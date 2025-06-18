Ressourcen

Erhalten Sie einen tieferen Einblick in IBM Cloud Object Storage mit Demos, Videos, Fallstudien und mehr.

Demos und Videos
Neuen Bucket bereitstellen
So stellen Sie IBM Cloud Object Storage Native Backup bereit
Unterscheidungsmerkmale von IBM Cloud Object Storage
Webcasts

Entdecken Sie praktische Strategien zur Optimierung Ihrer Speicherressourcen, indem Sie wertvollen Speicherplatz freigeben und so eine effizientere Ressourcenzuweisung fördern.
Fallstudien
Ricoh Company, Ltd.
Ricoh USA und IBM arbeiten zusammen, um die Workloads des Versicherungsriesen auf IBM Power Virtual Server in der Cloud zu verlagern.
Comtelsat Cloud Public Sector Broadcasting | IBM
Comtelsat nutzt IBM Cloud mit IBM Cloud Object Storage, um Rundfunkveranstaltern robuste IT-Plattformen zur Verfügung zu stellen, die Petabytes an Videodaten reibungslos und zuverlässig übertragen können.
National Van Lines
Sehen Sie, wie National Van Lines durch die Migration kritischer Workloads in die IBM Hybrid Cloud über IBM Cloud Object Storage Zugang zu Echtzeit-Replikation und schneller Wiederherstellung erhält.
Ankündigungen, Whitepaper und Blogs IBM Cloud Object Storage ist seit acht Jahren in Folge einer der führenden Anbieter bei Gartner
Erfahren Sie, warum IBM im Magic Quadrant 2023 für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher acht Jahre in Folge „Leader“ genannt wurde.
IBM COS gewinnt TrustRadius Top Rated 5 Jahre in Folge
Trust Radius, die vertrauenswürdigste B2B-Plattform für Technologieentscheidungen, hat IBM COS 2024 als Top-Anbieter für Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Cloud-Speicher und Objektspeicher ausgezeichnet.
Planbarer Speicherplatz, mehr Zeit: One-Rate von IBM Cloud Object Storage erweitert
IBM hat die Anmeldefrist für seine beliebte One-Rate-Aktion bis zum 31. Dezember 2025 verlängert und bietet damit vorhersehbare, pauschale Preise für Cloud-Speicher – ohne versteckte Gebühren. Kunden können sich Einsparungen für die laufende Nutzung für nur 12 USD/TB pro Monat für Speicherung, Abruf, API-Aufrufe und Egress zu einem Pauschalpreis sichern. Ideal für KI-Workloads, cloudnative Apps und inhaltsintensive Systeme.
Warum Object Storage die Grundlage für skalierbare KI ist: Das Playbook
Da KI einen wachsenden Bedarf an Petabytes unstrukturierter Daten wie Bildern, Protokollen und Videos aufweist, können herkömmliche Speichersysteme nicht mehr mithalten. Hier hilft IBM Cloud Object Storage, das für Hyperscale, flexible Metadaten und die nahtlose Integration in moderne KI-Workflows entwickelt wurde.
Mehr speichern. Weniger ausgeben.
Für begrenzte Zeit erhalten Sie bis zu 70 % Rabatt auf unseren One-Rate-Tarif – ein einmaliger Pauschalpreis für alle Speicherkosten ab 12 USD/TB pro Monat für neue Workloads.
Schützen Sie Ihre Daten mit IBM Cloud Object Storage Backup
IBM COS Backup speichert Backups Ihrer Daten in einem unveränderlichen Backup-Vault. Sie können die Daten zu einem beliebigen Zeitpunkt wiederherstellen.
IBM Cloud Object Storage für bessere Resilienz
In diesem Whitepaper erfahren Sie, wie die IBM Cloud Object Storage-Funktionen Sie dabei unterstützen können, Ihre IT-Resilienz dank effizienten und vorhersehbaren Kosten zu optimieren.
Datenspeicherung in den Vordergrund der Cloud-Sicherheit stellen
Die Kombination aus IBM Cloud und IBM Cloud Object Storage kann Ihnen helfen, Ihre Daten zu schützen. IBM Cloud bietet innovative Lösungen, die Innovationen ermöglichen und gleichzeitig Ihre wertvollen Daten-Assets schützen.
Das Rezept für RAG: Wie Cloud-Services generative KI-Ergebnisse über Branchen hinweg ermöglichen
Wir bei IBM sind der Meinung, dass KI-Workloads wahrscheinlich das Rückgrat geschäftskritischer Workloads bilden und letztlich die vertrauenswürdigsten Daten beherbergen und verwalten werden.
Wir stellen vor: Anycloud Backup 365
Ankündigung der Verfügbarkeit eines neuen Managed Service für Kunden von Microsoft 365 (M365). das Angebot Anycloud Backup 365 (ACB365) auf dem IBM Cloud Marketplace.
Einführung kostengünstiger NAS-zu-Cloud-Lösungen: Zusammenarbeit zwischen Komprise und IBM
Da Unternehmen zunehmend von lokalen zu hybriden Umgebungen wechseln, bietet diese Zusammenarbeit einen neuen Ansatz für die Speicherung, der eine kosteneffiziente Verwaltung wachsender Datenmengen ermöglicht und gesetzliche Anforderungen erfüllt.
