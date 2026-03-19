Turbonomic wertet kontinuierlich GPU-Metriken wie die Anzahl der GPUs, den Speicher und die Bandbreite über AWS- und Azure-Instanzen hinweg aus. Es empfiehlt automatisch den am besten geeigneten Instanztyp und stellt diesen bereit, wodurch sichergestellt wird, dass Workloads mit maximaler Leistung ausgeführt werden, während eine unnötige Überdimensionierung vermieden wird. Dank der Richtliniensteuerung für GPU-Stufen und Rechenkapazitäten bleiben die Kosten vorhersehbar und die Leistung bei KI-Workloads konstant.