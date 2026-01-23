Skalieren Sie Ihre KI für eine schnellere Wertschöpfung
Viele Unternehmen nutzen heute KI durch Assistenten, Agenten und Automatisierung, haben aber immer noch Schwierigkeiten, echte Erfolge zu erzielen. Die Bemühungen bleiben oft fragmentiert, da unzusammenhängende Workflows, Datensilos und eine uneinheitliche Governance es schwierig gestalten, KI zu skalieren, Ergebnissen zu vertrauen und einen ROI aus KI-Investitionen zu erzielen.
IBM Enterprise Advantage hilft, das zu ändern. Es ist ein Service für Unternehmen zum Aufbau und Betrieb Ihrer KI-Plattform mit Skalierbarkeit und schnellerem Nutzen. Es bringt Struktur, Kontext und Ausführung in die Unternehmens-KI und hilft Ihnen, sich von isolierten Anwendungsfällen mit vorhandener Technologie zu Ergebnissen im großen Maßstab zu entwickeln, wobei alles Benötigte integriert wird.
Was diese Transformation in Ihrem Unternehmen verändert:
Verwandeln Sie fragmentierte Prozesse in agentische Workflows, die Ihren Geschäftskontext durchgängig erhalten und die Genauigkeit auf Basis Ihrer Daten und domänenspezifischen Nuancen erhöhen.
Beschleunigen Sie die IT-Bereitstellung durch autonome Entwicklungsworkflows, die Codegenerierung, Testen und Bereitstellung unter Berücksichtigung Ihrer optimalen Entwicklungsumgebung übernehmen.
Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern den präzisen Zugriff auf das Unternehmenswissen, was Vertrauen und Akzeptanz schafft und gleichzeitig bessere Entscheidungen ermöglicht.
Bringen Sie mehr Ideen schneller auf den Markt, indem Sie Kundenfeedback in Echtzeit integrieren, das Prototyping automatisieren und Qualität und Compliance von Anfang an einbetten.
Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung KI-gestützter Self-Service Customer Experiences mit integrierter Unternehmenskontrolle.
Kunden erwarten bei der Nutzung einer Website oder App schnelle Antworten, egal ob für Produktdetails, den Bestellstatus oder Hilfe bei einem Problem.
Diese Demo zeigt, wie eine agentische Self-Service Customer Experience, die mit IBM Enterprise Advantage entwickelt wird, intelligente Assistenten dazu befähigt, Fragen zu beantworten, Produkte zu empfehlen und Probleme zu lösen. Unternehmen gewinnen so außerdem die Kontrolle über Markenstimme, Genauigkeit, Kosten und Governance.
Konfigurieren, trainieren und betreiben Sie KI-gestützte Dokumenten-Workflows – ganz ohne Code.
Die Teams veröffentlichen Ausschreibungen, holen Angebote von mehreren Anbietern ein und überprüfen eine Vielzahl an Verträgen, um Preisgestaltung, Bedingungen und die Einhaltung der Vorschriften zu bewerten.
Diese Demo zeigt, wie agentische Dokumentenverarbeitung, die mit dem agentischen App-Service IBM Enterprise Advantage entwickelt wird, Teams hilft, Ausschreibungsantworten und Verträge schneller und souveräner in strukturierte, nutzbare Daten umzuwandeln.
Erstellen, konfigurieren und betreiben Sie KI-gestützte Workflows für die aufsichtsrechtliche Berichterstattung - mit integrierter menschlicher Aufsicht.
Für die Erstellung von Berichten müssen Teams Tausende von Seiten an Quelldokumenten prüfen und diese in strukturierte Berichte umwandeln, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Diese Demo zeigt, wie agentisches regulatorisches Authoring, das mit IBM Enterprise Advantage entwickelt wird, Teams dabei hilft, regulierungsfähige Berichte schneller durch KI, automatisierte Überprüfung und menschliche Validierung für mehr Genauigkeit und Vertrauen zu erstellen.
Experten und Techniker sorgen für die Gestaltung, Bereitstellung, Anpassung und Verwaltung Ihrer KI-Plattform sowie spezifischer Agenten und Anwendungen. IBM® Consulting ist laut IDC, Gartner und Everest Group ein führender Anbieter von KI- und generativen KI-Services.
Eine Auswahl domänen- und branchenspezifischer Agenten und Anwendungen zur Befähigung hybrider Teams aus menschlichen und digitalen Mitarbeitern. Diese vorkonfigurierten Workflows bieten einen Vorsprung von 80 % bei den kritischsten Geschäftsprozessen, optimieren sich kontinuierlich selbst und können in jeder Umgebung bereitgestellt werden.
Wir haben eine offene KI-Plattform entwickelt, die Ihnen dabei hilft, Intelligenz für jeden Anwendungsfall oder Benutzer zu bieten, indem Sie Ihren eigenen spezialisierten Kontext, Ihre Orchestrierung und Governance einbetten. Mit Enterprise Advantage stehen Ihnen die Technologien verschiedener Hersteller dieser modularen Plattform zur Verfügung, um KI zu skalieren – und zwar alles in Ihrer bevorzugten KI-Umgebung. Das beweist die Tatsache, dass wir es selbst nutzen, um täglich fast 150.000 Berater zu Höchstleistungen anzuspornen.
Als führender AWS-Beratungspartner hilft IBM bei der Modernisierung und Skalierung von Kontaktzentren, die auf der Amazon Connect-Plattform basieren, und bei der Integration von KI-, ML- und Automatisierungslösungen in der AWS Cloud.
Eine Plattform, die unseren Beratern KI-Assistenten, Agenten und Anwendungen zur Verfügung stellt, um messbaren Mehrwert in großem Maßstab für Ihre entscheidenden Initiativen zu liefern.
Steigern Sie den Wert mit KI-Integrationsdiensten. Entwickeln Sie einen durchgehend agentischen KI-Workflow, der Ihre Arbeit transformiert und die finanzielle Rendite nachhaltig sicherstellt.
Entdecken Sie, wie die Services und Beratung von IBM zum Thema künstliche Intelligenz (KI) bei der Implementierung und Skalierung von KI im Unternehmen helfen können, um die Workflows in Ihrem Unternehmen neu zu gestalten.
Die IBM Beratungsdienste für Daten und Analyse unterstützen Sie dabei, das volle Potenzial Ihrer Daten auszuschöpfen, damit Sie sich darauf konzentrieren können, Ihr Unternehmen mit KI oder agentischen Belegschaften in die Zukunft zu führen.
Thiru Venkatachalam von IBM Consulting spricht über KI, Daten und Hybrid Cloud.