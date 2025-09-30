Fortlaufende Automatisierung gewährleistet Leistung und Effizienz in hybriden und virtualisierten Rechenzentrumsumgebungen
IBM® Turbonomic bietet zuverlässige Automatisierung und Full-Stack-Visualisierung für Ihr Rechenzentrum. Durch die kontinuierliche Analyse der Nachfrage in Echtzeit wird sichergestellt, dass Anwendungen die Ressourcen erhalten, die sie für eine zuverlässige Leistung benötigen. So können Sie Ressourcenverschwendung reduzieren, Effizienz maximieren, Kosten senken und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in hybriden und virtualisierten Umgebungen.
Passen Sie Ressourcen an den Echtzeitbedarf an, damit Anwendungen zuverlässig über Workloads und Cluster in Ihrem Rechenzentrum funktionieren.
Automatisieren Sie die Platzierung und Skalierung von Workloads, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig die Effizienz in komplexen Umgebungen zu gewährleisten.
Führen Sie Szenarien zur Überprüfung des Workload-Wachstums, der Hardware-Aktualisierung oder der Migrationspläne durch und steuern Sie die Modernisierung zuverlässig.
Optimieren Sie die Host- und Clusterauslastung, um Hardware-Aktualisierungszyklen zu verzögern und hybride Modernisierungsinitiativen zu unterstützen.
Passen Sie die Workloads an, um ungenutzte Kapazitäten zurückzugewinnen, Betriebskosten zu senken und die Ressourceneffizienz in Ihrem Rechenzentrum zu verbessern.
Wenden Sie Optimierungsmaßnahmen über ITSM-Workflows an, um sie an Governance- und Change-Management-Richtlinien anzupassen.
Mit umfassender Unterstützung von IBM Technology Expert Labs können Sie das volle Potenzial von Turbonomic mit einer exklusiven Preisgestaltung für Services erschließen.
Mit DigiTEL erhalten Sie Folgendes:
Einsparungen bei den Cloud-Ausgaben in 12 Monaten und Durchführung von 5.800 automatisierten Beschaffungsmaßnahmen in 90 Tagen. Erfahren Sie, wie Natura seine Effizienz und Leistung durch Automatisierung verbessern konnte.
Speicherplatz in nur 1 Monat zurückgewonnen und gleichzeitig die Leistung von 1000 VMs sichergestellt. Entdecken Sie, wie BBC Studios Automatisierung zur Verwaltung seiner IT implementiert hat.
Senkung der VMware-Lizenzkosten und 70 % schnellere Ressourcenentscheidungen. Lesen Sie, wie APIS IT die Leistung kritischer Regierungsdienste maximiert hat.
automatisierte Ressourcenmaßnahmen und Einsparungen in Höhe von 619.000 USD. Erfahren Sie, wie IBM TechZone maßgeschneiderte Technologie-Stacks für globale Benutzer bereitgestellt hat.
Größenanpassungen, die im Lauf von 12 Monaten und 650 Stunden durchgeführt wurden, die in einem Jahr freigesetzt wurden. Erfahren Sie, wie J.B. Hunt mit IBM Turbonomic die Appleistung in der Hybrid Cloud sicherstellt.
VM-Wachstum ohne zusätzliche Hardware und automatisierte Unterstützung für Ressourcenentscheidungen. Erkunden Sie, wie das Bankhaus Metzler die Anwendungsleistung sicherstellt und die SLAs seiner Kunden einhält.
Reduzieren Sie den Hardware- und Lizenzbedarf von VMware und sparen Sie im ersten Jahr 75 % der Kosten ein.
Dieser Bericht zeigt 35 % Cloud-Einsparungen, 75 % weniger Leistungstickets und einen ROI von 247 % in drei Jahren.
Turbonomic automatisiert den Betrieb von Rechenzentren, optimiert die Cloud-Ausgaben und steigert die Effizienz von Kubernetes.
Turbonomic hat G2-Auszeichnungen für ROI, Grid-Führung und Benutzerakzeptanz erhalten. Schauen Sie sich die tatsächlichen Nutzerbewertungen in den Winterberichten von G2 an.
Ein automatisiertes Application Resource Management kann zu einer intelligenteren Optimierung der Cloud-Kosten führen.
Turbonomic spielt die Hauptrolle in „Inside the Blueprint“ auf Bloomberg und FOX Business.
Turbonomic unterstützt Plattform- und DevOps-Ingenieure bei der Optimierung der Markteinführungszeit und der Leistung der Anwendung.
Lesen Sie, was zufriedene Kunden von IBM Turbonomic auf TrustRadius sagen.
Ja. Turbonomic unterstützt die Optimierung über mehrere Hypervisoren hinweg, darunter VMware, Nutanix und Microsoft Hyper-V, Container-Plattformen wie OpenShift Virtualization und Kubernetes sowie führende Public Clouds wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud. Auf diese Weise wird eine gleichbleibende Anwendungsleistung und eine effiziente Ressourcennutzung in hybriden Multicloud- und unterschiedlichen Rechenzentrumsumgebungen gewährleistet.
Ja. Turbonomic lässt sich in Überwachungs-, Orchestrierungs- und ITSM-Tools wie ServiceNow, vCenter, Kubernetes und Public Cloud integrieren. Die Lösung funktioniert über Standardschnittstellen wie REST-APIs, Webhooks und Skripte und bietet eine native Kubernetes-Unterstützung. Die Integrationen verbessern die Visualisierung und ermöglichen automatisierte Aktionen, die sich an Ihren bestehenden Workflows orientieren.
Durch die fortlaufende Anpassung der Workloads und die Eliminierung ungenutzter Ressourcen reduziert die Optimierung von Rechenzentren die Über- und Unterbereitstellung. Dieser Ansatz führt zu niedrigeren Betriebs- und Energiekosten und verzögert gleichzeitig unnötige Infrastrukturausgaben.
Turbonomic analysiert fortlaufend die Workload-Anforderungen und automatisiert Maßnahmen wie Skalierung, Platzierung und Anpassung, um eine zuverlässige Leistung und Effizienz im gesamten Rechenzentrum sicherzustellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die nur bei auftretenden Problemen Warnmeldungen senden, generiert Turbonomic auch umsetzbare Empfehlungen, die Benutzer manuell oder automatisch ausführen können.
Unternehmen, die Turbonomic einsetzen, konnten ihre Ressourcenverschwendung und Lizenzkosten um bis zu 30 % reduzieren und die Anwendungsleistung gewährleisten. Branchenübergreifend haben Unternehmen diese Technologie zur Verzögerung von Infrastruktur-Aktualisierungszyklen, zur Senkung von Cloud-Kosten und zur Verbesserung der Servicezuverlässigkeit eingesetzt.
