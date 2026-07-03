Java-Modernisierung mit IBM Bob

Modernisieren Sie Java-Anwendungen mit kontrollierten KI-Workflows

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Isometrische Darstellung von IBM Bob Coding-Agent

Geführte Java-Modernisierung

Java-Teams in Unternehmen müssen die Modernisierung beschleunigen und gleichzeitig die Stabilität komplexer, miteinander vernetzter Systeme gewährleisten. Das IBM Bob Premium-Paket für die Java-Modernisierung unterstützt Teams dabei, Java-Upgrades, die Modernisierung der Benutzeroberfläche, die Umstellung auf die Liberty-Plattform, die Abhängigkeitsanalyse, die Validierung sowie Sicherheitsmaßnahmen in umfangreichen Java-Umgebungen zu koordinieren. 

 Das IBM Bob Premium Package für Java basiert auf der „AI-first“-Entwicklungsplattform von IBM Bob und begleitet Teams von der Anwendungsbewertung und Änderungsplanung über Code-Aktualisierungen, Tests, Dokumentation und Governance bis hin zu Repositorys und Bereitstellungspipelines.

Eine Person zeigt auf den Code auf zwei Monitoren, während eine andere Person zusieht

Ihre Möglichkeiten

IBM Bob – Screenshot des Java-Upgrades

Java SE-Versionsmigration

Modernisieren Sie die Java-Versionen in Ihrer gesamten Anwendungslandschaft – von Java 8 oder früher bis hin zu Java 25 – mithilfe von geführten Upgrade-Workflows. Bob unterstützt Teams dabei, Abhängigkeiten zu analysieren, Kompatibilitätsprobleme zu identifizieren, Code- und Konfigurationsaktualisierungen zu koordinieren und Änderungen in verschiedenen Java-Umgebungen zu validieren, darunter Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus und andere.

Modernisierung der Benutzeroberfläche

Wandeln Sie ältere Java-UI-Frameworks wie JSF und Struts mithilfe strukturierter Arbeitsabläufe in moderne React-, Angular- oder Vue-Anwendungen um, wobei die Geschäftslogik und das Verhalten über verschiedene Architekturen hinweg – darunter Spring, IBM Enterprise Build of Quarkus und andere – erhalten bleiben.

IBM Bob – Screenshot des Java-Modernisierung-Workflows
IBM Bob – Screenshot der Liberty-Neuplatform

Migration nach Liberty

Migrieren Sie ältere Java-Unternehmensanwendungen von Java EE auf Jakarta EE unter Liberty, der modernen, cloudnativen Laufzeitumgebung von IBM. Bob nutzt KI-gestützte Workflows und deterministische, automatisierte Migrationspläne, die vom IBM Application Modernization Accelerator bereitgestellt werden, um Konfigurationen zu modernisieren, Bereitstellungen zu validieren und die Komplexität des Betriebs zu reduzieren. 
 

Java-Unit-Testing

Erstellen und aktualisieren Sie Java-Unit-Tests für geänderte Klassen im Rahmen eines Modernisierungs-Workflows mit geschlossenem Regelkreis. Bob unterstützt Teams dabei, die Testabdeckung zu verbessern, Zyklen aus „Erstellen – Testen – Diagnostizieren – Beheben“ durchzuführen und Änderungen iterativ zu validieren, sodass die Java-Modernisierung mit höherer Qualität, größerer Zuversicht und geringerem Regressionsrisiko voranschreitet.

IBM Bob – Screenshot von Java-Unit-Tests

Vorteile

Upgrades beschleunigen

Reduzieren Sie den Aufwand für die Aktualisierung von Java-Anwendungen, indem Sie Abhängigkeitsanalysen, Kompatibilitätsprüfungen, Code-Aktualisierungen und Validierungen in einem einzigen, schrittweisen Workflow kombinieren.
Migrationsrisiko verringern 

Wenden Sie Änderungen in kleinen, überprüfbaren Schritten mit Validierungsprüfpunkten, Genehmigungen und nachvollziehbaren Modernisierungsschritten an, um die Produktionsstabilität zu gewährleisten.
Geschäftslogik beibehalten 

Modernisieren Sie Frameworks, Laufzeiten und Benutzeroberflächenschichten und helfen Sie Teams gleichzeitig, das Anwendungsverhalten und kritische Business Rules in komplexen Java-Umgebungen beizubehalten.
Jede Veränderung steuern 

Integrieren Sie CVE-Prüfungen, Dokumentation, PR-fähige Ergebnisse und Genehmigungsworkflows, damit die Java-Modernisierung nachprüfbar, sicher und produktionsreif bleibt. 

Bestellinformationen

IBM Bob Premium Package für die Java-Modernisierung

Starten Sie mit dem IBM Bob Premium Package for Java Modernization, um die Modernisierung durch KI-gestützte Beratung, Automatisierung und Governance zu beschleunigen – speziell auf die Komplexität von IBM Java-Umgebungen zugeschnitten.

  • Aktualisieren Sie Ihre Java-Version nahtlos
  •  Erhalten Sie eine kontextbezogene Analyse der Architektur und der Abhängigkeiten
  •  Automatisch häufige Migrationsprobleme erkennen und Fixes durchführen
  • Verfügbar als Zusatz zu IBM Bob für individuelle Basistarifkonfigurationen

 

20,00 USD
Einzelabonnement ab einem Preis pro autorisiertem Nutzer. Wenden Sie sich bezüglich der Preisgestaltung für Unternehmen* an den Vertrieb
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Die Figur „IBM Bob“ vor einem Computer
Weitere Premium-Funktionen
Darstellung der Mainframe-Modernisierung
IBM Bob Premium Package for Z

Modernisieren Sie komplexe Mainframe-Anwendungen mit fundiertem Plattform-Know-how, agentischen Workflows und einer Erkenntnisgewinnung der Unternehmensklasse, um die Entwicklung über den gesamten SDLC zu planen, durchzuführen, zu validieren und zu steuern.

 Die Mainframe-Modernisierung beschleunigen
Abbildung des IBM Bob Premium Package for IBM i
IBM Bob Premium Package für i

Modernisieren Sie IBM i-Anwendungen mit Zuversicht, indem Sie fundierte Plattformkenntnisse, IBM i-spezifischen Kontext, Modernisierungs-Tools und unternehmensspezifische Erkenntnisse nutzen, die für RPG-, COBOL-, CL-, SQL-, DDS- und QSYS-Workflows entwickelt wurden.

 IBM i-Anwendungen modernisieren

Ressourcen

Beschleunigen Sie die Java-Modernisierung
Mehr erfahren Sie über die Funktionen und Funktionen des IBM Bob Premium Package für Java, das die Java-Anwendungsentwicklung beschleunigen soll.
Das neue Tempo der Modernisierung
Erfahren Sie, wie Blue Pearl mithilfe von IBM Bob die Bereitstellungsgeschwindigkeit um ca. 90 % gesteigert und die Modernisierung in etwa drei Tagen statt in mehr als 30 Entwicklertagen abgeschlossen hat.
Reduzierung der Java 21+-Migration um 70 %
Sehen Sie sich an, wie IBM Bob und die IBM JSphere Suite for Java zusammenwirken, um die Modernisierung direkt im Entwickler-Workflow zu bewerten, zu planen und durchzuführen.
Application Modernization Accelerator
Entdecken, bewerten, visualisieren und planen Sie die Modernisierung Ihrer Anwendungen in großem Maßstab und mit Vertrauen.
Nächste Schritte

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