfall zu optimieren
Einheitliche und kollaborative Erfahrung

Durch die Anpassung von Modellen können Entwicklungsteams Wissen und Skills in allen Modellen wiederverwenden.
Schnelle Iteration

End-to-End-Modellanpassung mit Unternehmensdaten in wenigen Stunden, nicht Monaten
Kostenoptimierung

Verwenden Sie ein kleineres spezialisiertes Modell, nicht ein größeres generisches Modell.
Modellleistung

Führen Sie Modelle effizienter aus, um Leistung und Laufzeit zu optimieren.
Passen Sie Ihre Modelle mit diesen Tools an Pipeline zur Datenaufnahme

Nehmen Sie Tausende von Dokumenten auf und verwalten Sie komplexe Aufnahme-Pipelines wie Masking, Chunking und Filter. Verarbeiten Sie mehrere Dokumentformate aus verschiedenen Datenquellen, darunter PDF, PPT, TXT und DOC.

 Taxonomie-Management

Erstellen Sie eine Taxonomie von Unternehmenswissen und -fähigkeiten, die in einer einfach zu navigierenden Baumstruktur visualisiert werden. IBM watsonx.ai stellt die Benutzeroberfläche, CLI, API und SDK für die Taxonomieerstellung bereit.

 Generierung synthetischer Daten

Erweitern Sie die Taxonomie mit der agentischen Generierung synthetischer Daten durch InstructLab. IBM watsonx.ai wird Benutzeroberfläche, CLI, API und SDK für die Generierung synthetischer Daten bereitstellen.

 Ausrichtungsoptimierung

Richten Sie das Modell mithilfe einer mehrphasigen Ausrichtungstechnik an den generierten synthetischen Daten aus. IBM watsonx.ai stellt die Benutzeroberfläche, CLI, API und SDK zur Ausrichtungsoptimierung bereit.

 Datenabstammung

Effizientes Indizieren und Abrufen der Dokumente Ihres Unternehmens.

 Modellevaluierung

Verwenden Sie Python-Notebooks, um IBM Bluebench-Benchmarks und offene Standard-Benchmarks (Verlustfunktion, MMLU, MT-Bench und PR-Bench) sowohl auf vorkonfigurierten als auch auf aufeinander abgestimmte Modellen auszuführen.

Wählen Sie Ihr Modell

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der KI-Anwendungen, indem Sie unsere Bibliothek von Drittanbieter- und IBM Granite-Modellen verwenden, die für KI-Workflows geeignet sind, oder integrieren Sie Ihr eigenes individuelles Foundation Model in die Plattform.

Machen Sie den nächsten Schritt

Testen Sie watsonx.ai kostenlos oder setzen Sie Ihre Entdeckungstour fort.

