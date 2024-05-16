IBM Cloud®-Konformität: ISO 27017

Darstellung, die eine Person zeigt, die mit einer Computerschnittstelle interagiert, um die herum ein Sicherheitsschild und ein Globus auf einem Sockel angebracht sind
Was ist ISO 27017?

Die Internationale Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) ist eine unabhängige Nichtregierungsorganisation, die Standards in technischen und nichttechnischen Bereichen veröffentlicht. Die Normenreihe ISO/IEC 27000 ist ein gemeinsames Projekt mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (International Electrotechnical Commission , IEC) und definiert Mechanismen, die Unternehmen beim Schutz ihrer Informationsassets helfen.

ISO/IEC 27017:2015 ist ein auf ISO/IEC 27002 basierender Standard mit zusätzlichen Kontrollinstrumenten, der als Referenz dient, um Organisationen beim Verständnis und der Auswahl geeigneter Informationssicherheitskontrollen im Cloud-Computing zu helfen. Er bietet Cloud-Service-Kunden praktische Informationen darüber, was sie von Cloud-Service-Anbietern erwarten können und welche Verantwortung sie selbst für die in der Cloud gespeicherten Informationen haben.

Der ISO/IEC 27017:2015-Standard wird auch von Cloud-Service-Providern als Richtlinie für die Implementierung gemeinsamer Sicherheitskontrollen innerhalb ihrer Plattformen verwendet.

Berichte und andere Unterlagen
IBM Positionierung

IBM wendet ISO 27017 auf seine cloudbasierten Produkte und Services an, um sein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) zu verbessern und für jeden zertifizierten Cloud-Service das gleiche Niveau an Sicherheit und Kundenservice zu gewährleisten. IBM-Servicebeschreibungen (SB) geben an, ob ein bestimmtes Angebot die ISO 27017-Zertifizierung beibehält.

Die ISO-27017-Zertifikate von IBM werden veröffentlicht und sind allgemein verfügbar. Die unten aufgeführten Services sind ISO-27017-zertifiziert. Die unten aufgeführten Services stellen mindestens einmal im Jahr ISO-Zertifikate aus.

Services

IBM Cloud nach ISO-27017-zertifizierte Services

ISO 27001 / 27017 / 27018 / 27701 – IBM Enterprise & Technology Security (PaaS und SaaS)-zertifizierte Produktliste 

Gehen Sie den nächsten Schritt

Haben Sie Fragen zu einem Konformitätsprogramm? Benötigen Sie einen geschützten Konformitätsbericht? Wir sind für Sie da.

 Weitere Konformitätsprogramme anzeigen