Veeam on IBM Cloud bietet zuverlässige Backups und vorhersehbare Disaster Recovery (DR) für virtuelle und physische Workloads, unabhängig davon, wo sie sich befinden - in Ihrem Rechenzentrum und in der Cloud. Veeam auf IBM Cloud ist ein nicht-IBM-Produkt, das gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Veeam angeboten wird. Entdecken Sie, warum IBM Cloud auf der VeeamON den Veeam Innovation Award 2020 gewonnen hat.