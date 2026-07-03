IBM i Modernisierung mit IBM Bob

Modernisieren Sie die Systeme, auf denen Ihr Unternehmen heute basiert, und gestalten Sie die Zukunft auf IBM i
Unternehmen stehen unter dem Druck, sich schneller zu modernisieren, Entwickler effizienter einzubinden und technische Schulden abzubauen, während sie gleichzeitig geschäftskritische IBM i-Systeme weiterhin unterstützen müssen. Entscheidendes Wissen ist oft nicht dokumentiert, erfahrene RPG-Fachkräfte sind immer schwerer zu finden, und jede Anwendungsänderung kann ein Risiko für die Geschäftskontinuität darstellen.
Das IBM Bob Premium Package for IBM i hilft Teams, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem IBM Bob mit IBM i-spezifischer Expertise, Kontext, Werkzeugen und Intelligenz für RPG, CL, SQL, DDS, QSYS und Modernisierungs-Workflows erweitert wird. Dieses Paket, das zur Unterstützung bestehender IBM-i-Umgebungen entwickelt wurde, hilft Teams, Systeme zu verstehen, Geschäftslogik zu dokumentieren, die Produktivität zu steigern, Änderungen zu validieren und mit größerer Sicherheit zu modernisieren.
Native Verbindung zu IBM i
Aktivieren Sie, sofern verfügbar, die direkte native IBM i-Konnektivität über eine sichere Shell-Verbindung, damit Bob sicher mit IBM i-Umgebungen interagieren und native Aktionen wie das Lesen und Schreiben von Code, das Kompilieren von Programmen, das Ausführen von SQL und die Unterstützung testorientierter Workflows durchführen kann.
Vorgefertigte Fähigkeiten und agentische Workflows
Nutzen Sie vorgefertigte Skills, um die Bob-Ergebnisse für wichtige Anwendungsfälle wie „Erläutern“, „Dokumentieren“, „Refactoring“, „Programmieren“, „Transformieren“ und „Testen“ zu optimieren, und setzen Sie IBM i-spezifische Workflows ein, um die Umstellung von festformatiertem auf frei formatiertes RPG, von RPH II/III auf ILE RPG, das Refactoring von monolithischen zu modularen Strukturen, die Modernisierung von eingebettetem SQL sowie die Konvertierung von DDS nach DDL zu unterstützen.
IBM i Datenbankmodus
Vermitteln Sie Bob IBM i-spezifisches Wissen, damit er Entwicklungsteams dabei unterstützen kann, Abfragen in SQL- und Legacy-DDS-Umgebungen zu analysieren, zu optimieren und Fehler zu beheben.
Extrahieren Sie Erläuterungen, Diagramme und Dokumentationen aus langlebigen RPG- und IBM i-Anwendungen, damit kritisches Wissen nicht im Code eingeschlossen bleibt oder von einer immer kleiner werdenden Gruppe erfahrener Experten abhängt.
Nutzen Sie sichere, wiederholbare IBM i-Modernisierungsworkflows mit manuellen Freigabeschritten, Validierungskontrollen und Nachvollziehbarkeit, um Teams dabei zu unterstützen, Systeme zu verbessern, ohne den bewährten Betrieb zu stören.
Unterstützen Sie Entwickler, DevOps-Teams, Architekten und CTOs dabei, Analyse-, Programmier-, Test-, Dokumentations- und Modernisierungsarbeiten im gesamten IBM i-SDLC zu beschleunigen und gleichzeitig den manuellen Aufwand sowie Nacharbeiten zu reduzieren.
Nutzen Sie die native IBM i-Verbindung, um auf Ihrem IBM i zu lesen, zu schreiben, zu testen und zu kompilieren – alles direkt aus Bob heraus –, um Kontextwechsel zu vermeiden.
Vorgefertigte Funktionen und agentische Workflows zur Verbesserung der Ausgabequalität
IBM Bob Premium Package für i
Starten Sie mit dem IBM Bob Premium Package for i durch, um die Modernisierung mithilfe von KI-gestützter Beratung, Automatisierung und Governance zu beschleunigen – speziell auf die Komplexität von IBM i-Codebases zugeschnitten.
Modernisieren und pflegen Sie Java-Anwendungen schnell und zuverlässig durch tiefgreifende Repository-Kenntnisse, strukturierte Workflows, Enterprise Governance und Java-spezifische Funktionen.
Modernisieren Sie komplexe Mainframe-Anwendungen mit fundiertem Plattform-Know-how, agentischen Workflows und einer Erkenntnisgewinnung der Unternehmensklasse, um die Entwicklung über den gesamten SDLC zu planen, durchzuführen, zu validieren und zu steuern.