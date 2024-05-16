Die International Organization for Standardization (ISO) ist eine unabhängige, nichtstaatliche Organisation, die Normen in technischen und nichttechnischen Bereichen veröffentlicht. Die Normenreihe ISO/IEC 27000 ist ein gemeinsames Projekt mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) und definiert Mechanismen, die Unternehmen dabei helfen sollen, Informationsbestände zu schützen.



Die Norm ISO/IEC 27018:2019 bietet eine Reihe von Richtlinien für einen der wichtigsten Aspekte der Internetsicherheit: den Schutz personenbezogener Informationen (Personally Identifiable Information, PII) – alle Daten, die mit einer bestimmten Person in Verbindung gebracht werden können.

Der in der Spezifikation ISO/IEC 27018:2019 definierte Verhaltenskodex gewährleistet, dass eine Organisation mit ISO 27018-Zertifizierung die Risiken bewertet und angemessene PII-Schutzmaßnahmen für ihre Benutzer eingerichtet hat.

Berichte und andere Dokumentation