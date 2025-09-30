Intelligente und automatisierte Optimierung des Rechenzentrums

Fortlaufende Automatisierung gewährleistet Leistung und Effizienz in hybriden und virtualisierten Rechenzentrumsumgebungen

Ein Diagramm aus Wolken und kreisförmigen Formen, die durch Pfeile miteinander verbunden sind

Darstellung von bunten Kreisen innerhalb weißer Rechtecke

23. September 2025

Optimieren Sie VMware, Red Hat OpenShift und darüber hinaus weitere Plattformen mit Turbonomic

 

Erfahren Sie, wie Sie die Nachfrage kontinuierlich in Echtzeit analysieren, die Ressourcennutzung maximieren und die Workloads über VMs, Container und On-Prem-Infrastrukturen hinweg optimieren können.

Optimieren Sie virtuelle Workloads in Ihren Rechenzentren

IBM®  Turbonomic bietet zuverlässige Automatisierung und Full-Stack-Visualisierung für Ihr Rechenzentrum. Durch die kontinuierliche Analyse der Nachfrage in Echtzeit wird sichergestellt, dass Anwendungen die Ressourcen erhalten, die sie für eine zuverlässige Leistung benötigen. So können Sie Ressourcenverschwendung reduzieren, Effizienz maximieren, Kosten senken und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in hybriden und virtualisierten Umgebungen.
Vorteile
Sichern Sie die App-Leistung in großem Maßstab

Passen Sie Ressourcen an den Echtzeitbedarf an, damit Anwendungen zuverlässig über Workloads und Cluster in Ihrem Rechenzentrum funktionieren.
Steigern Sie die Effizienz Ihres Rechenzentrums

Automatisieren Sie die Platzierung und Skalierung von Workloads, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig die Effizienz in komplexen Umgebungen zu gewährleisten.
Planen Sie die Kapazität Ihres Rechenzentrums

Führen Sie Szenarien zur Überprüfung des Workload-Wachstums, der Hardware-Aktualisierung oder der Migrationspläne durch und steuern Sie die Modernisierung zuverlässig.
Verlängern Sie den Lebenszyklus der Infrastruktur

Optimieren Sie die Host- und Clusterauslastung, um Hardware-Aktualisierungszyklen zu verzögern und hybride Modernisierungsinitiativen zu unterstützen.
Reduzieren Sie Verschwendung von Ressourcen im Rechenzentrum

Passen Sie die Workloads an, um ungenutzte Kapazitäten zurückzugewinnen, Betriebskosten zu senken und die Ressourceneffizienz in Ihrem Rechenzentrum zu verbessern.
Sorgen Sie für Governance und Compliance

Wenden Sie Optimierungsmaßnahmen über ITSM-Workflows an, um sie an Governance- und Change-Management-Richtlinien anzupassen.

Exklusives Angebot: DigiTEL

Beschleunigen Sie Ihren Return on Investment

Mit umfassender Unterstützung von IBM Technology Expert Labs können Sie das volle Potenzial von Turbonomic mit einer exklusiven Preisgestaltung für Services erschließen. 

Mit DigiTEL erhalten Sie Folgendes:

  • Hands-on Sessions zur Beschleunigung der digitalen Transformation mit Turbonomic.
  • Arbeiten Sie mit Experten zusammen, um die Konfiguration, Ausführung und Einrichtung durchzuführen.
  • Ein klarer Ansatz zur Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kostenoptimierung.
  • Das alles mit einmaliger Preisgestaltung!

Optimieren Sie Bestehendes

Bildschirmaufnahme des Haupt-Dashboards von Turbonomic Optimize Cloud Compute
Ressourcenoptimierung in Echtzeit

Durch die Integration mit Hypervisoren und Containerplattformen automatisiert Turbonomic die VM-Platzierung, Host-Evakuierung und Container-Ressourcenbereitstellung in Echtzeit. Mit dieser Methode werden manuelle Eingriffe reduziert und eine effiziente Ausführung der Workloads über Cluster hinweg sichergestellt.
Bildschirmaufnahme des Dashboards des Turbonomic Optimize Cloud Storage Action Center
Automatisierte Platzierung und Skalierung

Turbonomic ermittelt die optimale anfängliche Platzierung neuer Workloads und weist sie je nach Bedarf und Richtlinie dem richtigen Host, Datenspeicher oder Cluster zu. Anschließend werden Leistungsmetriken fortlaufend in Echtzeit analysiert, um die Workloads automatisch nach oben oder unten zu skalieren. Diese Funktion stellt sicher, dass Anwendungen stets über die richtigen Ressourcen verfügen, um ihre SLAs zu erfüllen. Gleichzeitig wird eine Überbereitstellung verhindert und die Effizienz in Ihrem Rechenzentrum maximiert.
Bildschirmaufnahme des Dashboards von Turbonomic Optimize Databases Plan Summary
Kapazitätsplanung und Forecasting

Anhand früherer Nutzungsdaten und Szenario-Modellierungen simuliert Turbonomic das Wachstum der Workloads, die Erneuerung der Hardware und die Migration. IT-Abteilungen können „Was-wäre-wenn“-Szenarien durchspielen, um die Auswirkungen auf die Leistung zu bewerten und die Modernisierung des Rechenzentrums zu unterstützen.
Bildschirmaufnahme des Dashboards von Turbonomic Optimize Kubernetes
Multiplattform-Optimierung

Turbonomic lässt sich mit VMware vCenter, Nutanix AHV, Microsoft Hyper-V, Kubernetes und OpenShift verknüpfen. Durch die Vereinheitlichung der Optimierung über Hypervisoren und Container hinweg wird eine gleichbleibende Leistung in heterogenen Rechenzentrumsumgebungen sichergestellt.
Bildschirmaufnahme des Dashboards von Turbonomic Optimize Cloud Compute
Richtliniengestützte Compliance-Integration

Optimierungsmaßnahmen können in ITSM-Workflow- und Change-Management-Pipelines integriert werden. Turbonomic setzt Business Rules durch und automatisiert gleichzeitig die Ausführung, wodurch sichergestellt wird, dass die Effizienz des Rechenzentrums den Governance-Anforderungen entspricht.
Kundenreferenzen 260.000 USD

Einsparungen bei den Cloud-Ausgaben in 12 Monaten und Durchführung von 5.800 automatisierten Beschaffungsmaßnahmen in 90 Tagen. Erfahren Sie, wie Natura seine Effizienz und Leistung durch Automatisierung verbessern konnte.

 Die Geschichte von Natura lesen 228 GB

Speicherplatz in nur 1 Monat zurückgewonnen und gleichzeitig die Leistung von 1000 VMs sichergestellt. Entdecken Sie, wie BBC Studios Automatisierung zur Verwaltung seiner IT implementiert hat.

 Die Geschichte von BBC Studios lesen 30 %

Senkung der VMware-Lizenzkosten und 70 % schnellere Ressourcenentscheidungen. Lesen Sie, wie APIS IT die Leistung kritischer Regierungsdienste maximiert hat. 

 Die Geschichte von APIS IT lesen 175.000

automatisierte Ressourcenmaßnahmen und Einsparungen in Höhe von 619.000 USD. Erfahren Sie, wie IBM TechZone maßgeschneiderte Technologie-Stacks für globale Benutzer bereitgestellt hat.

 Die Geschichte von IBM TechZone lesen 2000

Größenanpassungen, die im Lauf von 12 Monaten und 650 Stunden durchgeführt wurden, die in einem Jahr freigesetzt wurden. Erfahren Sie, wie J.B. Hunt mit IBM Turbonomic die Appleistung in der Hybrid Cloud sicherstellt. 

 Die Geschichte von J.B. Hunt lesen 10 %

VM-Wachstum ohne zusätzliche Hardware und automatisierte Unterstützung für Ressourcenentscheidungen. Erkunden Sie, wie das Bankhaus Metzler die Anwendungsleistung sicherstellt und die SLAs seiner Kunden einhält.

 Die Geschichte von Metzler lesen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ja. Turbonomic unterstützt die Optimierung über mehrere Hypervisoren hinweg, darunter VMware, Nutanix und Microsoft Hyper-V, Container-Plattformen wie OpenShift Virtualization und Kubernetes sowie führende Public Clouds wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud. Auf diese Weise wird eine gleichbleibende Anwendungsleistung und eine effiziente Ressourcennutzung in hybriden Multicloud- und unterschiedlichen Rechenzentrumsumgebungen gewährleistet.

Mehr über die Kubernetes-Optimierung erfahren Mehr über die Cloud-Optimierung erfahren

Ja. Turbonomic lässt sich in Überwachungs-, Orchestrierungs- und ITSM-Tools wie ServiceNow, vCenter, Kubernetes und Public Cloud integrieren. Die Lösung funktioniert über Standardschnittstellen wie REST-APIs, Webhooks und Skripte und bietet eine native Kubernetes-Unterstützung. Die Integrationen verbessern die Visualisierung und ermöglichen automatisierte Aktionen, die sich an Ihren bestehenden Workflows orientieren.

Alle Integrationen anzeigen

Durch die fortlaufende Anpassung der Workloads und die Eliminierung ungenutzter Ressourcen reduziert die Optimierung von Rechenzentren die Über- und Unterbereitstellung. Dieser Ansatz führt zu niedrigeren Betriebs- und Energiekosten und verzögert gleichzeitig unnötige Infrastrukturausgaben.

Turbonomic analysiert fortlaufend die Workload-Anforderungen und automatisiert Maßnahmen wie Skalierung, Platzierung und Anpassung, um eine zuverlässige Leistung und Effizienz im gesamten Rechenzentrum sicherzustellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die nur bei auftretenden Problemen Warnmeldungen senden, generiert Turbonomic auch umsetzbare Empfehlungen, die Benutzer manuell oder automatisch ausführen können.

Unternehmen, die Turbonomic einsetzen, konnten ihre Ressourcenverschwendung und Lizenzkosten um bis zu 30 % reduzieren und die Anwendungsleistung gewährleisten. Branchenübergreifend haben Unternehmen diese Technologie zur Verzögerung von Infrastruktur-Aktualisierungszyklen, zur Senkung von Cloud-Kosten und zur Verbesserung der Servicezuverlässigkeit eingesetzt.

Alle Kundenreferenzen ansehen Mehr über Turbonomic erfahren

Machen Sie den nächsten Schritt

Wenden Sie sich an unser Team, um Unterstützung von einem Experte und maßgeschneiderte Lösungen zu erhalten, oder vereinbaren Sie einen Termin, um zu erkunden, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Geschäftsziele zu erreichen.

