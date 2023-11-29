IBM Cloud-Konformität: Center for Internet Security (CIS)

Darstellung, die eine Person zeigt, die mit einer Computerschnittstelle interagiert, um die herum ein Sicherheitsschild und ein Globus auf einem Sockel angebracht sind
Was ist CIS?

Die Center for Internet Security® (CIS) BenchmarksTM sind eine Sammlung von Best Practices aus der Branche für die sichere Konfiguration von IT-Systemen, Software und Netzwerken. Die Richtlinien für die Benchmarks basieren auf CIS-Kontrollen, die sich auf andere Sicherheitsframeworks beziehen, darunter HIPAA, die ISO 27000-Familie, NIST (National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework (CSF), NIST SP 800-53, PCI DSS und andere. IBM Cloud unterstützt die Entwicklung von CIS-Benchmarks.


Berichte und andere Dokumentation
IBM Positionierung

Der CIS IBM Cloud® Foundations Benchmark unterstützt Kunden bei der sicheren Einführung von IBM Cloud-Services für die Umsetzung von Strategien zur digitalen Transformation mit einheitlichem Konformitätsmanagement. Die Benchmark-Kontrollen können so konfiguriert werden, dass Ressourcen über das IBM Cloud Security and Compliance Center überwacht werden, das ebenfalls mit der CIS-Zertifizierung für Sicherheitssoftware ausgezeichnet wurde.

Services

Ressourcen IBM Cloud Security and Compliance Center
Haben Sie Fragen zu einem Konformitätsprogramm? Benötigen Sie einen geschützten Konformitätsbericht? Wir sind für Sie da.

