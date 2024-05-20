IBM Cloud®-Konformität: DoD DISA

Abbildung, die eine Person zeigt, die mit einer Computerschnittstelle interagiert, um die herum sich ein Sicherheitsschild und ein kleines Regierungsgebäude befinden
Was ist DoD DISA?

Die Defense Information Systems Agency (DISA) ist eine Agentur des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums ( Department of Defense, DoD) und für die Entwicklung und Pflege des Cloud Computing Security Requirements Guide (CC-SRG) verantwortlich.

Der CC-SRG definiert standardisierte Sicherheitsanforderungen für Cloud-Services, die Informationen, Systeme und Anwendungen des Verteidigungsministeriums hosten. Gleichzeitig bietet es dem DoD ein Framework zur Bewertung der Sicherheit von Cloud-Service-Angeboten.

Die Einhaltung des SRG ist für alle Cloud-Service-Provider erforderlich, die Informationen des Verteidigungsministeriums hosten.
IBM Position

IBM Cloud for Government (IC4G) ist gemäß DoD DISA Impact Level 2 autorisiert und unterstützt alle wichtigen Standards und Vorschriften der US-Regierung.

IBM-Servicebeschreibungen (SBs) geben an, ob ein bestimmtes Angebot den Konformitätsstatus nach DoD DISA Impact Level 2 beibehält. Die folgenden Dienstleistungen werden jedes Jahr bewertet.

Services

  • Microsoft MySQL
  • Microsoft SQL Server
  • VMware
