NetApp-Lösungen für IBM Cloud

Beschleunigen Sie Innovationen in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds
Isometrische Abbildung einer Personengruppe mit Geräten zur Datenanalyse
Digitale Transformation mit IBM und NetApp

Nur IBM® Cloud und NetApp bieten Ihnen das Beste an bahnbrechenden Technologien. Zu diesen bahnbrechenden Neuerungen gehören die ersten Cloud-Lösungen, die speziell für die Bewältigung spezifischer Branchenherausforderungen entwickelt wurden, KI- und ML-Modelle zur Beschleunigung der Wertschöpfung sowie die Leistung in der Cloud, die bisher nur vor Ort erreicht wurde.
Verwenden Sie den Code NETAPP500 und Sie erhalten eine Gutschrift von 500 USD für Ihre Block- und Dateispeicherbestellung.
Infrastruktur für Hybrid

Konsistente Erstellung und Ausführung in Cloud-, On-Premises- und Edge-Umgebungen.
Speziell für die Industrie entwickelt

Aktivieren Sie die IBM Cloud for Telecommunications-Lösung mit NetApp.
Wert von modernisierten Daten

Genauigkeit von KI und ML mit IBM® Cloud Pak for Data Services.
Leistung vor Ort

Erhalten Sie 180.000 E/A-Operationen pro Sekunde von NetApp-zertifiziertem Speicher, den es nur vor Ort gibt.
SAP

Erstellen Sie Enterprise-SAP-Workloads in der IBM Cloud, indem Sie die leistungsstärksten cloudbasierten Bare-Metal-Lösungen für SAP mit der Flexibilität und Performance der NetApp Block- und Datei-Services kombinieren.

 Telekommunikation

Stellen Sie sich den Herausforderungen der stark regulierten Telekommunikationsbranche, modernisieren Sie Unternehmensanwendungen und erfüllen Sie Anwendungs- und Datenanforderungen an jedem beliebigen Ort mit IBM® Cloud Satellite, das mit NetApp Trident aufgebaut wurde.

 Notfallwiederherstellung für VMware

Schützen Sie Ihre kritischen Geschäftsdaten in der IBM Cloud mit Lösungen von NetApp und Veeam, die Ihre geschäftlichen Anforderungen nach schnellerer Wiederherstellung, höherer Speichereffizienz und besserer Risikominderung erfüllen können.

 KI und ML

Modernisieren Sie die Art und Weise, wie Sie Daten sammeln, organisieren und analysieren, und setzen Sie KI in Ihrem gesamten Unternehmen ein – mit IBM Cloud Pak for Data, das auf der Red Hat® OpenShift® Container Platform basiert.

 Mehr über das IBM Cloud Pak for Data erfahren
Blockspeicher
Holen Sie sich die Leistungsstärke einer lokalen Festplatte mit der Persistenz und Dauerhaftigkeit eines SAN. Steigern Sie die Speicherkapazität von virtuellen und Bare Metal-Servern auf 48.000 E/A-Operationen pro Sekunde. Setzen Sie Flash-gestützte Blockspeicherdatenträger von 20 GB bis 12 TB ein.
Dateispeicher
Fügen Sie schnelle, flexible NFS-basierte Dateispeicherung hinzu. Vollständige Kontrolle und geringere Kosten durch Flash-basierte Architektur. Erstellen Sie Dateifreigaben von 20 GB bis 12 TB. Bereitstellung mit flexiblen, Power-basierten Optionen.
Lösungsarchitektur Ausweitung der Hybrid Cloud auf den Edge-Bereich NetApp, Inc. vereinfacht die Einführung und Bereitschaft für 5G mit fortschrittlichen Datenservices, die die Hybrid Cloud auf den Edge-Bereich ausweiten. Es integriert diese Datenservices mit Container-Orchestrierungsplattformen wie Red Hat OpenShift und IBM Cloud Pak-Lösungen, um Daten zu erhalten, die „im Land“ bleiben, und eine größere Agilität über mehr Standorte und Anwendungen hinweg zu bieten.
Starten Sie Ihre digitale Transformation
IBM Cloud und NetApp bieten Infrastruktur- und Datenservices zur Beschleunigung Ihrer digitalen Transformation. (PDF, 4,2 MB)
NetApp INSIGHT Digital 2020 Keynote
Die CEOs George Kurian und Arvind Krishna sprechen über die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen NetApp und IBM.
„NetApp auf IBM Cloud für SAP-Workloads“
IBM Cloud bietet die leistungsfähigste SAP-zertifizierte Compute-Infrastruktur aller Cloud-Provider.
Erste Schritte

Erkunden Sie unser Speicherangebot, um Lösungen zu finden, die Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.

