Nicoles tägliche Aktivitäten als Vertriebsmitarbeiterin bei IBM werden durch den Lead-to-Cash-Workflow des Unternehmens unterstützt. Die umfangreichen und komplexen Lead-to-Cash-Aktivitäten umfassen die Entwicklung von Kundenkontakten und Verkaufschancen, die Konfiguration von Lösungen, die Preisgestaltung, Verhandlungen, das Vertragsmanagement, das Order Management, die Rechnungsstellung und das Cash-Management.

Das IBM Lead to Cash Intelligent Workflow Transformation Team konzentrierte sich auf die Lösung der Hauptprobleme der Benutzer: uneinheitliche Prozesse, die durch übermäßige manuelle Dateneingabe, Datenredundanz und Unzugänglichkeit sowie mehrfache Übergaben gekennzeichnet waren. Das Team implementierte eine auf KI beruhende Lösung, die intelligente virtuelle Unterstützung für den Vertrieb, KI-gestützte Angebotserstellung und -anpassung sowie eine Analyse der Vertragssprache umfasst. Außerdem wurde eine berührungslose Verwaltung der Abrechnungs- und Rechnungsstellungsaktivitäten mit einem dynamischen Genehmigungsmanagement eingeführt.

„Die Schlüsselelemente unseres Prozesses waren, erstens, die Verlagerung unserer Arbeit in die Cloud, eine einzige Plattform, die eine viel bessere, ja sogar neu definierte Erfahrung bietet. Und eine Automatisierung, wie wir sie noch nie erlebt haben“, erklärt Theresa Dirker, Vice President Quote-to-Cash Transformation and Enablement bei IBM. „Und zweitens: KI als zentrales Element. Nicht als nachträglicher Gedanke oder vom Standpunkt eines Tools aus, sondern eingebettet in die Erfahrung. Das fördert die Automatisierung und die Selbstbedienung. Und drittens konzentrieren wir uns auf die Modernisierung einiger unserer Kernsysteme. All dies wird mit Daten untermauert.“

Die Ergebnisse umfassen die folgenden Metriken: