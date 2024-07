IBM® Tape Manager for z/VM® organisiert Informationen über Bandressourcen in einem Bandkatalog. Es verwaltet Bänder über mehrere IBM z/VM-Systeme hinweg und ermöglicht Ihnen die Verwaltung eines Katalogs von Band-Volumes. Es überwacht die Bandressourcen und benachrichtigt Sie, wenn die Bandressourcen zur Neige gehen oder wenn der Speicherplatz im Bandkatalog fast erschöpft ist. Tape Manager for z/VM unterstützt Standard-Label- (SL) und Non-Label-Bänder (NL). Darüber hinaus bietet es Unterstützung für manuelle Bandgeräte und physische und virtuelle Bandbibliotheken von IBM, Oracle® StorageTek, EMC® und Luminex.