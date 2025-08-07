Open-Source-Modelle von OpenAI auf IBM watsonx.ai verfügbar

Eines der beiden Modelle, das größere gpt-oss-120b, wird ab heute auf der watsonx.ai-Plattform von IBM verfügbar gemacht. IBM sagte, das Modell kann sicher in der Unternehmensinfrastruktur bereitgestellt, mit internen Daten angepasst und in reale Workflows in Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Rechtsberatung eingebettet werden. Das zweite Modell, gpt-oss-20b, wird ebenfalls in Kürze zur Plattform hinzugefügt. Entwicklungsteams werden bald auch in der Lage sein, diese Modelle von watsonx.ai zu nutzen, wenn sie Agenten in watsonx Orchestrate erstellen.

IBM watsonx.ai ermöglicht es Unternehmen, KI-Anwendungen über eine einheitliche Entwicklungsplattform zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren. Es bietet Entwicklern die Flexibilität und die Wahl, ein Foundation Model anzupassen, auf eine breite Palette vorgefertigter, benutzerdefinierter und Open-Source-Tools zuzugreifen, die Vorteile führender Frameworks zu nutzen und hybride Bereitstellungsoptionen für Cloud und On-Prem zu nutzen, um ein schnelles Experimentieren und eine Beschleunigung der Time-to-Value für das Unternehmen zu ermöglichen.

Die Verfügbarkeit von gpt-oss auf watsonx.ai ist eine weitere Option für eine wachsende Auswahl an offenen Modellen, die auf der Plattform gehostet werden, und bietet Teams, die Agenten in watsonx Orchestrate erstellen, mehr Auswahl. Indem den Benutzern Zugriff auf erstklassige offene Modelle in watsonx geboten wird, darunter auch Modelle von Drittanbietern wie Meta und Mistral sowie IBMs eigenes Granite, besteht das Ziel darin, eine Kultur der Zusammenarbeit und Flexibilität für Kunden zu fördern, die generative KI bereitstellen.