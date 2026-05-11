Von der Optimierung zur Autonomie: Red Hat und IBM Turbonomic in Aktion

Moderne Plattformen verfügen zwar über ausreichend Werkzeuge, haben aber oft Schwierigkeiten, effizient in großem Maßstab zu arbeiten.
Das IT-Team von Red Hat® betreibt groß angelegte Red Hat OpenShift®-Umgebungen in Cloud- und On-Premises-Infrastruktur, einschließlich Red Hat OpenShift Service auf AWS (ROSA), unterstützt Container, Virtualisierung und KI-Workloads. Wie viele moderne Plattformteams arbeitet auch Red Hat mit einem strikten GitOps-Modell, bei dem CI/CD-Pipelines die Quelle der Wahrheit definieren.
Die Herausforderung für Red Hat war nicht nur die Sichtbarkeit. Red Hat benötigte kontinuierliche, systemweite Optimierung in seinen OpenShift-Umgebungen, ohne das bestehende GitOps-Betriebsmodell zu stören. Turbonomic erweitert OpenShift um eine kontinuierliche Optimierungsebene, die sicherstellt, dass die Workloads in Bezug auf Leistung und Kosten effizient ausgewogen sind.
Anstatt das Modell zu ändern, orientierten sich Red Hat und IBM daran.
Red Hat entwickelte einen Open-Source-Begleitoperator für OpenShift, der es ermöglicht, IBM Turbonomic®-Aktionen innerhalb von GitOps-Workflows zu steuern. In den meisten Umgebungen werden Optimierungsänderungen durch CI/CD-Pipelines überschrieben, wodurch diese Optimierungen effektiv rückgängig gemacht werden. Der Operator beseitigt diese Reibung, sodass die Optimierung bestehen bleiben kann, ohne dass es zu Abweichungen kommt oder die Governance umgangen wird.
Wenn Turbonomic beispielsweise eine Ressourcenoptimierung anwendet, kann der Operator sicherstellen, dass diese aktualisierten Container-Ressourceneinstellungen erhalten bleiben, wodurch verhindert wird, dass nachfolgende CI/CD- oder „Source of Truth“-Abgleiche sie rückgängig machen.
Daher funktioniert die Optimierung mit der Plattform, nicht gegen sie.
Die Anpassung an die richtige Größe oder das richtige Niveau wird zwar oft verstanden, aber selten konsequent umgesetzt. Red Hat hat dieses Problem durch Automatisierung gelöst.
Mit Turbonomic ist die Rechtevergabe für Container richtliniengesteuert, immer aktiv und standardmäßig abschaltbar. Effizienz hängt nicht mehr davon ab, dass Teams Maßnahmen ergreifen. Es ist in die Plattform integriert und wird kontinuierlich durchgesetzt. Diese Änderung bedeutet eine Verlagerung des Betriebsmodells von der manuellen, Workload-für-Workload-Abstimmung hin zu einer zentralisierten, richtliniengesteuerten Plattformfunktion, die konsistent in allen Clustern angewendet wird. Dieser Wandel wird in großem Maßstab entscheidend. Native Ansätze basieren auf einer Konfiguration pro Workload und einer inkonsistenten Einführung, während Turbonomic eine einzige, richtliniengesteuerte Steuerungsebene bietet, die die Optimierung über den Cluster standardisiert.
Red Hat untersucht außerdem, wie die horizontalen Pod-Skalierungsfunktionen von Turbonomic genutzt werden können, um Replikate, die KI-Inferenz-Workloads unterstützen, dynamisch zu dimensionieren. Dies hilft dabei, die Anzahl der Replikate an den Bedarf anzupassen und gleichzeitig das Risiko einer Überprovisionierung zu verringern.
Turbonomic automatisiert auch die Workload-Platzierung. Durch die kontinuierliche Anpassung der Anwendung an die verfügbare Infrastruktur wird die Fragmentierung reduziert und Spielraum in den Clustern geschaffen. Durch die effizientere Verteilung von Workloads auf weniger Knoten kann Red Hat ungenutzte Kapazitäten suspendieren, Ressourcen freisetzen und im Voraus gekaufte Cloud-Kapazitäten wie reservierte Instanzen für andere Workloads verfügbar machen. Diese Automatisierung verbessert die Stabilität und stellt sicher, dass Ressourcen effizient genutzt werden, ohne Infrastruktur hinzuzufügen.
Hier geht es nicht darum, ein weiteres Werkzeug hinzuzufügen, sondern darum, die Art und Weise der Optimierung zu verändern.
Zuvor erfolgte die Optimierung manuell, reaktiv und war teamübergreifend uneinheitlich. Änderungen gingen während des CI/CD-Abgleichs oft verloren und Skalierungsentscheidungen hingen von der Konfiguration auf Workload-Ebene ab. Die Optimierung erfolgt nun automatisiert, kontinuierlich und standardisiert. Richtliniengesteuerte Entscheidungen werden kontinuierlich auf alle Umgebungen angewendet, wodurch die manuelle Abstimmung reduziert, die Auslastung verbessert und die Lösung von Ressourcenbeschränkungen beschleunigt wird.
Turbonomic ist mittlerweile in den täglichen Betrieb in verschiedenen Umgebungen integriert, standardisiert Entscheidungen und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung und Nutzung in großem Maßstab. Dies hat zu einer höheren Clusternutzung, weniger Überprovisionierung und einer schnelleren Lösung von Ressourcenbeschränkungen durch automatisierte Entscheidungsfindung geführt.
Mit dem Wachstum von Red Hat OpenShift-Umgebungen über hybride und Multicluster-Deployments hinweg wird es schwieriger, Leistung, Kosteneffizienz und betriebliche Konsistenz aufrechtzuerhalten. Kontinuierliche Optimierung ändert das.
Durch die Erweiterung von Red Hat OpenShift um eine immer eingeschaltete Optimierungsschicht stellt Red Hat sicher, dass Anwendungen mit der Infrastrukturkapazität abgestimmt bleiben, systemweite Entscheidungen getroffen werden und die Abläufe über Container, Red Hat OpenShift Virtualization, ROSA und lokale Umgebungen hinweg konsistent bleiben. Dies unterstützt auch Modernisierung und VMware-Migrationsinitiativen. Für Plattformteams bedeutet das eine stärkere Kostenkontrolle, eine höhere Konsistenz zwischen Clustern und die Möglichkeit, den Betrieb zu skalieren, ohne den manuellen Aufwand zu erhöhen.
Der Ansatz von Red Hat zeigt, wie das in der Praxis aussieht: gleichbleibende Leistung und Effizienz, die automatisch und ohne manuelle Eingriffe bereitgestellt werden.
Das ist der Übergang von der Optimierung zur Autonomie.