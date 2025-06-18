Ankündigung

Planbarer Speicherplatz, mehr Zeit: One-Rate von IBM Cloud Object Storage erweitert

IBM hat die Anmeldefrist für seine beliebte One-Rate-Aktion bis zum 31. Dezember 2025 verlängert und bietet damit vorhersehbare, pauschale Preise für Cloud-Speicher – ohne versteckte Gebühren. Kunden können sich Einsparungen für die laufende Nutzung für nur 12 USD/TB pro Monat für Speicherung, Abruf, API-Aufrufe und Egress zu einem Pauschalpreis sichern. Ideal für KI-Workloads, cloudnative Apps und inhaltsintensive Systeme.