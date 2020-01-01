NetApp-Lösungen für IBM Cloud

Nur IBM® Cloud und NetApp bieten Ihnen das Beste an bahnbrechenden Technologien. Zu diesen bahnbrechenden Neuerungen gehören die ersten Cloud-Lösungen, die speziell für die Bewältigung spezifischer Branchenherausforderungen entwickelt wurden, KI- und ML-Modelle zur Beschleunigung der Wertschöpfung sowie die Leistung in der Cloud, die bisher nur vor Ort erreicht wurde.
Konsistente Erstellung und Ausführung in Cloud-, On-Premises- und Edge-Umgebungen.
Aktivieren Sie die IBM Cloud for Telecommunications-Lösung mit NetApp.
Genauigkeit von KI und ML mit IBM® Cloud Pak for Data Services.
Erhalten Sie 180.000 E/A-Operationen pro Sekunde von NetApp-zertifiziertem Speicher, den es nur vor Ort gibt.
Erstellen Sie Enterprise-SAP-Workloads in der IBM Cloud, indem Sie die leistungsstärksten cloudbasierten Bare-Metal-Lösungen für SAP mit der Flexibilität und Performance der NetApp Block- und Datei-Services kombinieren.
Stellen Sie sich den Herausforderungen der stark regulierten Telekommunikationsbranche, modernisieren Sie Unternehmensanwendungen und erfüllen Sie Anwendungs- und Datenanforderungen an jedem beliebigen Ort mit IBM® Cloud Satellite, das mit NetApp Trident aufgebaut wurde.
Schützen Sie Ihre kritischen Geschäftsdaten in der IBM Cloud mit Lösungen von NetApp und Veeam, die Ihre geschäftlichen Anforderungen nach schnellerer Wiederherstellung, höherer Speichereffizienz und besserer Risikominderung erfüllen können.
Modernisieren Sie die Art und Weise, wie Sie Daten sammeln, organisieren und analysieren, und setzen Sie KI in Ihrem gesamten Unternehmen ein – mit IBM Cloud Pak for Data, das auf der Red Hat® OpenShift® Container Platform basiert.
Erkunden Sie unser Speicherangebot, um Lösungen zu finden, die Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.