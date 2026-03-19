Intelligente KI-basierte Workload-Optimierung über Hybrid-Cloud-Plattformen hinweg

Optimieren Sie KI-Workloads in der Cloud, On-Prem und in Containern mit Turbonomic. Automatisieren Sie Ressourcenentscheidungen, um die Leistung von KI-Modellen und GPUs sicherzustellen.

 

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Automatisieren Sie die KI-Workload-Optimierung in großem Maßstab

KI-Workloads sind ressourcenintensiv und reagieren sehr empfindlich auf Leistungsengpässe. Turbonomic analysiert den GPU-, CPU- und Speicherbedarf in Echtzeit und automatisiert Entscheidungen hinsichtlich Skalierung, Platzierung und Zuweisung. Für Kubernetes- und OpenShift-Anwendungen: Leistungskennzahlen wie Parallelität, Antwortzeit, Bearbeitungszeit und Warteschlangenverzögerungen, um die Skalierung von Inferenzdiensten der generativen KI zu steuern. Ob in der Cloud, On-Prem oder in Containern – Turbonomic gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei gleichzeitiger Maximierung der Auslastung.
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Vorteile

Optimieren Sie die Leistung von Cloud-GPU

Passen Sie die Workloads kontinuierlich an den am besten geeigneten GPU-Instanztyp in AWS und Azure an, damit Ihre Anwendungen schnell und reaktionsschnell bleiben.
Gewinnen Sie an Flexibilität bei KI-Projekten

Skalieren Sie GPU-Ressourcen in Echtzeit nach oben oder unten, sodass Teams KI-Initiativen ohne infrastrukturbedingte Verzögerungen starten und ausbauen können.
Stellen Sie die Leistungsfähigkeit von generativer KI sicher

Skalieren Sie Inferenzdienste nach Gleichzeitigkeit, Antwortzeit und Durchsatz, um konsistent schnelle und genaue Ergebnisse zu liefern.
Verbessern Sie die GPU-Auslastung

Nutzen Sie MIG-fähige Skalierungs- und Leistungsmetriken, um eine höhere GPU-Auslastung zu erzielen und so Kapazitäten für die Bewältigung von mehr KI-Workloads ohne zusätzliche Kosten freizusetzen.
Sorgen Sie für die Zuverlässigkeit Ihrer Unternehmensanwendungen

Stellen Sie sicher, dass GPU-fähige Workloads ohne Unterbrechung laufen, indem Sie sie auf kompatiblen Hosts mit verfügbarer Kapazität platzieren.
Verlängern Sie die Lebensdauer der Hardware

Steigern Sie die Workload-Dichte auf sichere Weise, sodass Sie mehr KI-Projekte auf derselben Hardware unterstützen können, bevor Sie in neue GPUs investieren müssen.
Optimieren Sie die Leistung von Cloud-GPU

Passen Sie die Workloads kontinuierlich an den am besten geeigneten GPU-Instanztyp in AWS und Azure an, damit Ihre Anwendungen schnell und reaktionsschnell bleiben.
Gewinnen Sie an Flexibilität bei KI-Projekten

Skalieren Sie GPU-Ressourcen in Echtzeit nach oben oder unten, sodass Teams KI-Initiativen ohne infrastrukturbedingte Verzögerungen starten und ausbauen können.
Stellen Sie die Leistungsfähigkeit von generativer KI sicher

Skalieren Sie Inferenzdienste nach Gleichzeitigkeit, Antwortzeit und Durchsatz, um konsistent schnelle und genaue Ergebnisse zu liefern.
Verbessern Sie die GPU-Auslastung

Nutzen Sie MIG-fähige Skalierungs- und Leistungsmetriken, um eine höhere GPU-Auslastung zu erzielen und so Kapazitäten für die Bewältigung von mehr KI-Workloads ohne zusätzliche Kosten freizusetzen.
Sorgen Sie für die Zuverlässigkeit Ihrer Unternehmensanwendungen

Stellen Sie sicher, dass GPU-fähige Workloads ohne Unterbrechung laufen, indem Sie sie auf kompatiblen Hosts mit verfügbarer Kapazität platzieren.
Verlängern Sie die Lebensdauer der Hardware

Steigern Sie die Workload-Dichte auf sichere Weise, sodass Sie mehr KI-Projekte auf derselben Hardware unterstützen können, bevor Sie in neue GPUs investieren müssen.

Verbessern Sie die Effizienz und Leistung Ihres Grafikprozessors (GPU)

GPU-Optimierung für die Public Cloud

Turbonomic wertet kontinuierlich GPU-Metriken wie die Anzahl der GPUs, den Speicher und die Bandbreite über AWS- und Azure-Instanzen hinweg aus. Es empfiehlt automatisch den am besten geeigneten Instanztyp und stellt diesen bereit, wodurch sichergestellt wird, dass Workloads mit maximaler Leistung ausgeführt werden, während eine unnötige Überdimensionierung vermieden wird. Dank der Richtliniensteuerung für GPU-Stufen und Rechenkapazitäten bleiben die Kosten vorhersehbar und die Leistung bei KI-Workloads konstant.

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Eine Person schaut im Serverraum auf einen Laptop
Optimierung von Workloads für generative KI

Generative KI-Workloads erfordern enorme GPU-Ressourcen. Turbonomic optimiert die Verteilung von GPU-Workloads über Kubernetes und Red Hat® OpenShift® hinweg, um sicherzustellen, dass Workloads für die Inferenz von Gen-AI-LLMs die festgelegten Service-Level-Ziele (SLO) und Leistungsstandards erfüllen und gleichzeitig die GPU-Auslastung, Effizienz und Kosten optimieren.
Screenshot mit den wichtigsten Container-Plattform-Clustern
GPU-Optimierung für Rechenzentren

Turbonomic nutzt GPU-orientierte Analysen, um virtuelle Maschinen, die eine GPU-Beschleunigung erfordern, dynamisch zu platzieren und zu optimieren. Durch die Erkennung von vGPU- und Passthrough-Konfigurationen wird sichergestellt, dass Workloads nur auf kompatiblen Hosts mit verfügbarer Kapazität ausgeführt werden. Dies verhindert Ausfälle, sichert die Anwendungsleistung und ermöglicht es Unternehmen, die Workload-Dichte zu erhöhen, ohne dabei Abstriche bei der Zuverlässigkeit machen zu müssen.

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GPU-Optimierung für die Public Cloud

Turbonomic wertet kontinuierlich GPU-Metriken wie die Anzahl der GPUs, den Speicher und die Bandbreite über AWS- und Azure-Instanzen hinweg aus. Es empfiehlt automatisch den am besten geeigneten Instanztyp und stellt diesen bereit, wodurch sichergestellt wird, dass Workloads mit maximaler Leistung ausgeführt werden, während eine unnötige Überdimensionierung vermieden wird. Dank der Richtliniensteuerung für GPU-Stufen und Rechenkapazitäten bleiben die Kosten vorhersehbar und die Leistung bei KI-Workloads konstant.

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Optimierung von Workloads für generative KI

Generative KI-Workloads erfordern enorme GPU-Ressourcen. Turbonomic optimiert die Verteilung von GPU-Workloads über Kubernetes und Red Hat® OpenShift® hinweg, um sicherzustellen, dass Workloads für die Inferenz von Gen-AI-LLMs die festgelegten Service-Level-Ziele (SLO) und Leistungsstandards erfüllen und gleichzeitig die GPU-Auslastung, Effizienz und Kosten optimieren.
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Turbonomic nutzt GPU-orientierte Analysen, um virtuelle Maschinen, die eine GPU-Beschleunigung erfordern, dynamisch zu platzieren und zu optimieren. Durch die Erkennung von vGPU- und Passthrough-Konfigurationen wird sichergestellt, dass Workloads nur auf kompatiblen Hosts mit verfügbarer Kapazität ausgeführt werden. Dies verhindert Ausfälle, sichert die Anwendungsleistung und ermöglicht es Unternehmen, die Workload-Dichte zu erhöhen, ohne dabei Abstriche bei der Zuverlässigkeit machen zu müssen.

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höhere Verfügbarkeit der GPU-Leerlaufleistung. Erfahren Sie, wie IBM BAM durch intelligente Automatisierung den GPU-Durchsatz verdoppelt und den Hardwarebedarf gesenkt hat.

 Die Story von IBM BAM lesen

Ressourcen

Sichern Sie die Leistung und Effizienz von Turbonomic mit IBM Expert Lab Services

Maßgeschneiderte Services, die Sie bei der Planung, Implementierung und Optimierung von Turbonomic für Ihre geschäftlichen Anforderungen unterstützen.
Ein Blick auf Turbonomic

Turbonomic automatisiert den Betrieb von Rechenzentren, optimiert die Cloud-Ausgaben und steigert die Effizienz von Kubernetes.
G2-Produktbewertungen

Turbonomic hat G2-Auszeichnungen für ROI, Grid-Führung und Benutzerakzeptanz erhalten. Schauen Sie sich die tatsächlichen Nutzerbewertungen in den Winterberichten von G2 an.
Bewertungen auf TrustRadius

Lesen Sie, was zufriedene Kunden von IBM Turbonomic auf TrustRadius sagen.
VMware-Strategie

Reduzieren Sie den Hardware- und Lizenzbedarf von VMware und sparen Sie im ersten Jahr 75 % der Kosten ein.
IT-Ressourcen verwalten

Ein automatisiertes Application Resource Management kann zu einer intelligenteren Optimierung der Cloud-Kosten führen.
247 % ROI in 3 Jahren

Dieser Bericht zeigt 35 % Cloud-Einsparungen, 75 % weniger Leistungstickets und einen ROI von 247 % in drei Jahren.

Turbonomic spielt die Hauptrolle in „Inside the Blueprint“ auf Bloomberg und FOX Business.
Anwendung-SLOs einhalten

Turbonomic unterstützt Plattform- und DevOps-Ingenieure bei der Optimierung der Markteinführungszeit und der Leistung der Anwendung.
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IBM Turbonomic bietet eine kostenlose 30-Tage-Testversion. Es ist keine Kreditkarte erforderlich. Starten Sie jetzt Ihre kostenlose Testversion.
Produkttour

Erleben Sie eine interaktive Demo, um die App-Leistung und Ressourcenoptimierung in Echtzeit zu sehen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Es handelt sich um die Fähigkeit, GPU-Ressourcen automatisch an den Workload-Bedarf in lokalen Umgebungen, in der Cloud und in Containern anzupassen. So stellen Sie sicher, dass Ihre KI-Anwendungen stets leistungsfähig sind und die Kosten unter Kontrolle bleiben.

Turbonomic analysiert kontinuierlich die Auslastung von GPUs, CPUs und Arbeitsspeicher in Rechenzentren, der Cloud und in Kubernetes. Es automatisiert die Platzierung, Skalierung und bedarfsgerechte Anpassung, sodass KI-Workloads die Leistungsziele erreichen, ohne dass Ressourcen übermäßig bereitgestellt werden.

Turbonomic ordnet GPU-Workloads ausschließlich kompatiblen Hosts mit verfügbarer Kapazität zu. Dadurch werden Leistungsprobleme vermieden und Sie können Ihre vorhandene Hardware besser nutzen.

In AWS und Azure passt Turbonomic die Größe der GPU-Instanzen kontinuierlich an, sodass Sie nur für das bezahlen, was Sie tatsächlich nutzen. Zudem werden Verschwendungen vermieden, indem Workloads heruntergefahren oder von ungenutzten GPU-Instanzen verlagert werden.

Ja. Turbonomic optimiert die Inferenz generativer KI in Kubernetes und OpenShift, indem es Services auf der Grundlage von GPU- und Anwendungsmetriken skaliert. Es stellt sicher, dass Latenz- und Durchsatzziele erreicht werden, und verbessert gleichzeitig die GPU-Auslastung.

Turbonomic überwacht die GPU-Ressourcen auf der Ebene der virtuellen Maschinen, der Knoten und der Containerdienste. Es automatisiert die sichere Platzierung von On-Prem-VMs und skaliert Kubernetes-Inferenz-Workloads, wodurch die Effizienz in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen gesteigert wird.

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Ja. Turbonomic dimensioniert GPU-Instanzen in der Public Cloud optimal, platziert und konsolidiert GPU-Workloads sicher in Rechenzentren und skaliert Kubernetes-Inferenz-Workloads basierend auf SLOs. Durch die Abstimmung von Angebot und Nachfrage werden unnötige Kosten reduziert, während die Leistung für KI-Workloads erhalten bleibt.

Das „Big AI Models“-Team von IBM hat die Verfügbarkeit ungenutzter GPUs um das 5,3-Fache gesteigert und den Durchsatz verdoppelt, ohne dabei die Latenzziele aus den Augen zu verlieren. Das bedeutet schnellere Innovationen zu geringeren Kosten.

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