Sichern Sie Ihre Daten jetzt in IBM Cloud Object Storage mit Native Backups ab

Kunden, die entscheidende Daten in IBM® Cloud Object Storage speichern, können jetzt Backup-Richtlinien direkt auf Bucket-Ebene festlegen. Diese Richtlinien regeln:

Backup Vault-Ziele : Wo Sicherungskopien gespeichert werden.

: Wo Sicherungskopien gespeichert werden. Anfängliche Aufbewahrungsfrist: Der Zeitrahmen für Backup-Daten wird beibehalten, und die Flexibilität besteht, ihn innerhalb des Backup-Tresors zu verlängern (aber niemals zu verkürzen).

Backups sind kontinuierlich, erfassen Echtzeitänderungen an Ihren Objekten und speichern sie in einem dedizierten Backup. Jede Backup-Richtlinie generiert einen Wiederherstellungsbereich innerhalb des Backup-Vaults, der das Zeitfenster darstellt, in dem Sie Ihre Daten wiederherstellen können.

Wenn es Zeit für die Wiederherstellung ist, können Sie Folgendes tun:

Objekte in einen neuen leeren Bucket wiederherstellen oder

Objekte in einer vorhandenen Gruppierung Ihrer Wahl wieder herstellen.

Es werden nur die aktuellen Versionen der Objekte zum angegebenen Zeitpunkt wiederhergestellt, was einen konsistenten und sauberen Wiederherstellungsprozess gewährleistet.