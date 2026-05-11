Von der Optimierung zur Autonomie: Red Hat und IBM Turbonomic in Aktion

Anstatt das Modell zu ändern, orientierten sich Red Hat und IBM daran.

Red Hat entwickelte einen Open-Source-Begleitoperator für OpenShift, der es ermöglicht, IBM Turbonomic®-Aktionen innerhalb von GitOps-Workflows zu steuern. In den meisten Umgebungen werden Optimierungsänderungen durch CI/CD-Pipelines überschrieben, wodurch diese Optimierungen effektiv rückgängig gemacht werden. Der Operator beseitigt diese Reibung, sodass die Optimierung bestehen bleiben kann, ohne dass es zu Abweichungen kommt oder die Governance umgangen wird.

Wenn Turbonomic beispielsweise eine Ressourcenoptimierung anwendet, kann der Operator sicherstellen, dass diese aktualisierten Container-Ressourceneinstellungen erhalten bleiben, wodurch verhindert wird, dass nachfolgende CI/CD- oder „Source of Truth“-Abgleiche sie rückgängig machen.

Daher funktioniert die Optimierung mit der Plattform, nicht gegen sie.