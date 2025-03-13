Die Hébergeur de Données de Santé (HDS)-Zertifizierung wurde von ASIP SANTÉ (Teil der AGENCE DU NUMERIQUE EN SANTÉ) ausgegeben. Sie wurde vom französischen Gesundheitsministerium eingeführt und enthält Richtlinien für das Hosting von persönlichen Gesundheitsdaten (PHI). Sie schreibt vor, dass jede Gesundheitsorganisation, die PHI extern hostet, einen HDS-zertifizierten Serviceanbieter verwenden muss. HDS ist ein Framework, das die Bedingungen und Sicherheitsmaßnahmen beschreibt, unter denen persönliche Gesundheitsdaten, die in Frankreich erfasst werden, geschützt werden müssen. Im Rahmen des HDS-Zertifizierungsvorgangs muss der Cloud-Service-Provider geeignete Maßnahmen ergreifen und nachweisen, dass er über geeignete Maßnahmen verfügt, um persönliche Gesundheitsdaten privat, sicher und vertraulich zu behandeln.



