Bei Verwendung, Übertragung und im Speicher
Kontrolle über Ihre Cloud
„Keep Your Own Key“-System
Sie können die Konfiguration Ihrer Cloud-Ressourcen bestimmen und zentral die Einhaltung unternehmensspezifischer und gesetzlicher Vorschriften verwalten. Compliance-Verordnungen ändern sich schnell – sorgen Sie dafür, dass Ihr Unternehmen schneller ist.
IBM Cloud geht über Confidential Computing hinaus, weil Daten während der gesamten Verarbeitung geschützt sind. Sie können auf hohe Datenschutzstandards, die vollständige Kontrolle über Ihre Daten und das höchste Maß an Schutz für Ihre Schlüssel vertrauen.
IBM Cloud bietet eine riesige Auswahl an Möglichkeiten dazu, wo und wie Ihre Daten und Workloads ausgeführt werden.
Geschützte Cloud und vereinfachte Workload
Das in Frankreich ansässige Energieunternehmen entschied sich für IBM, um Plattformentwicklung und Markteinführung zu beschleunigen.
Erfahren Sie mehr über die Angriffsmethoden und Beweggründe von Bedrohungsakteuren in der Cloud. (376 KB)
Informieren Sie sich über die Konzepte der Cloud-Sicherheit und ihre Anwendungsfälle in der Wirtschaft.
IBM Security bietet ein umfassendes Portfolio an Sicherheitsprodukten und -services für Unternehmen.
Sie können die IBM Cloud passend zum Bedarf Ihres Unternehmens einrichten.