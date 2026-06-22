Live-Demo buchen

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Bremsen Legacy-Code, manuelle Arbeit und Tool-Wildwuchs Sie immer noch aus? IBM Bob ist der KI-Teamkollege, der Ihren Entwicklern fehlt.

Erfahren Sie, wie Bob sich wiederholende Aufgaben automatisieren, Workflows koordinieren und die Modernisierung von Code parallel zur Neuentwicklung beschleunigen kann, um Ihr Team dabei zu unterstützen, Legacy-Systeme zu modernisieren und moderne Architekturen schneller einzuführen.

In der Demo sehen Sie, wie:

Bob Altlast-Code in realen Workflows modernisiert – und bei der Refaktorisierung, Aktualisierung und Beschleunigung der Entwicklung hilft, ohne Ihr Team auszubremsen

KI-Agenten repetitive Entwicklungsaufgaben wie Supportanfragen, Dokumentation und Übergaben übernehmen, damit sich Entwickler weiterhin auf die Entwicklung konzentrieren können

Bob Ihre bestehenden Tools wie Jira, Git, Slack und mehr miteinander verbindet, um Reibungsverluste zu minimieren und Workflows zu optimieren

Ihr Team durch die Reduzierung von Engpässen, die Minimierung von Kontextwechseln und die Steigerung der Gesamtgeschwindigkeit schneller in großem Maßstab liefern kann

Fordern Sie jetzt eine Live-Demo an, um zu erfahren, wie IBM Bob in Ihrer Umgebung und bei den größten Engpässen Ihres Teams eingesetzt werden kann.