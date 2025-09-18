Velotix erweitert seine KI-gestützte Datenzugriffsplattform mit IBM watsonx
Velotix, ein 2021 gegründetes Start-up, entwickelt Datensicherheitslösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, die Wirkung ihrer Daten zu maximieren. Die Velotix Data Access Platform hilft Unternehmen, Daten über Silos hinweg zu identifizieren und zu vereinheitlichen, den richtigen Personen Datenzugriff zu gewähren und die Erstellung und Durchsetzung robuster Richtlinien zu automatisieren.
Das Kernsystem der Plattform nutzt fortschrittliche KI und Verhaltensanalysen, um Zugriffsrichtlinien auf der Grundlage sich ändernder Benutzermuster und regulatorischer Anforderungen dynamisch weiterzuentwickeln. Die proprietäre KI-Engine von Velotix unterstützt die Einhaltung von Richtlinien in großem Maßstab, ohne dass wiederholte manuelle Eingriffe erforderlich sind.
Um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu verbessern und die Akzeptanz zu beschleunigen, integrierte Velotix einen dialogorientierten Assistenten in seine Lösung. „Dank der Unterstützung von Abfragen in natürlicher Sprache durch KI können sich die Benutzer ganz auf ihre Arbeit konzentrieren, während die intelligente Durchsetzung von Richtlinien im Hintergrund erfolgt“, erklärt Yoram Segal, Chief Technology Officer und Chief AI Officer bei Velotix.
Velotix verfügt über umfassende hausinterne Fachkenntnisse in den Bereichen KI und Policy Governance, entschied sich jedoch, seine Fähigkeiten durch die bewährte KI-Infrastruktur von IBM zu ergänzen, um die Entwicklungszeit zu verkürzen und die Skalierbarkeit zu optimieren. Die eigenständige Entwicklung des Dialogassistenten hätte mehrere Monate in Anspruch genommen, daher entschied sich das Team für die KI-Produkte von IBM watsonx, um eine schnelle und sichere Bereitstellung zu gewährleisten.
Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die Flexibilität der lokalen Bereitstellung für IBM watsonx KI-Modelle. Diese Flexibilität ist eine wichtige Voraussetzung in regulierten Branchen wie dem Finanzwesen und dem Gesundheitswesen. „Kunden müssen die vollständige Kontrolle darüber behalten, wie KI mit ihren sensiblen Daten interagiert“, erklärt Segal.
IBM bot ebenfalls Sicherheit. „Die IBM-Technologie unter der Oberfläche zu haben, erhöht die Glaubwürdigkeit erheblich“, erklärt Segal. „Es ist, als würden wir einen Aufkleber mit der Aufschrift ‚IBM inside‘ auf unser Produkt kleben.“
Zusammen mit IBM Client Engineering entwickelte Velotix einen Assistenten für natürliche Sprache, der in der Lage ist, Richtlinien zu erstellen und zu validieren, die Einhaltung von Vorschriften zu überprüfen und den Zugriff zu optimieren – und das alles über vertraute Plattformen wie Slack und Outlook.
Velotix blieb der Innovationstreiber, während IBM-Produkte wie IBM watsonx Orchestrate, IBM watsonx.ai und IBM watsonx.data, zur Integration auf Unternehmensebene und einer schnellen Amortisierung beitrugen.
Zusammen mit watsonx und den Experten von IBM Client Engineering hat Velotix in nur einem Monat einen voll funktionsfähigen KI-Assistenten auf den Markt gebracht und damit die Entwicklungszeit um über 80 % verkürzt. Ohne diese Zusammenarbeit hätte der Prozess sechs Monate oder länger dauern können.
Der integrierte KI-Assistent soll die Compliance-Kosten um 60 % bis 70 % senken und manuelle Aufgaben um bis zu 95 % reduzieren. Da der Assistent mit vertrauten Tools arbeitet, erfahren Kunden keinerlei Unterbrechungen und können sofort von den Vorteilen profitieren.
„Unsere Plattform reduziert den Zeitaufwand für den Datenzugriff und die Einhaltung von Vorschriften von Monaten auf Minuten“, erklärt Segal. „IBM watsonx beschleunigt unsere Bereitstellung, aber die Intelligenz hinter der Plattform stammt vollständig von Velotix. Vom ersten Tag an können unsere Kunden mit ihren Daten interagieren, als würden sie mit einem Kollegen sprechen – und der Assistent kümmert sich um den Rest.”
Mit Blick auf die Zukunft erwägt Velotix auch die Integration von IBM Quantum, um sein Angebot im Bereich Datensicherheit weiter zu stärken und sein Engagement für Spitzeninnovationen zu bekräftigen. „Gemeinsam mit IBM sichern wir die Zukunft der Unternehmensdaten“, schließt Segal.
Das Unternehmen erkannte die Möglichkeit, die Produktivität seiner Kunden durch die Einführung eines KI-Assistenten für seine Datenzugriffsplattform weiter zu steigern. Mit der IBM watsonx-Technologie unterstützt die neue Datenzugriffsplattform Endnutzer dabei, über Silos hinweg auf Daten zuzugreifen, Richtlinien zu erstellen und die Einhaltung von Vorschriften zu überprüfen – und das alles über bestehende Produktivitätsanwendungen.
