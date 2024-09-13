Intel-Lösungen in der IBM Cloud

Modernisieren Sie Ihre Intel-Workloads mit einer sicheren, zuverlässigen Cloud-Partnerschaft, die Lösungen für den Weg in die Hybrid Cloud bietet.
IBM Cloud-Konto erstellen Den IBM Cloud Katalog erkunden
Nahaufnahme eines Mikrochips
Confidential Computing mit Intel® SGX® ist jetzt auf IBM Cloud VPC verfügbar

Schützen Sie Ihre Daten nicht nur im Ruhezustand und bei der Übertragung, sondern auch bei der Nutzung, und priorisieren Sie Ihre Cloud-Rechenleistung mit Intel® Xeon® Prozessorleistung der 4. Generation, die sowohl Sicherheit als auch Skalierbarkeit bietet. IBM Cloud Virtual Server for VPC bieten jetzt Sicherheit für die Intel® SGX® Confidential Computing Anwendung, die ausgewählten Code und Daten durch gehärtete Enklaven und vertrauenswürdige Ausführungsmodule isoliert und vor Änderungen schützt. Gehen Sie bei den am schnellsten wachsenden Workloads in den Bereichen KI, Analytics, Multi-Party-Computing und Digital Assets mit Zuversicht neue Wege.

Mehr erfahren über Intel® SGX® auf IBM Cloud VPC 
 
In der Presse Neue Intel Xeon-Technologie auf IBM Cloud Compute

Erfahren Sie, wie Intel® und IBM Cloud sich dafür einsetzen, Kunden bei der Modernisierung und Sicherung ihrer HPC-Workloads zu unterstützen.

 Blog lesen So helfen Intel und IBM Unternehmen dabei, Innovationen zu beschleunigen

IBM Cloud und Intel kündigen neue Lösung im Bereich Confidential Computing, eine Partnerschaft mit der Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance und eine Global-Summit-Reihe an.

 Newsroom-Artikel lesen IBM Cloud und Intel bringen neue benutzerdefinierte Cloud-Sandbox auf den Markt

Kunden von IBM Cloud Virtual Servers for VPC können jetzt die Leistung von Intel Xeon-Prozessoren der 2. und 4. Generation in einer Vielzahl von Anwendungen testen.

 Blog lesen
Von Natur aus datenzentriert Verbessern Sie die Datenpersistenz und -sicherheit mit der optimierten Technologie von Intel für Rechenleistung und Speicher.
Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von Confidential Computing

Helfen Sie mit, die Anwendungssicherheit zu erhöhen und ausgewählten Code und Daten vor Änderungen zu schützen, indem Sie Intel® Software Guard Extensions (Intel SGX®) auf hyper-skalierbaren Virtual Servers innerhalb von IBM Cloud VPC einsetzen.

 Mehr über Intel SGX erfahren
Sorgen Sie für eine bahnbrechende Speicherleistung

Intel Optane SSDs beschleunigen die Speicherleistung erheblich und reduzieren gleichzeitig die Latenz.  

 Mehr über Intel Optane SSDs erfahren
Workloads vertrauensvoll und sicher migrieren

Die Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) sorgt für die Sicherheit von Servern beim Verschieben von Live-Workloads.

 Mehr über Intel TXT erfahren
Mehr Arbeitsspeicher zu geringeren Kosten pro TB

Intel Optane Persistent Memory bietet eine kostengünstige Speichererweiterung für größere Datensätze und die Konsolidierung von Workloads.

 Mehr über Intel Optane Persistent Memory erfahren
Das Intel-Ökosystem in der IBM Cloud VMware-Lösungen
Migrieren Sie Ihre VMware-Workloads in die IBM Cloud mit Ihren vorhandenen Tools, Technologien und Fähigkeiten. Die Integration und Automatisierung mit Red Hat® OpenShift® beschleunigt Innovationen mit Services wie KI, Analytics und mehr.
SAP-Lösungen
Nutzen Sie leistungsstarke Infrastrukturen und Lösungen, die die IT-Landschaft Ihres Unternehmens verbessern. SAP on IBM Cloud ist eine unternehmenstaugliche Cloud, mit der Sie Ihre Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Compliance erfüllen können.
Red Hat-Lösungen
Kombinieren Sie die Innovation einer globalen Community von Open-Source-Entwicklern mit unübertroffener Expertise in Branchenmodellen, Cloud und KI, um Herausforderungen schneller zu meistern und bessere Ergebnisse zu erzielen.
IBM Cloud Paks
Bieten Sie die einzige Hybrid-Cloud-Plattform der Branche. Vorintegrierte Daten, Automatisierungs- und Sicherheitsfunktionen ermöglichen eine schnellere Erstellung und Modernisierung von Apps in jeder Cloud- oder IT-Infrastruktur.
Person, die im Homeoffice am Computer tippt
Straker Translations stellt sein Geschäftsmodell um
Straker implementierte VMware vSphere auf IBM Cloud, um Rechenkapazität für eine leistungsstarke Bereitstellung zu erhalten, ohne dabei Abstriche bei der Skalierbarkeit zu machen oder die Umstellung auf die Bereitstellung von Online-Übersetzungsdiensten zu kontrollieren.
Luftaufnahme auf Straßen, die zu einem zentralen Platz führen
Autostrade per l'Italia verbessert das Straßenmanagement
Autostrade konnte die Sicherheit von 4.000 Brücken und Überführungen in Italien mithilfe von IBM Cloud Paks, unserem Hybrid-Cloud-Softwaresystem, das auf Intel® Xeon®-Technologie basiert, verbessern.
IBM Cloud Bare Metal Servers Intel Xeon E-2174G
Diese Konfiguration verfügt über 4 Kerne mit 3,80 GHz, 16 GB RAM, 1 TB SATA x 1 und 20 TB freie Bandbreite.¹
Intel® Xeon® Silver 4210
Diese Konfiguration verfügt über 20 Kerne mit 2,20 GHz, 32 GB RAM, 1 TB SATA x 1 und 20 TB freie Bandbreite.¹
Intel® Xeon® Platinum 8260
Diese Konfiguration verfügt über 48 Kerne, 32 GB RAM, 1 TB SATA x 1 und 20 TB freie Bandbreite.¹
IBM Cloud Virtual Server for VPC Balanced: bx2d-2x8
Diese Konfiguration verfügt über 2 vCPUs (Intel® Xeon® Platinum 8260), 8 GiB RAM, 3 Gbit/s und 1 x 75 GB.
Compute: cx2d-8x16
Diese Konfiguration verfügt über 8 vCPUs (Intel® Xeon® Platinum 8260), 16 GiB RAM, 12 Gbit/s und 1 x 300 GB.
Memory: mx2d-8x64
Diese Konfiguration verfügt über 8 vCPUs (Intel® Xeon® Platinum 8260), 64 GiB RAM, 12 Gbit/s-Netzwerk und 1 x 300 GB.
IBM Cloud Bare Metal Servers für VPC Intel® Xeon® 8260 Compute: cx2-metal-96x192
Diese Konfiguration verfügt über 96 vCPUs, 192 GB RAM, 100 Gbit/s Bandbreite und 1 x 960 GB.
Intel® Xeon® 8260 Balanced: bx2d-metal-96x384
Diese Konfiguration verfügt über 96 vCPUs, 384 GB RAM, 100 Gbit/s Bandbreite und 1 x 960 GB, 8 x 3200 GB lokale Festplatte.
Intel® Xeon® 8260 Balanced: bx2d-metal-192x768
Diese Konfiguration verfügt über 192 vCPUs, 768 GB RAM, 100 Gbit/s Bandbreite und 1 x 960 GB lokale Festplatte.
SAP-zertifizierte Server Intel Xeon E-2174G
Diese Konfiguration verfügt über 4 Kerne, 3,80 GHz, 16 GB RAM, 1 TB SATA x 1 und 20 TB freie Bandbreite.¹
Intel® Xeon® Silver 4210
Diese Konfiguration verfügt über 20 Kerne, 2,20 GHz, 32 GB RAM, 1 TB SATA x 1 und 20 TB freie Bandbreite.¹
Intel® Xeon® Platinum 8260
Diese Konfiguration verfügt über 48 Kerne, 32 GB RAM, 1 TB SATA x 1 und 20 TB freie Bandbreite.¹
HPC-Server Intel® Xeon® Gold 5218
Diese Konfiguration verfügt über eine NVIDIA T4-Grafikkarte, 32 Kerne, 2,30 GHz, 32 GB RAM und 20 TB freie Bandbreite.¹
Intel® Xeon® 6284
Diese Konfiguration verfügt über eine NVIDIA T4-Grafikkarte, 40 Kerne, 2,50 GHz, 32 GB RAM und 20 TB freie Bandbreite.¹
Grafikprozessor: gx2-16x128x2v
Diese Konfiguration verfügt über 16 vCPUs (Intel Xeon Platinum 8260), 2 x v100 NVIDIA GPUs und 1278 GiB RAM.
Nächste Schritte

Erschließen Sie neue Möglichkeiten mit bewährten Lösungen, um Ihre Daten mit IBM und Intel® auf die nächste Stufe zu bringen.

 IBM Cloud-Konto erstellen Den IBM Cloud Katalog erkunden
Fußnote

¹ 20 TB Bandbreite in Rechenzentren in den USA, Kanada und der EU; 5 TB Bandbreite in allen anderen Rechenzentren inbegriffen. Neue Preise und Angebote können nicht mit anderen aktuellen oder zukünftigen Preisnachlässen kombiniert werden.