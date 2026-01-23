Viele Unternehmen nutzen heute KI durch Assistenten, Agenten und Automatisierung, haben aber immer noch Schwierigkeiten, echte Erfolge zu erzielen. Die Bemühungen bleiben oft fragmentiert, da unzusammenhängende Workflows, Datensilos und eine uneinheitliche Governance es schwierig gestalten, KI zu skalieren, Ergebnissen zu vertrauen und einen ROI aus KI-Investitionen zu erzielen.

IBM Enterprise Advantage hilft, das zu ändern. Es ist ein Service für Unternehmen zum Aufbau und Betrieb Ihrer KI-Plattform mit Skalierbarkeit und schnellerem Nutzen. Es bringt Struktur, Kontext und Ausführung in die Unternehmens-KI und hilft Ihnen, sich von isolierten Anwendungsfällen mit vorhandener Technologie zu Ergebnissen im großen Maßstab zu entwickeln, wobei alles Benötigte integriert wird.

Was diese Transformation in Ihrem Unternehmen verändert: