Von Beginn der Pandemie an wollten alle, vom Governor über die Gesundheitsbehörden bis hin zu den Medien und den Einwohnern, genaue, datengestützte und zeitnahe Erkenntnisse zu den Entwicklung von COVID, um Entscheidungen treffen zu können. Es wurden unzählige Fragen gestellt: Wie hoch ist die aktuelle Übertragungsrate? Was sind die Hauptursachen für den Anstieg in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen? Wer hat das größte Risiko, sich mit dem Virus zu infizieren und ins Krankenhaus eingeliefert zu werden? Welche Arten von sozialen, Freizeit- und beruflichen Aktivitäten führen zu einem Anstieg der Übertragungsrate? Sollte der Schulunterricht online stattfinden?

In der Zwischenzeit arbeitete die Datenbehörde des Bundesstaats intensiv daran, verwertbare Informationen aus den Ermittlungen über bestätigte Fälle, der Suche nach Kontaktpersonen, Testverfahren, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu erhalten. Doch die Pandemie hatte sich so schnell ausgebreitet, dass das Team weder über das Personal noch über die Systeme verfügte, um die riesigen Datenmengen, die von Krankenhäusern, Labors und anderen Einrichtungen im ganzen Bundesstaat eingereicht wurden, effizient zu verarbeiten und zu analysieren.

„Es besteht ein großes Interesse an Daten, an Zahlen und an den wissenschaftlichen Erklärungen, auf denen unsere Entscheidungen basieren“, erklärt Joseph Wendelken, Public Information Officer beim Rhode Island Department of Health (RIDOH). „Aber wir mussten die Daten erst einmal [aus unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Quellen] sammeln und sie so aufbereiten, dass die Menschen sie verstehen konnten.“

Die Zeit war dabei ein wichtiger Faktor. In enger Zusammenarbeit mit dem Analyse- und KI-Team von IBM Consulting zog der Bundesstaat sofort mehrere Spezialisten hinzu, entwickelte einen cloudbasierten Data Lake und automatisierte Prozesse, um schnellere, differenziertere und zuverlässigere Analysen zu erhalten. Innerhalb von drei Wochen gelang es dem Datenteam, umfassende Erkenntnisse zu COVID zu gewinnen, die als Grundlage für politische und operative Entscheidungen und zur Information der Öffentlichkeit benötigt wurden.