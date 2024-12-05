Die Ransomware-Zahlungen stiegen 2024 auf ein Rekordhoch. In der ersten Jahreshälfte zahlten die Opfer die unglaubliche Summe von 459,8 Millionen USD an Cyberkriminelle. Die höchste jemals bekannt gewordene Lösegeldzahlung betrug 75 Millionen US-Dollar und wurde von einem nicht genannten Fortune-50-Unternehmen an die Ransomware-Gruppe Dark Angels gezahlt.

Darüber hinaus stieg die durchschnittliche Lösegeldzahlung sprunghaft von weniger als 199 Tausend USD Anfang 2023 auf 1,5 Millionen USD im Juni 2024. Die durchschnittliche Lösegeldforderung stieg im Jahr 2024 ebenfalls deutlich auf 2,73 Millionen US-Dollar, fast 1 Million US-Dollar mehr als im Jahr 2023.

Trotz dieser Rekordauszahlungen ging die Zahl der Ransomware-Zahlungen im Vergleich zum Vorjahr um 27,27 % zurück. Das bedeutet, dass zwar weniger Unternehmen Lösegeld zahlen, aber diejenigen, die zahlen, müssen mit viel höheren Beträgen rechnen. Der Hauptgrund ist, dass Ransomware-Banden größere Unternehmen und Anbieter kritischer Infrastruktur ins Visier nehmen, sich auf hochkarätige Angriffe konzentrieren und größere Auszahlungen erzielen.