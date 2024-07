IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux ist ein Überwachungsagent, der die Möglichkeit bietet, Daten, die von mehreren Systemen erfasst werden, auf einer benutzerfreundlichen, flexiblen Oberfläche anzuzeigen. Er ist Teil der OMEGAMON-Familie von Softwareprodukten.

IBM Tivoli OMEGAMON XE auf z/VM und Linux ermöglicht Ihnen die Anzeige von Z/VM-Daten aus dem Performance Toolkit für VM sowie Ansichten von Linux auf IBM Z-Systemleistungsdaten. Diese Mehrfachansichtsfunktion hilft Ihnen, Probleme schneller zu lösen und komplexe Umgebungen effektiver zu verwalten.

