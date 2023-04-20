Diese Diskussion ist untrennbar mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und den Lösungen im Zusammenhang mit Prozess-Exzellenz verbunden. Prozessexzellenz ist im Zeitalter der digitalen Transformation ein branchenübergreifendes System. Es erfordert eine Kombination von Funktionen zur Prozessoptimierung. Die Anwendung exponentieller Technologien, um die Prozessrealität digital zu erfassen und diese Prozesse technologisch zu transformieren, um das beste Ergebnis zu erzielen. Zusammen mit der Definition und Operationalisierung des richtigen Governance-Niveaus über alle Organisationsebenen hinweg für eine effiziente Wertorchestrierung und kontinuierliche Verbesserung. Betrachten wir einige Beispiele:

Bei einem Unternehmen für Materialtechnik

Ein amerikanisches Unternehmen der Materialtechnik, ein weltweit führendes Unternehmen der Halbleiterbranche, hat die Transformation des Finanzwesens durch Automatisierung in Zusammenarbeit mit IBM vorangetrieben, damit das Unternehmen auch mit einer festen Anzahl von Finanzmitarbeitern wachsen kann. Mit dem Erfolg der anfänglichen Automatisierungsbereitstellung hat sich der Fokus auf die Optimierung angrenzender kritischer Prozesse verlagert, z. B Service Order Management, umgekehrte Wertschöpfungskette und vieles mehr, um die Zykluszeit zu verkürzen und die Qualität zu verbessern. Mithilfe einer Process-Mining-Übung, bei der Daten aus dem Unternehmen SAP herangezogen wurden, konnten wir die KPI-Leistung messen und die Roadmap für die Transformation definieren.

Bei einem multinationalen Finanzdienstleistungsunternehmen

In einem weiteren Auftrag nutzte ein amerikanisches multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen die Funktionen von IBM, um den internen Journalübertragungsprozess zu untersuchen, der das Potenzial für eine Reduzierung der Nachbearbeitungsrate um bis zu 50 % und eine Reduzierung der Ausschussrate um 40 % aufdeckte.

Zusätzliche Beispiele