IBM i Modernisierung mit IBM Bob

Unternehmen stehen unter dem Druck, sich schneller zu modernisieren, Entwickler effizienter einzubinden und technische Schulden abzubauen, während sie gleichzeitig geschäftskritische IBM i-Systeme weiterhin unterstützen müssen. Entscheidendes Wissen ist oft nicht dokumentiert, erfahrene RPG-Fachkräfte sind immer schwerer zu finden, und jede Anwendungsänderung kann ein Risiko für die Geschäftskontinuität darstellen.

Das IBM Bob Premium Package for IBM i hilft Teams, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem IBM Bob mit IBM i-spezifischer Expertise, Kontext, Werkzeugen und Intelligenz für RPG, CL, SQL, DDS, QSYS und Modernisierungs-Workflows erweitert wird. Dieses Paket, das zur Unterstützung bestehender IBM-i-Umgebungen entwickelt wurde, hilft Teams, Systeme zu verstehen, Geschäftslogik zu dokumentieren, die Produktivität zu steigern, Änderungen zu validieren und mit größerer Sicherheit zu modernisieren.