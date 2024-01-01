Das richtige Modell für Ihre Geschäftsanforderungen
watsonx.ai ermöglicht es KI-Entwicklern und Ingenieuren für maschinelles Lernen, aus Tausenden von hochmodernen Foundation Models auszuwählen und dann den Modellentwicklungsprozess durch Anpassung und Abstimmung auf einen bestimmten Anwendungsfall zu optimieren
Durch die Anpassung von Modellen können Entwicklungsteams Wissen und Skills in allen Modellen wiederverwenden.
End-to-End-Modellanpassung mit Unternehmensdaten in wenigen Stunden, nicht Monaten
Verwenden Sie ein kleineres spezialisiertes Modell, nicht ein größeres generisches Modell.
Führen Sie Modelle effizienter aus, um Leistung und Laufzeit zu optimieren.
Nehmen Sie Tausende von Dokumenten auf und verwalten Sie komplexe Aufnahme-Pipelines wie Masking, Chunking und Filter. Verarbeiten Sie mehrere Dokumentformate aus verschiedenen Datenquellen, darunter PDF, PPT, TXT und DOC.
Erstellen Sie eine Taxonomie von Unternehmenswissen und -fähigkeiten, die in einer einfach zu navigierenden Baumstruktur visualisiert werden. IBM watsonx.ai stellt die Benutzeroberfläche, CLI, API und SDK für die Taxonomieerstellung bereit.
Erweitern Sie die Taxonomie mit der agentischen Generierung synthetischer Daten durch InstructLab. IBM watsonx.ai wird Benutzeroberfläche, CLI, API und SDK für die Generierung synthetischer Daten bereitstellen.
Richten Sie das Modell mithilfe einer mehrphasigen Ausrichtungstechnik an den generierten synthetischen Daten aus. IBM watsonx.ai stellt die Benutzeroberfläche, CLI, API und SDK zur Ausrichtungsoptimierung bereit.
Effizientes Indizieren und Abrufen der Dokumente Ihres Unternehmens.
Verwenden Sie Python-Notebooks, um IBM Bluebench-Benchmarks und offene Standard-Benchmarks (Verlustfunktion, MMLU, MT-Bench und PR-Bench) sowohl auf vorkonfigurierten als auch auf aufeinander abgestimmte Modellen auszuführen.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der KI-Anwendungen, indem Sie unsere Bibliothek von Drittanbieter- und IBM Granite-Modellen verwenden, die für KI-Workflows geeignet sind, oder integrieren Sie Ihr eigenes individuelles Foundation Model in die Plattform.
