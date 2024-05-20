Die Defense Information Systems Agency (DISA) ist eine Agentur des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums ( Department of Defense, DoD) und für die Entwicklung und Pflege des Cloud Computing Security Requirements Guide (CC-SRG) verantwortlich.

Der CC-SRG definiert standardisierte Sicherheitsanforderungen für Cloud-Services, die Informationen, Systeme und Anwendungen des Verteidigungsministeriums hosten. Gleichzeitig bietet es dem DoD ein Framework zur Bewertung der Sicherheit von Cloud-Service-Angeboten.

Die Einhaltung des SRG ist für alle Cloud-Service-Provider erforderlich, die Informationen des Verteidigungsministeriums hosten.