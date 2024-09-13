Schützen Sie Ihre Daten nicht nur im Ruhezustand und bei der Übertragung, sondern auch bei der Nutzung, und priorisieren Sie Ihre Cloud-Rechenleistung mit Intel® Xeon® Prozessorleistung der 4. Generation, die sowohl Sicherheit als auch Skalierbarkeit bietet. IBM Cloud Virtual Server for VPC bieten jetzt Sicherheit für die Intel® SGX® Confidential Computing Anwendung, die ausgewählten Code und Daten durch gehärtete Enklaven und vertrauenswürdige Ausführungsmodule isoliert und vor Änderungen schützt. Gehen Sie bei den am schnellsten wachsenden Workloads in den Bereichen KI, Analytics, Multi-Party-Computing und Digital Assets mit Zuversicht neue Wege.
Erfahren Sie, wie Intel® und IBM Cloud sich dafür einsetzen, Kunden bei der Modernisierung und Sicherung ihrer HPC-Workloads zu unterstützen.
IBM Cloud und Intel kündigen neue Lösung im Bereich Confidential Computing, eine Partnerschaft mit der Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance und eine Global-Summit-Reihe an.
Kunden von IBM Cloud Virtual Servers for VPC können jetzt die Leistung von Intel Xeon-Prozessoren der 2. und 4. Generation in einer Vielzahl von Anwendungen testen.
Helfen Sie mit, die Anwendungssicherheit zu erhöhen und ausgewählten Code und Daten vor Änderungen zu schützen, indem Sie Intel® Software Guard Extensions (Intel SGX®) auf hyper-skalierbaren Virtual Servers innerhalb von IBM Cloud VPC einsetzen.
Intel Optane SSDs beschleunigen die Speicherleistung erheblich und reduzieren gleichzeitig die Latenz.
Die Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) sorgt für die Sicherheit von Servern beim Verschieben von Live-Workloads.
Intel Optane Persistent Memory bietet eine kostengünstige Speichererweiterung für größere Datensätze und die Konsolidierung von Workloads.
Erschließen Sie neue Möglichkeiten mit bewährten Lösungen, um Ihre Daten mit IBM und Intel® auf die nächste Stufe zu bringen.