Java-Modernisierung mit IBM Bob

Modernisieren Sie Java-Anwendungen mit kontrollierten KI-Workflows
Java-Teams in Unternehmen müssen die Modernisierung beschleunigen und gleichzeitig die Stabilität komplexer, miteinander vernetzter Systeme gewährleisten. Das IBM Bob Premium-Paket für die Java-Modernisierung unterstützt Teams dabei, Java-Upgrades, die Modernisierung der Benutzeroberfläche, die Umstellung auf die Liberty-Plattform, die Abhängigkeitsanalyse, die Validierung sowie Sicherheitsmaßnahmen in umfangreichen Java-Umgebungen zu koordinieren.
Das IBM Bob Premium Package für Java basiert auf der „AI-first“-Entwicklungsplattform von IBM Bob und begleitet Teams von der Anwendungsbewertung und Änderungsplanung über Code-Aktualisierungen, Tests, Dokumentation und Governance bis hin zu Repositorys und Bereitstellungspipelines.
Java SE-Versionsmigration
Modernisieren Sie die Java-Versionen in Ihrer gesamten Anwendungslandschaft – von Java 8 oder früher bis hin zu Java 25 – mithilfe von geführten Upgrade-Workflows. Bob unterstützt Teams dabei, Abhängigkeiten zu analysieren, Kompatibilitätsprobleme zu identifizieren, Code- und Konfigurationsaktualisierungen zu koordinieren und Änderungen in verschiedenen Java-Umgebungen zu validieren, darunter Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus und andere.
Modernisierung der Benutzeroberfläche
Wandeln Sie ältere Java-UI-Frameworks wie JSF und Struts mithilfe strukturierter Arbeitsabläufe in moderne React-, Angular- oder Vue-Anwendungen um, wobei die Geschäftslogik und das Verhalten über verschiedene Architekturen hinweg – darunter Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus und andere – erhalten bleiben.
Migration nach Liberty
Migrieren Sie ältere Java-Unternehmensanwendungen von Java EE auf Jakarta EE unter Liberty, der modernen, cloudnativen Laufzeitumgebung von IBM. Bob nutzt KI-gestützte Workflows und deterministische, automatisierte Migrationspläne, die vom IBM Application Modernization Accelerator bereitgestellt werden, um Konfigurationen zu modernisieren, Bereitstellungen zu validieren und die Komplexität des Betriebs zu reduzieren.
Java-Unit-Testing
Erstellen und aktualisieren Sie Java-Unit-Tests für geänderte Klassen im Rahmen eines Modernisierungs-Workflows mit geschlossenem Regelkreis. Bob unterstützt Teams dabei, die Testabdeckung zu verbessern, Zyklen aus „Erstellen – Testen – Diagnostizieren – Beheben“ durchzuführen und Änderungen iterativ zu validieren, sodass die Java-Modernisierung mit höherer Qualität, größerer Zuversicht und geringerem Regressionsrisiko voranschreitet.
Reduzieren Sie den Aufwand für die Aktualisierung von Java-Anwendungen, indem Sie Abhängigkeitsanalysen, Kompatibilitätsprüfungen, Code-Aktualisierungen und Validierungen in einem einzigen, schrittweisen Workflow kombinieren.
Wenden Sie Änderungen in kleinen, überprüfbaren Schritten mit Validierungsprüfpunkten, Genehmigungen und nachvollziehbaren Modernisierungsschritten an, um die Produktionsstabilität zu gewährleisten.
Modernisieren Sie Frameworks, Laufzeiten und Benutzeroberflächenschichten und helfen Sie Teams gleichzeitig, das Anwendungsverhalten und kritische Business Rules in komplexen Java-Umgebungen beizubehalten.
Integrieren Sie CVE-Prüfungen, Dokumentation, PR-fähige Ergebnisse und Genehmigungsworkflows, damit die Java-Modernisierung nachprüfbar, sicher und produktionsreif bleibt.
IBM Bob Premium Package für die Java-Modernisierung
Starten Sie mit dem IBM Bob Premium Package for Java Modernization, um die Modernisierung durch KI-gestützte Beratung, Automatisierung und Governance zu beschleunigen – speziell auf die Komplexität von IBM Java-Umgebungen zugeschnitten.
Modernisieren Sie komplexe Mainframe-Anwendungen mit fundiertem Plattform-Know-how, agentischen Workflows und einer Erkenntnisgewinnung der Unternehmensklasse, um die Entwicklung über den gesamten SDLC zu planen, durchzuführen, zu validieren und zu steuern.
Modernisieren Sie IBM i-Anwendungen mit Zuversicht, indem Sie fundierte Plattformkenntnisse, IBM i-spezifischen Kontext, Modernisierungs-Tools und unternehmensspezifische Erkenntnisse nutzen, die für RPG-, COBOL-, CL-, SQL-, DDS- und QSYS-Workflows entwickelt wurden.