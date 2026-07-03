Mainframe-Modernisierung mit IBM Bob

Verstehen, transformieren und steuern Sie die Mainframe-Anwendungsmodernisierung mit weniger Risiko
Der Mainframe hält das Geschäft nach wie vor am Laufen und verarbeitet Milliarden von Transaktionen – seit Jahrzehnten mit bewährter Zuverlässigkeit. Doch hybride Architekturen, ausscheidende Experten, der Mangel an z/OS-Fachkräften und komplexe Anwendungsabhängigkeiten machen eine Modernisierung dringend erforderlich und mit Risiken verbunden. Die Herausforderung besteht nicht darin, ob modernisiert werden soll, sondern wie dies geschehen kann, ohne den laufenden Betrieb zu stören.
Das IBM Bob Premium Package for Z erweitert IBM Bob um fundiertes Mainframe-Fachwissen und agentenbasierte KI-Workflows für IBM Z. Es unterstützt Teams bei der Planung, Durchführung, Validierung und Steuerung mehrstufiger Modernisierungs-Workflows über den gesamten Softwareentwicklungszyklus (SDLC) hinweg und bringt so mehr Kontext, Automatisierung und Intelligenz direkt in die Entwicklungsumgebung ein.
Anwendungen im gesamten Unternehmen verstehen
Erhalten Sie unternehmensweite Transparenz über Ihre Anwendungen mithilfe umfangreicher Metadaten zu Hunderten von Programmen. So erhalten Ihre Teams die architekturbezogenen Einblicke, die sie benötigen, um komplexe Anwendungslandschaften zu verstehen, verborgene Abhängigkeiten aufzudecken, blinde Flecken zu reduzieren, die Genauigkeit bei der Modernisierung zu verbessern und fundiertere, geschäftsorientierte Entscheidungen zu treffen.
Workflows zur Modernisierung von Code beschleunigen
Beschleunigen Sie die Arbeitsabläufe zur Modernisierung von Code mithilfe von Z-spezifischen Anleitungen, von IBM zusammengestellten Erkenntnissen, chatfähigen Tools und einem umfassenden Anwendungskontext, die es Teams ermöglichen, schneller von der Analyse zur Umsetzung überzugehen – und dabei stets den Überblick über die Architektur, die Governance-Bereitschaft und das Vertrauen in unternehmensweite Anwendungen zu wahren.
Anwendungsstruktur und Abhängigkeiten visualisieren
Erfahren Sie, wie Anwendungen, Programme und Abhängigkeiten in komplexen Umgebungen miteinander verknüpft sind – mithilfe einer detaillierten Analyse, die Teams dabei unterstützt, die Systemstruktur zu verstehen, verborgene Zusammenhänge aufzudecken, sich in umfangreichen Codebasen zurechtzufinden, die Auswirkungen von Änderungen einzuschätzen und Modernisierungsmaßnahmen mit größerer Sicherheit durchzuführen.
Code erklären und dokumentieren
Ermöglichen Sie ein schnelleres Verständnis des Codes durch bedarfsgerechte Erläuterungen und die automatisierte Dokumentation technischer Logik und Business Rules, die zentral in einem Anwendungs-Wiki zusammengefasst werden, um die Transparenz zu verbessern, die Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen, institutionelles Wissen zu bewahren und die Wartung sowie Modernisierung komplexer Anwendungen zu vereinfachen.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die gesamte Anwendung, um blinde Flecken zu identifizieren, die Planungsgenauigkeit zu verbessern und geschäftsrelevante Erkenntnisse zu gewinnen.
Treiben Sie Modernisierungsmaßnahmen mit Leitlinien voran, die sich an bewährten Praktiken über den gesamten Anwendungslebenszyklus hinweg orientieren.
Setzen Sie Governance-konforme Empfehlungen um, die auf einem fundierten Verständnis der Z-Anwendung und -Architektur beruhen.
Nutzen Sie spezifische Kontextinformationen, um präzisere Erkenntnisse, Dokumentationen und Erläuterungen zu erstellen und gleichzeitig Lücken in der Argumentation sowie Fehlinterpretationen zu reduzieren.
IBM Bob Premium Package for Z
Starten Sie mit dem IBM Bob Premium Package for Z durch, um die Modernisierung mithilfe von KI-gestützter Beratung, Automatisierung und Governance zu beschleunigen – speziell auf die Komplexität von IBM Z-Umgebungen zugeschnitten.
Modernisieren und pflegen Sie Java-Anwendungen schnell und zuverlässig durch tiefgreifende Repository-Kenntnisse, strukturierte Workflows, Enterprise Governance und Java-spezifische Funktionen.
Modernisieren Sie IBM i-Anwendungen mit Zuversicht, indem Sie fundierte Plattformkenntnisse, IBM i-spezifischen Kontext, Modernisierungs-Tools und unternehmensspezifische Erkenntnisse nutzen, die für RPG-, COBOL-, CL-, SQL-, DDS- und QSYS-Workflows entwickelt wurden.