Zunächst traf sich Vicom Infinity mit dem Watson™-Team, um die Roadmap zu verstehen. Als das Angebot von IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers verfügbar wurde, importierte das Unternehmen seinen natürlichen Prozesscode mit Watson in der Cloud. Durch die Nutzung der Cloud mit der IBM-Verschlüsselungstechnologie konnte Vicom Infinity sicherstellen, dass andere Entwickler nicht auf den Code zugreifen und die Arbeit kopieren konnten.

Die Hyper Protect Virtual Servers-Lösung bringt IBM Z®- und IBM LinuxONE-Technologie in die Cloud, und Vicom Infinity verwendet sie, um die gesamte ein- und ausgehende Kommunikation für sein Sprachassistentenangebot für Unternehmen, den Vicom Infinity Voice Assistant (VIVA), abzuwickeln. Darüber hinaus setzt das Unternehmen drei Watson-Technologien ein: IBM Watson Speech to Text, IBM watsonx Assistant und IBM Watson Text to Speech .



Kim erklärt, wie VIVA funktioniert: „Wenn eine Sprache als Stimme eingeht, übersetzen wir sie mit Watson Speech to Text in eine Textdatei, und dann wird die Textdatei mit Hilfe der KI-Engine von watsonx Assistant in eine Absicht umgewandelt. Und wenn dann die Antworten mit Hilfe dieser KI-Engine und unserer Software für natürliche Sprache in den IBM [Cloud] Hyper Protect Virtual Servern entwickelt werden, werden sie mit Watson Text to Speech an den Benutzer gesprochen. Wir nutzen auch die interne Toolkette von IBM, damit wir den Quellcode sicher im Cloud-Speicher von IBM aufbewahren können.“



Da die Sicherheit für die Unternehmenskunden von Vicom Infinity von größter Bedeutung ist, speichert das Unternehmen Gespräche über die Hyper Protect Virtual Servers Lösung. Die Watson-Technologie bietet ein sicheres API-Gateway für die Sprachdatenanwendungen des Unternehmens des Kunden.



Dieses Gateway schafft zusammen mit einem Privakey CX-Server, der auf der Hyper Protect Virtual Server-Plattform ausgeführt wird, eine sichere Umgebung und ein intuitives Erlebnis für die Sprachassistenten-Anwendung von Vicom Infinity für Unternehmen zu einem wettbewerbsfähigen Preis. „Viele Unternehmen und Organisationen in der öffentlichen Verwaltung suchen nach Lösungen, die nur der IBM Z und LinuxONE Mainframe bieten kann, insbesondere mit seinen weitreichenden Verschlüsselungsfunktionen und der neuen Funktion der Data Privacy Passports“, sagt Santalucia.



Laut einer vom Ponemon Institute durchgeführten und von IBM gesponserten Studie belaufen sich die durchschnittlichen Gesamtkosten einer Datenschutzverletzung auf 3,92 Millionen US-Dollar. Diese Verstöße können verheerende finanzielle Verluste verursachen und den Ruf eines Unternehmens über Jahre hinweg beeinträchtigen. Mit der Sprachassistentenlösung von Vicom Infinity auf der Hyper Protect Virtual Servers-Plattform können Unternehmen eine sichere Umgebung für ihre Gespräche und Sprachdaten genießen.



Daher werden Unternehmen in datensensiblen Branchen allmählich aufmerksam. „Wir hören immer öfter, dass Unternehmen aus dem Bankensektor und dem Gesundheitswesen zu uns kommen, die sich niemals an IBM gewandt hätten, wenn es um Sprachtechnologie für ihre Unternehmensserver ging“, sagt Santalucia.