Banking Operations Consulting

Revolutionieren Sie Bankgeschäfte mit agentischer KI, geleitet von menschlicher Intelligenz

Agentische KI im Bankwesen: Wer ist erfolgreich?
Eine Gruppe von Fachleuten, die in einer modernen Büroumgebung um einen Tisch versammelt sind
Modernisieren Sie Ihre Bankgeschäfte mit KI

IBM unterstützt Banken bei der Umwandlung ihrer bestehenden Abläufe in autonome, KI-gesteuerte Workflows, die die Leistung steigern und echte Geschäftsergebnisse liefern.

Unser beratungs- und vermögensorientierter Ansatz verbindet fundiertes Bankfachwissen mit einer agentischen, KI-gestützten intelligenten Automatisierung, die für regulierte Umgebungen entwickelt wurde. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, Prozesse zu optimieren, Komplexität zu reduzieren und schnellere, intelligentere Entscheidungen zu ermöglichen.

Wir gehen über die Digitalisierung hinaus und gestalten Workflows neu, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und eine sichere, konforme Transformation zu gewährleisten.

Dank seiner langjährigen Erfolgsbilanz und seines robusten Technologie-Ökosystems ist IBM ein zuverlässiger Partner für vertrauenswürdige Innovationen im Bankwesen.
Vorteile
Konformität ohne Komplexität

Navigieren Sie erfolgreich durch die Bankvorschriften mit KI-gestützten Compliance-Tools. Minimieren Sie Risiken, steigern Sie die Transparenz und bleiben Sie an der Spitze – reibungslos, sicher und souverän.
Effizienz erzielen, die die Produktivität fördert

Vereinfachen Sie Aufgaben mit menschenorientierter KI und reduzieren Sie manuelle Arbeit. Optimieren Sie Ihre Backoffice-Abläufe, um Durchlaufzeiten zu verkürzen und Ihrem Team mehr Zeit für wichtige Aufgaben zu verschaffen.
Beschleunigen Sie jede Transaktion

Beschleunigen Sie die Ausführung von Transaktionen und bewältigen Sie Spitzenauslastungen ohne Probleme, um eine gleichbleibende Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, was zu einem verbesserten Net Promoter Score (NPS) führt.
Entwickeln Sie Bankgeschäfte der nächsten Generation KYC und AML

Beschleunigen Sie die Onboarding-Prozesse und stärken Sie die laufende Sorgfaltspflicht mit einer durchgängigen, KI-gestützten KYC/AML-Lösung, die sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lässt. Die Lösung erkennt Betrugsfälle schnell, indem sie Unternehmen überprüft, Daten analysiert und Alerts verwaltet.

 Finanzkriminalität und Compliance

Mit proaktiven und resilienten Abläufen bleiben Sie dynamischen Vorschriften und technologischen Fortschritten immer einen Schritt voraus. Nutzen Sie fortschrittliche Analysen, KI-Erkenntnisse und automatisierte Workflows, um Finanzdelikte zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren und so den Ruf Ihrer Institution zu schützen.

 Geschäftsbankwesen

Nutzen Sie agentische KI, um Geschäftsbereiche wie Handelsfinanzierung und Kreditvergabe zu revolutionieren. Passen Sie sich an veränderte Geschäftsmodelle, wirtschaftlichen Druck und sich weiterentwickelnde Vorschriften an und bieten Sie vertrauenswürdige, auf Menschen ausgerichtete Erfahrungen, die mit dem Wandel Schritt halten.
Mit IBM Garage® gemeinsam gestalten
Zwei Kollegen kommunizieren vor ihren Laptops in einer modernen Büroumgebung

Lösungen entwickeln, bauen, messen, iterieren und skalieren. All das geht nahtlos mit unserem End-to-End-Framework für Design Thinking und agile sowie DevOps-basierte Praxis. Unser Ansatz ist darauf ausgelegt, sich in bestehende Systeme zu integrieren und den Wert Ihrer aktuellen Investitionen zu maximieren. Erzielen Sie eine schnelle Wertschöpfung durch eine strategische Partnerschaft zwischen Ihrem Team und den Experten von IBM. Diese vielfältige Gruppe von Spezialisten aus den Bereichen Wirtschaft, Design und Technologie unterstützt Sie dabei, modernste Innovationen mit Zuversicht einzuführen.

 Mehr erfahren Mit einem IBM Garage-Experten sprechen
Anerkennung auf dem Markt
Diagramm für generative KI-Beratungs- und Implementierungsservices im Gartner Emerging Market Quadrant
IBM wurde im Gartner Emerging Quadrant 2025 für Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen im Bereich generative KI als „Leader“ ausgezeichnet

Im ersten Emerging Quadrant von Gartner für Gen AI Consulting & Implementation Services erhielt IBM® Consulting Spitzenbewertungen für die Bereitstellung maßgeschneiderter generativer KI-Lösungen mit optimaler Geschwindigkeit, Skalierung, Kosten, Risiko und Nutzen.

Erkenntnisse

Draufsicht auf drei Geschäftsleute, die miteinander kommunizieren
Globaler Ausblick für Banken und Finanzmärkte 2025 Lesen Sie den Bericht
Eine Gruppe junger Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz sitzen und Code auf Computern programmieren.
Risikomanagement von KI und mit KI
Zwei Systemadministratoren konfigurieren ein Enterprise-System
Agentische KI für intelligente Geschäftsabläufe orchestrieren
Nahaufnahme einer Hand, die eine Debitkarte in einen Geldautomaten einführt
Erfahren Sie, was die Modernisierung behindert
Strategische Partner

Microsoft-Logo
Microsoft

IBM Consulting unterstützt Kunden dabei, ihre Microsoft Cloud-Strategie mithilfe von KI, Red Hat OpenShift und Cloud Accelerator individuell zu gestalten, um den Geschäftserfolg zu steigern.
Logo von AWS
AWS

IBM hilft Ihnen bei der Beschleunigung von Design, Migration und Betrieb in der AWS Cloud – in jede Branche.
Logo von Celonis
Celonis

IBM und Celonis beschleunigen die digitale Transformation mit Unterstützung bei der Datenmigration und schnellen, datengesteuerten Prozesseinblicken, die es Unternehmenskunden ermöglichen, Betriebsmodelle neu zu konzipieren.
Logo von UiPath
UiPath

IBM und UiPath vereinen die Stärken von RPA und digitaler Geschäftsautomatisierung, um skalierbare und sichere Automatisierung zu ermöglichen. Diese Lösung umfasst sowohl begleitete als auch unbeaufsichtigte Bots sowie eine integrierte Verwaltung von Workflows, Entscheidungslogiken und Inhalten. All diese Funktionen sind nahtlos in einer einzigen Lösung gebündelt.
Logo von Hyperscience
Hyperscience

Als Launch-Partner für watsonx Orchestrate von IBM kombiniert Hyperscience unsere Dokumentenautomatisierung mit den KI-gestützten Workflows von IBM. So unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Prozesse über den Agent Catalog zu optimieren.
