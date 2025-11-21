Private Equity Consulting

Alle führenden Private-Equity-Unternehmen streben dasselbe Ziel an – eine schnellere Wertschöpfung über alle Beteiligungen hinweg. Aber kürzere Haltefristen, steigende Anlegererwartungen und Altsysteme können es jedoch erschweren, mit der Geschwindigkeit der Verarbeitungselemente mitzuhalten.

Hier kommt IBM ins Spiel und hilft Private-Equity-Firmen und Portfoliounternehmen dabei, operative Komplexität in messbaren Wert zu verwandeln.

Durch die Kombination von KI, Automatisierung und Hybrid Cloud beschleunigt IBM® Consulting die Effizienz und das Wachstum – und hilft Ihnen so, das EBITDA zu steigern, die Margen auszuweiten und eine stärkere Exit-Story aufzubauen.

Wir arbeiten als verlängerter Arm Ihres Teams und entwickeln gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die skalierbar sind und messbare Ergebnisse liefern – und nicht nur Präsentationen. Mit der richtigen Technologie und einem gemeinsamen Fokus auf die Ergebnisse helfen wir Ihnen, einen Mehrwert zu schaffen, der sich über alle Beteiligungen hinweg auswirkt.