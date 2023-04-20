Was haben ein kanadisches Energieunternehmen, ein niederländischer Kaffeehändler und ein britisches multinationales Konsumgüterunternehmen (CPG) gemeinsam? Alle transformieren ihre Beschaffung durch den Einsatz von modernster Process-Mining- und intelligenter Automatisierungstechnologie.
Ein mittelgroßes Unternehmen gibt jährlich umgerechnet mehrere Milliarden US-Dollar für die direkte oder indirekte Beschaffung aus. Aus diesem Grund lohnt es sich zu untersuchen, wie effizient der Beschaffungsprozess ist, wie sich individuelle Einkäufe kontrollieren und Einnahmeverluste reduzieren lassen und wie man ein standardisiertes Einkaufserlebnis im gesamten Unternehmen schafft. Darüber hinaus müssen die Compliance-Anforderungen im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Beschaffung auf der Grundlage der Nachhaltigkeitsposition der Lieferanten in Bezug auf Logistik und Vertrieb erfüllt werden. Ein effizienter, nachhaltiger Lieferkettenprozess mit optimiertem CO2-Speicherbedarf ist sowohl eine Unternehmensanforderung als auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit.
Diese Diskussion ist untrennbar mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und den Lösungen im Zusammenhang mit Prozess-Exzellenz verbunden. Prozessexzellenz ist im Zeitalter der digitalen Transformation ein branchenübergreifendes System. Es erfordert eine Kombination von Funktionen zur Prozessoptimierung. Die Anwendung exponentieller Technologien, um die Prozessrealität digital zu erfassen und diese Prozesse technologisch zu transformieren, um das beste Ergebnis zu erzielen. Zusammen mit der Definition und Operationalisierung des richtigen Governance-Niveaus über alle Organisationsebenen hinweg für eine effiziente Wertorchestrierung und kontinuierliche Verbesserung. Betrachten wir einige Beispiele:
Ein amerikanisches Unternehmen der Materialtechnik, ein weltweit führendes Unternehmen der Halbleiterbranche, hat die Transformation des Finanzwesens durch Automatisierung in Zusammenarbeit mit IBM vorangetrieben, damit das Unternehmen auch mit einer festen Anzahl von Finanzmitarbeitern wachsen kann. Mit dem Erfolg der anfänglichen Automatisierungsbereitstellung hat sich der Fokus auf die Optimierung angrenzender kritischer Prozesse verlagert, z. B Service Order Management, umgekehrte Wertschöpfungskette und vieles mehr, um die Zykluszeit zu verkürzen und die Qualität zu verbessern. Mithilfe einer Process-Mining-Übung, bei der Daten aus dem Unternehmen SAP herangezogen wurden, konnten wir die KPI-Leistung messen und die Roadmap für die Transformation definieren.
In einem weiteren Auftrag nutzte ein amerikanisches multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen die Funktionen von IBM, um den internen Journalübertragungsprozess zu untersuchen, der das Potenzial für eine Reduzierung der Nachbearbeitungsrate um bis zu 50 % und eine Reduzierung der Ausschussrate um 40 % aufdeckte.
Obwohl die Beispiele endlos sind, geht es um die Unternehmenstransformation, den primären Anwendungsfall für das IBM Process Excellence-Angebot. In einer Welt, die sich noch immer von den Auswirkungen einer Pandemie erholt und mit wirtschaftlichen Unsicherheiten, geopolitischen Krisen und extremem Klimawandel konfrontiert ist – Faktoren, die traditionelle Wertschöpfungsketten stören – ist die Notwendigkeit einer Transformation im Unternehmensmaßstab ein zentrales Gebot für die globale Wirtschaft. Shared-Service-Abläufe wie Finanzen, Lieferkette, Beschaffung, Personalwesen und Unternehmens-IT sind die relevanten horizontalen Bereiche, an denen beteiligt sein muss. Gleichzeitig sind gezielte Branchenprozesse mit Front-to-Back-Office-Abläufen auch Kandidaten für eine Transformation, die von Geschäftsinhabern priorisiert wird (z. B. Kreditvergabe, Kunden-Onboarding, Schadensregulierung, Betrugsbekämpfung usw.).
Prozess und Technologie waren noch nie so eng miteinander verknüpft. Enterprise Workflows sind oft über die gesamte Geschäftswelt verteilt und werden von verschiedenen Abteilungs-IT-Teams und Prozessverantwortlichen mit isoliertem Fokus verwaltet. Mit der Weiterentwicklung der Process Mining Technologie ist es nun möglich, den End-to-End Workflow zu virtualisieren und zu visualisieren, indem Ausführungsdaten aus den zugrundeliegenden Aufzeichnungssystemen (auch als Anwendung bezeichnet) abgerufen und sogar mit der lokalen Aufgabe des Prozessbedieners auf Desktop-Ebene ergänzt werden Ausführungsansicht, digital erfasst durch Task Mining.
Diese technologiegestützte Prozessvisualisierung revolutioniert die Art und Weise, wie wir Prozesse betrachten. Zum ersten Mal können wir komplizierte und komplexe Prozesse klar sehen und erkennen, wo sie effektiv funktionieren und wo sie am besten vereinfacht, optimiert und automatisiert werden können.
Die IBM Process Excellence nutzt die führenden Process-Mining-Tools im gesamten IBM-Ökosystem und bei Partnern. Dazu gehört auch das IBM Process Mining-Tool, das Teil der IBM Cloud Pak for Business Automation-Plattform ist, die jetzt auf Prozessanwendungslösungen aus dem IBM Consulting Process Excellence-Angebot basiert.
Die IBM Process Excellence Practice nutzt auch unsere Partnerschaft mit Celonis und andere vom Kunden beauftragte Process-Mining-Technologien, um Beratungsaufträge für die Transformation von Unternehmensprozessen voranzutreiben. Mit unserem patentierten Process Excellence KPI-Framework und unserem Automation Quotient-gesteuerten Prozesspriorisierungsmechanismus gestalten wir die Transformations-Roadmap für unsere globalen Kunden mit. Dies wird durch eine Suite von gebrauchsfertigen Process-Excellence-Anwendungen und eine digitale COE-Plattform für Lifecycle-Governance weiter beschleunigt.
„Ich bin wirklich beeindruckt von dem Ansatz, den das IBM Team gewählt hat. Es unterscheidet sich sehr von allem, was ich bisher gesehen habe, da es sehr gründlich und wissenschaftlich ist. Dies würde den Führungskräften helfen, einfache Entscheidungen zu treffen. Als wir unsere Stakeholder durch die Ausgabe führten, gab es keine Probleme, und das liegt an der Qualität und Robustheit des Ansatzes.“ ~Head of Process Optimization, Multinational Bank
IBM Consulting bietet eine ganzheitliche Lösung zur Prozesstransformation für unsere Unternehmenskunden, was von führenden Analystenfirmen wie IDC festgestellt wurde.
Erkunden Sie, wie CEOs generative KI und Anwendungsmodernisierung nutzen, um Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Überwinden Sie Barrieren und springen Sie mit Mut und Überzeugung in das Zeitalter der generativen KI.
Erkunden Sie, wie United Foods seine Geschäftseffizienz und Produktivität durch die Optimierung wichtiger Workflows mit IBM Cloud Pak for Business Automation gesteigert hat.
Machen Sie Ihre Geschäftsabläufe mit KI-gestützten Lösungen für intelligentes Asset-Management und Lieferketten resilienter.
IBM Blueworks Live ist SaaS für die Geschäftsprozessmodellierung.
Entdecken Sie Lösungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die mit Low-Code-Tools schnell intelligente Automatisierungen bereitstellen.
Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit den branchenführenden Lösungen von IBM. Steigern Sie Produktivität, Agilität und Innovation durch intelligente Workflows und Automatisierungstechnologien.