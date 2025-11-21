Private Equity Consulting

Beschleunigen Sie Portfolio-Wachstum, Effizienz und Ausstiegsbereitschaft mit der Private-Equity-Beratungsexpertise von IBM – unterstützt durch KI und Hybrid Cloud

Private-Equity-Lösungen erkunden
Verschiedene Blautöne im Kontrast dargestellt
Intelligentere Portfolios, höhere Renditen

Alle führenden Private-Equity-Unternehmen streben dasselbe Ziel an – eine schnellere Wertschöpfung über alle Beteiligungen hinweg. Aber kürzere Haltefristen, steigende Anlegererwartungen und Altsysteme können es jedoch erschweren, mit der Geschwindigkeit der Verarbeitungselemente mitzuhalten.

Hier kommt IBM ins Spiel und hilft Private-Equity-Firmen und Portfoliounternehmen dabei, operative Komplexität in messbaren Wert zu verwandeln.

Durch die Kombination von KI, Automatisierung und Hybrid Cloud beschleunigt IBM® Consulting die Effizienz und das Wachstum – und hilft Ihnen so, das EBITDA zu steigern, die Margen auszuweiten und eine stärkere Exit-Story aufzubauen.

Wir arbeiten als verlängerter Arm Ihres Teams und entwickeln gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die skalierbar sind und messbare Ergebnisse liefern – und nicht nur Präsentationen. Mit der richtigen Technologie und einem gemeinsamen Fokus auf die Ergebnisse helfen wir Ihnen, einen Mehrwert zu schaffen, der sich über alle Beteiligungen hinweg auswirkt.
Anwendungsfälle
Deal-Ermöglichung und Wertschöpfung

Von der Prüfung bis zum Exit: IBM hilft Ihnen, schnell Mehrwert zu erschließen und zu realisieren. Wir führen schnelle Technologie- und KI-Bereitschaftsbewertungen durch, die versteckte Effizienzsteigerungen vor und nach der Übernahme aufdecken. Unsere „Value Blitz“-Programme nach dem Abschluss sorgen für eine schnelle SG&A-Optimierung, während unsere angepasste Preisgestaltung sicherstellt, dass wir gewinnen, wenn Sie es tun.
KI-gestützte Geschäftsabläufe

Verwandeln Sie Daten in Leistung. IBM unterstützt Portfoliounternehmen bei der Automatisierung von Finanz-, Beschaffungs- und Personalwesen, um Kosten zu senken, Abschlusszyklen zu beschleunigen und die Forecasting-Genauigkeit zu verbessern. Definieren Sie die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, neu – decken Sie Einsparungen auf, setzen Sie Kapital frei und treiben Sie das Wachstum mit messbaren Gewinnen voran, die sich schnell summieren.

 Erkunden Sie unsere Business Operations Managed Services
Cloud-Modernisierung für den Mittelstand

Intelligenter skalieren. Portfolio benötigen eine moderne Infrastruktur ohne die Komplexität und die Kosten einer umfassenden Unternehmensumstrukturierung. IBM bietet eine zweckmäßige hybride Cloud und App-Modernisierung für schlanke Teams – schnell einsetzbar, einfach zu verwalten und nachweislich mit messbarem ROI.

 Erkunden Sie die strategischen Partnerschaften von IBM Consulting

Leistung, auf die Sie sich verlassen können

Eine Person, die in einem Büro an einem Laptop arbeitet. Im Hintergrund ist das IBM-Logo zu sehen.
IBM

Senkung der Betriebskosten im Finanzbereich um 40 % und Senkung der Lieferantenkosten um 70 % – unterstützt durch dieselben KI-Playbooks, die wir unseren Kunden jetzt anbieten.
Zwei Geschäftsleute bei einem erfolgreichen Meeting in einem modernen Büro.
Dun & Bradstreet

D&B-Kunden sparten über 10 % der Zeit bei der Bewertung des Lieferantenrisikos.
Blick von oben auf Flugzeuge, die auf dem sonnigen Rollfeld eines Flughafens geparkt sind
Riyadh Air

Bei Riyadh Air wird KI-Produktivität Realität.
Coca-Cola-Flaschen in einem Regal im Supermarkt
Coca-Cola Europacific Partner

Mehr als 40 Mio. USD an Nutzen durch KI-gestützte Beschaffungsoptimierung.
Stadtbild mit modernen Hochhäusern und älterer Backsteinarchitektur
AccorInvest

Modernisierte Finanzsysteme verbesserten die Cashflow-Prognosen und die Berichterstattung und beschleunigten den Abschluss.
Unsere Experten für Sie Neil Dhar John Winn Manish Goyal Monica Proothi Yogi Goyal

Trends im Bereich Private Equity

Drei Geschäftsleute kommunizieren
Von KI-Projekten zu Gewinnen: Wie agentische KI finanzielle Erträge sichern kann Lesen Sie den Bericht
Porträtfoto von Monica Proothi
KI-Einsatz im Finanzwesen – Erfahren Sie, wie Sie das Potenzial von KI im Finanzwesen nutzen
Ein großes „C“ mit verschiedenen Texturen und Farben vor einem weißen Hintergrund
CEO-Studie 2025
Ansicht von drei Fachleuten, die an einem gemeinsamen Meeting in einer modernen Büroumgebung teilnehmen
Chief AI Officers (CAIOs) durchbrechen die Komplexität, um neue Wertschöpfungspfade zu schaffen
Preise und Auszeichnungen Weltweit anerkannt für messbare Geschäftserfolge, nicht nur für die Bereitstellung von Technologie.
Everest Group KI und generative KI-Services PEAK Matrix® 2024

IBM wurde als Leader für die Skalierung generativer KI von Pilotprojekten bis zur Produktion mit branchenspezifischen Beschleunigern und ergebnisbasierter Bereitstellung genannt.

 Lesen Sie den Bericht
Gartner Magic Quadrant für Finanz- und Rechnungswesen BPO 2025

IBM wurde dafür ausgezeichnet, dass es generative KI in Finanzworkflows einbindet und die Kosteneffizienz von mehr als 30.000 Finanzfachleuten verbessert.

 Lesen Sie den Bericht
HFS Horizons: Generative Enterprise Services 2025

IBM Consulting wurde zum Marktführer für die Neuerfindung von Unternehmensabläufen mit generativer KI zur Erschließung neuer Geschäftswerte eingestuft.

 Lesen Sie den Bericht
Weiterführende Lösungen Lösungen für den Geschäftsbetrieb

Beschleunigen Sie die digitale Transformation, verbessern Sie die betriebliche Effizienz und reduzieren Sie Kosten mit KI-gesteuerten Erkenntnissen der IBM Geschäftsbetriebslösungen.

 Mehr erfahren Beratungsdienste zu Daten und KI

IBM Consulting bietet professionelle Daten- und KI-Beratungsdienste, um Unternehmen beim Aufbau einer verantwortungsvollen, skalierbaren KI-Strategie zu unterstützen. 

 Mehr erfahren IBM watsonx Orchestrate

IBM® watsonx Orchestrate ist eine generative KI- und Automatisierungslösung, die Ihr Unternehmen durch die Automatisierung von Aufgaben und die Vereinfachung komplexer Prozesse stärkt.

 Mehr erfahren
Nächste Schritte

Entdecken Sie Thought Leadership Research, das Ihnen Daten, Analysen und umsetzbare Erkenntnisse liefert, um die Zukunft des Geschäfts zu gestalten.

 IdeaWatch abonnieren
Karrieremöglichkeiten

Werden Sie Teil unseres Teams aus engagierten Menschen, die mit ihren Innovationen die Arbeit und die Welt positiv verändern. 

Jetzt registrieren Besuchen Sie die Ressourcenseite von IBM Consulting

Sehen Sie sich unsere neuesten Berichte, Leitfäden und Artikel über Thought Leadership an, um Ihr Unternehmen voranzubringen.

 Mehr erfahren