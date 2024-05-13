ISO 22301: ist eine Reihe von Anforderungen, die von der International Organization for Standardization (ISO) für die Implementierung, Wartung und Verbesserung eines Business-Continuity-Managementsystems (BCMS) erstellt wurden – Richtlinien und Verfahren, die Unternehmen dabei helfen, sich auf Bedrohungen wie Naturkatastrophen und Datenschutzverstößen vorzubereiten und darauf zu antworten.

Der Standard hilft Organisationen dabei, ihre Fähigkeit einzuschätzen, ihre essentiellen Geschäftsanforderungen und -verpflichtungen zu erfüllen, selbst unter außergewöhnlichen und störenden Bedingungen.

Eine Organisation, die formell nach ISO 22301 zertifiziert wurde, hat von einem anderen Anbieter bestätigt bekommen, dass sie über ein BCMS verfügt, das die Anforderungen des Standards ISO 22301 erfüllt oder übertrifft.

Berichte und andere Dokumentation