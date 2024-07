Bei der Evaluierung eines Cloud-Plattform-Partners stellte Movius fest, dass IBM sich von der Konkurrenz abhob, weil es die wichtigsten Kriterien für das Unternehmen erfüllte. Eines dieser Kriterien war eine Plattform, die auf hohe Verfügbarkeit ausgelegt ist, da dies für Echtzeit-Telekommunikationsdienste, geografische Bereitstellungspunkte, sehr tief eingebettete Sicherheit und ein Servicepaket als Grundlage für Movius unerlässlich war.

„Alle sprechen über die Skalierbarkeit der Cloud, aber um auf Komponentenebene skalieren zu können, Ressourcen nach Bedarf hinzuzufügen und zu entfernen, weitere Dienste wie Rechenleistung, Speicher oder andere Komponenten hinzuzufügen und geografisch bereitzustellen – so etwas können wir nur mit der Infrastruktur in der Partnerschaft mit IBM realisieren“, so Amit Modi, CTO, CISO und Evangelist bei Movius.

Um bei der raschen Einführung seines MultiLine-Dienstes mit Telekommunikationsunternehmen zusammenarbeiten zu können, erstellte Movius einen wiederholt anwendbaren Bereitstellungsplan für eine schnelle, nahtlose Implementierung in IBM Cloud-Rechenzentren weltweit. Das Unternehmen betreibt seine Telefonieanwendung in selbst verwalteten VMware-Umgebungen, die auf einer IBM Cloud Bare-Metal-Server-Infrastruktur in Dallas (Texas), Mexico City (Mexiko), London (England) und Sydney (Australien) gehostet werden. Movius plant die Bereitstellung zusätzlicher Disaster-Recovery-Infrastruktur in Washington, DC und Singapur.

Der Service Veeam on IBM Cloud bietet Funktionen für das Datenmanagement in der Cloud, die dem Unternehmen helfen, die Datenverfügbarkeit zu unterstützen, die branchenspezifischen Anforderungen an die Datenaufbewahrung zu erfüllen und seine Strategie bezüglich Geschäftskontinuität und Disaster-Recovery (BCDR) zu optimieren. Die Veeam-Lösung hilft Movius außerdem, jedes Jahr 75.000 USD an Datenschutzkosten einzusparen.

Um die Ausfallsicherheit und Optimierung seines MultiLine-Dienstes zu gewährleisten, entschied sich Movius für die IBM Cloud Internet Services (CIS), eine Reihe von Edge-Netzservices. Neben der Optimierung und Unterstützung der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Webanwendungen bietet die CIS-Lösung einen umfassenden Sicherheitsschutz für Internetanwendungen vor DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service), Datendiebstahl und Bot-Angriffen.

IBM Global Financing bot Movius einen Zahlungsplan an, der es dem Kunden ermöglichte, seinen Kostenaufwand an den erwarteten Nutzen anzupassen und gleichzeitig den Cashflow zu optimieren.