Banking Operations Consulting

Revolutionieren Sie Bankgeschäfte mit agentischer KI, geleitet von menschlicher Intelligenz
IBM unterstützt Banken bei der Umwandlung ihrer bestehenden Abläufe in autonome, KI-gesteuerte Workflows, die die Leistung steigern und echte Geschäftsergebnisse liefern.
Unser beratungs- und vermögensorientierter Ansatz verbindet fundiertes Bankfachwissen mit einer agentischen, KI-gestützten intelligenten Automatisierung, die für regulierte Umgebungen entwickelt wurde. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, Prozesse zu optimieren, Komplexität zu reduzieren und schnellere, intelligentere Entscheidungen zu ermöglichen.
Wir gehen über die Digitalisierung hinaus und gestalten Workflows neu, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und eine sichere, konforme Transformation zu gewährleisten.
Dank seiner langjährigen Erfolgsbilanz und seines robusten Technologie-Ökosystems ist IBM ein zuverlässiger Partner für vertrauenswürdige Innovationen im Bankwesen.
Navigieren Sie erfolgreich durch die Bankvorschriften mit KI-gestützten Compliance-Tools. Minimieren Sie Risiken, steigern Sie die Transparenz und bleiben Sie an der Spitze – reibungslos, sicher und souverän.
Vereinfachen Sie Aufgaben mit menschenorientierter KI und reduzieren Sie manuelle Arbeit. Optimieren Sie Ihre Backoffice-Abläufe, um Durchlaufzeiten zu verkürzen und Ihrem Team mehr Zeit für wichtige Aufgaben zu verschaffen.
Beschleunigen Sie die Ausführung von Transaktionen und bewältigen Sie Spitzenauslastungen ohne Probleme, um eine gleichbleibende Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, was zu einem verbesserten Net Promoter Score (NPS) führt.
Beschleunigen Sie die Onboarding-Prozesse und stärken Sie die laufende Sorgfaltspflicht mit einer durchgängigen, KI-gestützten KYC/AML-Lösung, die sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lässt. Die Lösung erkennt Betrugsfälle schnell, indem sie Unternehmen überprüft, Daten analysiert und Alerts verwaltet.
Mit proaktiven und resilienten Abläufen bleiben Sie dynamischen Vorschriften und technologischen Fortschritten immer einen Schritt voraus. Nutzen Sie fortschrittliche Analysen, KI-Erkenntnisse und automatisierte Workflows, um Finanzdelikte zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren und so den Ruf Ihrer Institution zu schützen.
Nutzen Sie agentische KI, um Geschäftsbereiche wie Handelsfinanzierung und Kreditvergabe zu revolutionieren. Passen Sie sich an veränderte Geschäftsmodelle, wirtschaftlichen Druck und sich weiterentwickelnde Vorschriften an und bieten Sie vertrauenswürdige, auf Menschen ausgerichtete Erfahrungen, die mit dem Wandel Schritt halten.
Lösungen entwickeln, bauen, messen, iterieren und skalieren. All das geht nahtlos mit unserem End-to-End-Framework für Design Thinking und agile sowie DevOps-basierte Praxis. Unser Ansatz ist darauf ausgelegt, sich in bestehende Systeme zu integrieren und den Wert Ihrer aktuellen Investitionen zu maximieren. Erzielen Sie eine schnelle Wertschöpfung durch eine strategische Partnerschaft zwischen Ihrem Team und den Experten von IBM. Diese vielfältige Gruppe von Spezialisten aus den Bereichen Wirtschaft, Design und Technologie unterstützt Sie dabei, modernste Innovationen mit Zuversicht einzuführen.
Im ersten Emerging Quadrant von Gartner für Gen AI Consulting & Implementation Services erhielt IBM® Consulting Spitzenbewertungen für die Bereitstellung maßgeschneiderter generativer KI-Lösungen mit optimaler Geschwindigkeit, Skalierung, Kosten, Risiko und Nutzen.
IBM Consulting unterstützt Kunden dabei, ihre Microsoft Cloud-Strategie mithilfe von KI, Red Hat OpenShift und Cloud Accelerator individuell zu gestalten, um den Geschäftserfolg zu steigern.
IBM hilft Ihnen bei der Beschleunigung von Design, Migration und Betrieb in der AWS Cloud – in jede Branche.
IBM und Celonis beschleunigen die digitale Transformation mit Unterstützung bei der Datenmigration und schnellen, datengesteuerten Prozesseinblicken, die es Unternehmenskunden ermöglichen, Betriebsmodelle neu zu konzipieren.
IBM und UiPath vereinen die Stärken von RPA und digitaler Geschäftsautomatisierung, um skalierbare und sichere Automatisierung zu ermöglichen. Diese Lösung umfasst sowohl begleitete als auch unbeaufsichtigte Bots sowie eine integrierte Verwaltung von Workflows, Entscheidungslogiken und Inhalten. All diese Funktionen sind nahtlos in einer einzigen Lösung gebündelt.
