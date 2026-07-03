Mainframe-Modernisierung mit IBM Bob

Der Mainframe hält das Geschäft nach wie vor am Laufen und verarbeitet Milliarden von Transaktionen – seit Jahrzehnten mit bewährter Zuverlässigkeit. Doch hybride Architekturen, ausscheidende Experten, der Mangel an z/OS-Fachkräften und komplexe Anwendungsabhängigkeiten machen eine Modernisierung dringend erforderlich und mit Risiken verbunden. Die Herausforderung besteht nicht darin, ob modernisiert werden soll, sondern wie dies geschehen kann, ohne den laufenden Betrieb zu stören.

Das IBM Bob Premium Package for Z erweitert IBM Bob um fundiertes Mainframe-Fachwissen und agentenbasierte KI-Workflows für IBM Z. Es unterstützt Teams bei der Planung, Durchführung, Validierung und Steuerung mehrstufiger Modernisierungs-Workflows über den gesamten Softwareentwicklungszyklus (SDLC) hinweg und bringt so mehr Kontext, Automatisierung und Intelligenz direkt in die Entwicklungsumgebung ein.