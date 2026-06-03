Analysieren Sie kontinuierlich den Anwendungsbedarf, um Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen in Rechenzentren optimal aufeinander abzustimmen. Passen Sie die Workloads an, um die Effizienz und Auslastung zu verbessern. Automatisieren Sie Aktionen wie Platzierung und Skalierung, um die Leistung zu sichern und gleichzeitig Unter- und Überprovisionierung zu vermeiden.