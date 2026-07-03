Java-Modernisierung mit IBM Bob

Java-Teams in Unternehmen müssen die Modernisierung beschleunigen und gleichzeitig die Stabilität komplexer, miteinander vernetzter Systeme gewährleisten. Das IBM Bob Premium-Paket für die Java-Modernisierung unterstützt Teams dabei, Java-Upgrades, die Modernisierung der Benutzeroberfläche, die Umstellung auf die Liberty-Plattform, die Abhängigkeitsanalyse, die Validierung sowie Sicherheitsmaßnahmen in umfangreichen Java-Umgebungen zu koordinieren.

Das IBM Bob Premium Package für Java basiert auf der „AI-first“-Entwicklungsplattform von IBM Bob und begleitet Teams von der Anwendungsbewertung und Änderungsplanung über Code-Aktualisierungen, Tests, Dokumentation und Governance bis hin zu Repositorys und Bereitstellungspipelines.