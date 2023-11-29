Die Center for Internet Security® (CIS) BenchmarksTM sind eine Sammlung von Best Practices aus der Branche für die sichere Konfiguration von IT-Systemen, Software und Netzwerken. Die Richtlinien für die Benchmarks basieren auf CIS-Kontrollen, die sich auf andere Sicherheitsframeworks beziehen, darunter HIPAA, die ISO 27000-Familie, NIST (National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework (CSF), NIST SP 800-53, PCI DSS und andere. IBM Cloud unterstützt die Entwicklung von CIS-Benchmarks.
Berichte und andere Dokumentation
Der CIS IBM Cloud® Foundations Benchmark unterstützt Kunden bei der sicheren Einführung von IBM Cloud-Services für die Umsetzung von Strategien zur digitalen Transformation mit einheitlichem Konformitätsmanagement. Die Benchmark-Kontrollen können so konfiguriert werden, dass Ressourcen über das IBM Cloud Security and Compliance Center überwacht werden, das ebenfalls mit der CIS-Zertifizierung für Sicherheitssoftware ausgezeichnet wurde.
