IBM i Modernisierung mit IBM Bob

Modernisieren Sie die Systeme, auf denen Ihr Unternehmen heute basiert, und gestalten Sie die Zukunft auf IBM i

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Isometrische Darstellung von IBM Bob Coding-Agent

Premium Package for IBM i

Unternehmen stehen unter dem Druck, sich schneller zu modernisieren, Entwickler effizienter einzubinden und technische Schulden abzubauen, während sie gleichzeitig geschäftskritische IBM i-Systeme weiterhin unterstützen müssen. Entscheidendes Wissen ist oft nicht dokumentiert, erfahrene RPG-Fachkräfte sind immer schwerer zu finden, und jede Anwendungsänderung kann ein Risiko für die Geschäftskontinuität darstellen.

 Das IBM Bob Premium Package for IBM i hilft Teams, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem IBM Bob mit IBM i-spezifischer Expertise, Kontext, Werkzeugen und Intelligenz für RPG, CL, SQL, DDS, QSYS und Modernisierungs-Workflows erweitert wird. Dieses Paket, das zur Unterstützung bestehender IBM-i-Umgebungen entwickelt wurde, hilft Teams, Systeme zu verstehen, Geschäftslogik zu dokumentieren, die Produktivität zu steigern, Änderungen zu validieren und mit größerer Sicherheit zu modernisieren.

Drei Personen, die an Schreibtischen sitzen und an ihren Laptops und Monitoren Code anzeigen

Ihre Möglichkeiten

IBM Bob – Screenshot der IBM i-Verbindung

 Native Verbindung zu IBM i

Aktivieren Sie, sofern verfügbar, die direkte native IBM i-Konnektivität über eine sichere Shell-Verbindung, damit Bob sicher mit IBM i-Umgebungen interagieren und native Aktionen wie das Lesen und Schreiben von Code, das Kompilieren von Programmen, das Ausführen von SQL und die Unterstützung testorientierter Workflows durchführen kann.

Vorgefertigte Fähigkeiten und agentische Workflows

Nutzen Sie vorgefertigte Skills, um die Bob-Ergebnisse für wichtige Anwendungsfälle wie „Erläutern“, „Dokumentieren“, „Refactoring“, „Programmieren“, „Transformieren“ und „Testen“ zu optimieren, und setzen Sie IBM i-spezifische Workflows ein, um die Umstellung von festformatiertem auf frei formatiertes RPG, von RPH II/III auf ILE RPG, das Refactoring von monolithischen zu modularen Strukturen, die Modernisierung von eingebettetem SQL sowie die Konvertierung von DDS nach DDL zu unterstützen.

IBM Bob – Screenshot des Codefensters
IBM Bob – Screenshot des Datenbankmodus

 IBM i Datenbankmodus

Vermitteln Sie Bob IBM i-spezifisches Wissen, damit er Entwicklungsteams dabei unterstützen kann, Abfragen in SQL- und Legacy-DDS-Umgebungen zu analysieren, zu optimieren und Fehler zu beheben. 

Vorteile
Verwandeln Sie isoliertes Fachwissen in institutionelles Wissen

Extrahieren Sie Erläuterungen, Diagramme und Dokumentationen aus langlebigen RPG- und IBM i-Anwendungen, damit kritisches Wissen nicht im Code eingeschlossen bleibt oder von einer immer kleiner werdenden Gruppe erfahrener Experten abhängt.
 Schnellere Modernisierung mit Zuversicht

Nutzen Sie sichere, wiederholbare IBM i-Modernisierungsworkflows mit manuellen Freigabeschritten, Validierungskontrollen und Nachvollziehbarkeit, um Teams dabei zu unterstützen, Systeme zu verbessern, ohne den bewährten Betrieb zu stören.
Helfen Sie neuen Entwicklern, vom ersten Tag an produktiv zu sein 

Unterstützen Sie Entwickler, DevOps-Teams, Architekten und CTOs dabei, Analyse-, Programmier-, Test-, Dokumentations- und Modernisierungsarbeiten im gesamten IBM i-SDLC zu beschleunigen und gleichzeitig den manuellen Aufwand sowie Nacharbeiten zu reduzieren. 
Vereinheitlichung des Entwickler-Workflows

Nutzen Sie die native IBM i-Verbindung, um auf Ihrem IBM i zu lesen, zu schreiben, zu testen und zu kompilieren – alles direkt aus Bob heraus –, um Kontextwechsel zu vermeiden.
Optimieren Sie die Ergebnisse für konkrete IBM i-Entwicklungsaufgaben

Vorgefertigte Funktionen und agentische Workflows zur Verbesserung der Ausgabequalität

Bestellinformationen

IBM Bob Premium Package für i

Starten Sie mit dem IBM Bob Premium Package for i durch, um die Modernisierung mithilfe von KI-gestützter Beratung, Automatisierung und Governance zu beschleunigen – speziell auf die Komplexität von IBM i-Codebases zugeschnitten.

  •  Stellen Sie eine Verbindung zum IBM i-Server her, um Code zu lesen, zu schreiben, zu testen und zu kompilieren
  •  Dokumentieren, Refaktorisieren, Code generieren und Unit-Tests schreiben mithilfe der entsprechenden Fähigkeiten
  •  Navigieren Sie durch komplexe Modernisierungsprojekte mit geführten agentischen Workflows
  • Erhältlich als Zusatzmodul zu IBM Bob für grundlegende Einzelplatz-Konfigurationen

 

40,00 USD
Einzelabonnement ab einem Preis pro autorisiertem Nutzer. Wenden Sie sich bezüglich der Preisgestaltung für Unternehmen* an den Vertrieb
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Darstellung der Figur „IBM Bob“ an einem Computer
Weitere Premium-Funktionen entdecken
Darstellung der Modernisierung von Java-Anwendungen
IBM Bob Premium Package for Java

 Modernisieren und pflegen Sie Java-Anwendungen schnell und zuverlässig durch tiefgreifende Repository-Kenntnisse, strukturierte Workflows, Enterprise Governance und Java-spezifische Funktionen.

 Java-Modernisierung erkunden
Darstellung der Mainframe-Modernisierung
IBM Bob Premium Package for Z

Modernisieren Sie komplexe Mainframe-Anwendungen mit fundiertem Plattform-Know-how, agentischen Workflows und einer Erkenntnisgewinnung der Unternehmensklasse, um die Entwicklung über den gesamten SDLC zu planen, durchzuführen, zu validieren und zu steuern.

 Die Mainframe-Modernisierung beschleunigen

Ressourcen

IBM i-Anwendungen modernisieren
Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Möglichkeiten des IBM Bob Premium Package for i, das speziell zur Beschleunigung der IBM i-Entwicklung entwickelt wurde.
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Erkunden Sie, wie Jack Henry das IBM Bob Premium Package for i einsetzte, um komplexe RPG-Programme schneller zu verstehen, Dokumentation automatisch zu erstellen und Unterschiede zwischen verschiedenen Programmversionen mit größerer Genauigkeit zu erkennen.
IBM i mit Zuversicht modernisieren
Erfahren Sie, wie MEDHOST IBM Bob einsetzt, um die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen.
IBM Bob Entwicklerwebsite
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