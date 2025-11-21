Private Equity Consulting

Beschleunigen Sie Portfolio-Wachstum, Effizienz und Ausstiegsbereitschaft mit der Private-Equity-Beratungsexpertise von IBM – unterstützt durch KI und Hybrid Cloud
Alle führenden Private-Equity-Unternehmen streben dasselbe Ziel an – eine schnellere Wertschöpfung über alle Beteiligungen hinweg. Aber kürzere Haltefristen, steigende Anlegererwartungen und Altsysteme können es jedoch erschweren, mit der Geschwindigkeit der Verarbeitungselemente mitzuhalten.
Hier kommt IBM ins Spiel und hilft Private-Equity-Firmen und Portfoliounternehmen dabei, operative Komplexität in messbaren Wert zu verwandeln.
Durch die Kombination von KI, Automatisierung und Hybrid Cloud beschleunigt IBM® Consulting die Effizienz und das Wachstum – und hilft Ihnen so, das EBITDA zu steigern, die Margen auszuweiten und eine stärkere Exit-Story aufzubauen.
Wir arbeiten als verlängerter Arm Ihres Teams und entwickeln gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die skalierbar sind und messbare Ergebnisse liefern – und nicht nur Präsentationen. Mit der richtigen Technologie und einem gemeinsamen Fokus auf die Ergebnisse helfen wir Ihnen, einen Mehrwert zu schaffen, der sich über alle Beteiligungen hinweg auswirkt.
Von der Prüfung bis zum Exit: IBM hilft Ihnen, schnell Mehrwert zu erschließen und zu realisieren. Wir führen schnelle Technologie- und KI-Bereitschaftsbewertungen durch, die versteckte Effizienzsteigerungen vor und nach der Übernahme aufdecken. Unsere „Value Blitz“-Programme nach dem Abschluss sorgen für eine schnelle SG&A-Optimierung, während unsere angepasste Preisgestaltung sicherstellt, dass wir gewinnen, wenn Sie es tun.
Verwandeln Sie Daten in Leistung. IBM unterstützt Portfoliounternehmen bei der Automatisierung von Finanz-, Beschaffungs- und Personalwesen, um Kosten zu senken, Abschlusszyklen zu beschleunigen und die Forecasting-Genauigkeit zu verbessern. Definieren Sie die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, neu – decken Sie Einsparungen auf, setzen Sie Kapital frei und treiben Sie das Wachstum mit messbaren Gewinnen voran, die sich schnell summieren.
Intelligenter skalieren. Portfolio benötigen eine moderne Infrastruktur ohne die Komplexität und die Kosten einer umfassenden Unternehmensumstrukturierung. IBM bietet eine zweckmäßige hybride Cloud und App-Modernisierung für schlanke Teams – schnell einsetzbar, einfach zu verwalten und nachweislich mit messbarem ROI.
Senkung der Betriebskosten im Finanzbereich um 40 % und Senkung der Lieferantenkosten um 70 % – unterstützt durch dieselben KI-Playbooks, die wir unseren Kunden jetzt anbieten.
Bei Riyadh Air wird KI-Produktivität Realität.
Mehr als 40 Mio. USD an Nutzen durch KI-gestützte Beschaffungsoptimierung.
IBM wurde als Leader für die Skalierung generativer KI von Pilotprojekten bis zur Produktion mit branchenspezifischen Beschleunigern und ergebnisbasierter Bereitstellung genannt.
IBM wurde dafür ausgezeichnet, dass es generative KI in Finanzworkflows einbindet und die Kosteneffizienz von mehr als 30.000 Finanzfachleuten verbessert.
IBM Consulting wurde zum Marktführer für die Neuerfindung von Unternehmensabläufen mit generativer KI zur Erschließung neuer Geschäftswerte eingestuft.
Beschleunigen Sie die digitale Transformation, verbessern Sie die betriebliche Effizienz und reduzieren Sie Kosten mit KI-gesteuerten Erkenntnissen der IBM Geschäftsbetriebslösungen.
IBM Consulting bietet professionelle Daten- und KI-Beratungsdienste, um Unternehmen beim Aufbau einer verantwortungsvollen, skalierbaren KI-Strategie zu unterstützen.
IBM® watsonx Orchestrate ist eine generative KI- und Automatisierungslösung, die Ihr Unternehmen durch die Automatisierung von Aufgaben und die Vereinfachung komplexer Prozesse stärkt.
Entdecken Sie Thought Leadership Research, das Ihnen Daten, Analysen und umsetzbare Erkenntnisse liefert, um die Zukunft des Geschäfts zu gestalten.
Werden Sie Teil unseres Teams aus engagierten Menschen, die mit ihren Innovationen die Arbeit und die Welt positiv verändern.
Sehen Sie sich unsere neuesten Berichte, Leitfäden und Artikel über Thought Leadership an, um Ihr Unternehmen voranzubringen.