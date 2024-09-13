Schützen Sie Ihre Daten nicht nur im Ruhezustand und bei der Übertragung, sondern auch bei der Nutzung, und priorisieren Sie Ihre Cloud-Rechenleistung mit Intel® Xeon® Prozessorleistung der 4. Generation, die sowohl Sicherheit als auch Skalierbarkeit bietet. IBM Cloud Virtual Server for VPC bieten jetzt Sicherheit für die Intel® SGX® Confidential Computing Anwendung, die ausgewählten Code und Daten durch gehärtete Enklaven und vertrauenswürdige Ausführungsmodule isoliert und vor Änderungen schützt. Gehen Sie bei den am schnellsten wachsenden Workloads in den Bereichen KI, Analytics, Multi-Party-Computing und Digital Assets mit Zuversicht neue Wege.

Mehr erfahren über Intel® SGX® auf IBM Cloud VPC

