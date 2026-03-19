Optimieren Sie KI-Workloads in der Cloud, On-Prem und in Containern mit Turbonomic. Automatisieren Sie Ressourcenentscheidungen, um die Leistung von KI-Modellen und GPUs sicherzustellen.
KI-Workloads sind ressourcenintensiv und reagieren sehr empfindlich auf Leistungsengpässe. Turbonomic analysiert den GPU-, CPU- und Speicherbedarf in Echtzeit und automatisiert Entscheidungen hinsichtlich Skalierung, Platzierung und Zuweisung. Für Kubernetes- und OpenShift-Anwendungen: Leistungskennzahlen wie Parallelität, Antwortzeit, Bearbeitungszeit und Warteschlangenverzögerungen, um die Skalierung von Inferenzdiensten der generativen KI zu steuern. Ob in der Cloud, On-Prem oder in Containern – Turbonomic gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei gleichzeitiger Maximierung der Auslastung.
höhere Verfügbarkeit der GPU-Leerlaufleistung. Erfahren Sie, wie IBM BAM durch intelligente Automatisierung den GPU-Durchsatz verdoppelt und den Hardwarebedarf gesenkt hat.
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Turbonomic automatisiert den Betrieb von Rechenzentren, optimiert die Cloud-Ausgaben und steigert die Effizienz von Kubernetes.
Turbonomic hat G2-Auszeichnungen für ROI, Grid-Führung und Benutzerakzeptanz erhalten. Schauen Sie sich die tatsächlichen Nutzerbewertungen in den Winterberichten von G2 an.
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Reduzieren Sie den Hardware- und Lizenzbedarf von VMware und sparen Sie im ersten Jahr 75 % der Kosten ein.
Ein automatisiertes Application Resource Management kann zu einer intelligenteren Optimierung der Cloud-Kosten führen.
Dieser Bericht zeigt 35 % Cloud-Einsparungen, 75 % weniger Leistungstickets und einen ROI von 247 % in drei Jahren.
Turbonomic spielt die Hauptrolle in „Inside the Blueprint“ auf Bloomberg und FOX Business.
Turbonomic unterstützt Plattform- und DevOps-Ingenieure bei der Optimierung der Markteinführungszeit und der Leistung der Anwendung.
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Es handelt sich um die Fähigkeit, GPU-Ressourcen automatisch an den Workload-Bedarf in lokalen Umgebungen, in der Cloud und in Containern anzupassen. So stellen Sie sicher, dass Ihre KI-Anwendungen stets leistungsfähig sind und die Kosten unter Kontrolle bleiben.
Turbonomic analysiert kontinuierlich die Auslastung von GPUs, CPUs und Arbeitsspeicher in Rechenzentren, der Cloud und in Kubernetes. Es automatisiert die Platzierung, Skalierung und bedarfsgerechte Anpassung, sodass KI-Workloads die Leistungsziele erreichen, ohne dass Ressourcen übermäßig bereitgestellt werden.
Turbonomic ordnet GPU-Workloads ausschließlich kompatiblen Hosts mit verfügbarer Kapazität zu. Dadurch werden Leistungsprobleme vermieden und Sie können Ihre vorhandene Hardware besser nutzen.
In AWS und Azure passt Turbonomic die Größe der GPU-Instanzen kontinuierlich an, sodass Sie nur für das bezahlen, was Sie tatsächlich nutzen. Zudem werden Verschwendungen vermieden, indem Workloads heruntergefahren oder von ungenutzten GPU-Instanzen verlagert werden.
Ja. Turbonomic optimiert die Inferenz generativer KI in Kubernetes und OpenShift, indem es Services auf der Grundlage von GPU- und Anwendungsmetriken skaliert. Es stellt sicher, dass Latenz- und Durchsatzziele erreicht werden, und verbessert gleichzeitig die GPU-Auslastung.
Turbonomic überwacht die GPU-Ressourcen auf der Ebene der virtuellen Maschinen, der Knoten und der Containerdienste. Es automatisiert die sichere Platzierung von On-Prem-VMs und skaliert Kubernetes-Inferenz-Workloads, wodurch die Effizienz in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen gesteigert wird.
Ja. Turbonomic dimensioniert GPU-Instanzen in der Public Cloud optimal, platziert und konsolidiert GPU-Workloads sicher in Rechenzentren und skaliert Kubernetes-Inferenz-Workloads basierend auf SLOs. Durch die Abstimmung von Angebot und Nachfrage werden unnötige Kosten reduziert, während die Leistung für KI-Workloads erhalten bleibt.
Das „Big AI Models“-Team von IBM hat die Verfügbarkeit ungenutzter GPUs um das 5,3-Fache gesteigert und den Durchsatz verdoppelt, ohne dabei die Latenzziele aus den Augen zu verlieren. Das bedeutet schnellere Innovationen zu geringeren Kosten.