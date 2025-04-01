Die Anforderungen des European Union Cloud Code of Conduct (EU Cloud CoC) ermöglichen es Cloud-Service-Anbietern, ihre Fähigkeit zur Einhaltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nachzuweisen.

Der EU Cloud CoC enthält einen Abschnitt zur Governance, der die effektive und transparente Umsetzung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Kodex unterstützen soll. Aufgrund der positiven Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses (EDPB) wurde der Kodex im Mai 2021 offiziell von der belgischen Datenschutzbehörde genehmigt.

Der EU Cloud CoC trug maßgeblich zur Ausrichtung des Cloud-Sektors auf strenge technische und organisatorische Maßnahmen für eine effektive Umsetzung der DSGVO bei. Dieses einzigartige Tool dient nicht nur als Nachweis der Einhaltung der DSGVO durch Cloud-Service-Anbieter, sondern stellt auch einen wichtigen Schutz für Cloud-Nutzer in der gesamten EU dar.



Berichte und andere Dokumentation

IBM Cloud-Services, die als konform mit dem EU Cloud CoC verifiziert sind (Verification-ID 2023LVL02SCOPE5316)