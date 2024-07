Integriert sich in IBM Tape Manager for z/VM, wenn Sicherungen auf physischen oder virtuellen Bändern erforderlich sind, und ergänzt IBM Spectrum Protect, das eine Sicherung von Linux-Daten auf Dateiebene ermöglicht.

Unterstützt eine Reihe von Medien und Backups

Stellt Dateien in Mixed Media (CMS-Dateien in SFS, SFS in CMS, CMS und SFS in virtuellen Lesegeräten) wieder her. Unterstützt Backups auf Dateiebene von Z/VM-Daten, Image-Ebene von Z/VM-Minidisks und Z/VM- und Linux-DASD-Volumes.