Christina Montgomery, VP, IBM Chief Privacy and Trust Officer „Als Chief Privacy and Trust Officer von IBM leite ich die Datenschutzvision und die Compliance-Strategie des Unternehmens, beaufsichtige unsere Datenschutz-, Data-Governance- und KI-Governance-Programme und bin Ko-Vorsitzende unseres KI-Ethikrats. Meine Aufgabe ist es, IBM dabei zu helfen, das Vertrauen unserer Kunden durch offene, transparente und erklärbare Datenschutzpraktiken zu erhalten und gleichzeitig neue Technologien verantwortungsbewusst und mit klarer Zielsetzung in die Welt zu bringen.“