Die Center for Internet Security® (CIS) BenchmarksTM sind eine Sammlung von Best Practices aus der Branche für die sichere Konfiguration von IT-Systemen, Software und Netzwerken. Die Richtlinien für die Benchmarks basieren auf CIS-Kontrollen, die sich auf andere Sicherheitsframeworks beziehen, darunter HIPAA, die ISO 27000-Familie, NIST (National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework (CSF), NIST SP 800-53, PCI DSS und andere. IBM Cloud unterstützt die Entwicklung von CIS-Benchmarks.



Berichte und andere Dokumentation