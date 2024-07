Der Zugang zu Elektrizität ist für eine moderne Gesellschaft so entscheidend, dass man ihn fast als Menschenrecht bezeichnen könnte. Doch fast eine Milliarde Menschen in Afrika südlich der Sahara haben immer noch keinen Zugang zu Elektrizität. Das liegt nicht nur daran, dass es in abgelegenen Gebieten an Infrastruktur fehlt. In Tansania zum Beispiel leben etwa 50 % der Bevölkerung in unmittelbarer Nähe des Stromnetzes, aber nur 16 % der Haushalte sind daran angeschlossen.

Das Problem ist, dass ein Anschluss erhebliche Vorabinvestitionen erfordert, was für viele Familien unerschwinglich ist. Daher müssen sie jedes Mal, wenn sie ihre Handys aufladen müssen, jemanden bezahlen, der einen Anschluss hat, und die Preise sind oft unverschämt hoch. Man schätzt, dass viele Menschen in Afrika südlich der Sahara bis zu 10 % ihres Einkommens für Strom ausgeben. Das ist mehr als 10 Mal so viel wie der Durchschnittswert in Europa und Nordamerika.

Das in Frankreich ansässige Unternehmen Irene Energy erkannte, dass sich viele dieser Probleme durch die Schaffung einer einfacheren, kostengünstigeren und flexibleren Backoffice-Infrastruktur für Energiedienstleister lösen ließen. Wenn die Kosten für die Verwaltung und Abwicklung der Zahlungen niedrig genug sind, können die Menschen zum Beispiel kleine Beträge ihres wöchentlichen Einkommens in einen Gemeinschaftsfonds einzahlen, bis sie genug für die Installation eines neuen Netzanschlusses gespart haben. Es ermöglicht auch Strom-Roaming, d. h. ein Nutzer kann beispielsweise sein Handy bei einem Freund aufladen, aber den Strom selbst bezahlen, sodass die Kosten gerecht verteilt werden.

„Wir sahen eine große Chance, die Energiemärkte mit einer sicheren, skalierbaren, leistungsstarken und erschwinglichen Back-Office-Infrastruktur für Energiedienstleister positiv zu verändern“, erklärt Guillaume Marchand, Gründer von Irene Energy. „Wir mussten nur die richtigen Drittanbieter finden, die uns bei der Lösung dieser gewaltigen technischen Herausforderung helfen konnten.“