Velotix verfügt über umfassende hausinterne Fachkenntnisse in den Bereichen KI und Policy Governance, entschied sich jedoch, seine Fähigkeiten durch die bewährte KI-Infrastruktur von IBM zu ergänzen, um die Entwicklungszeit zu verkürzen und die Skalierbarkeit zu optimieren. Die eigenständige Entwicklung des Dialogassistenten hätte mehrere Monate in Anspruch genommen, daher entschied sich das Team für die KI-Produkte von IBM watsonx, um eine schnelle und sichere Bereitstellung zu gewährleisten.

Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die Flexibilität der lokalen Bereitstellung für IBM watsonx KI-Modelle. Diese Flexibilität ist eine wichtige Voraussetzung in regulierten Branchen wie dem Finanzwesen und dem Gesundheitswesen. „Kunden müssen die vollständige Kontrolle darüber behalten, wie KI mit ihren sensiblen Daten interagiert“, erklärt Segal.

IBM bot ebenfalls Sicherheit. „Die IBM-Technologie unter der Oberfläche zu haben, erhöht die Glaubwürdigkeit erheblich“, erklärt Segal. „Es ist, als würden wir einen Aufkleber mit der Aufschrift ‚IBM inside‘ auf unser Produkt kleben.“

Zusammen mit IBM Client Engineering entwickelte Velotix einen Assistenten für natürliche Sprache, der in der Lage ist, Richtlinien zu erstellen und zu validieren, die Einhaltung von Vorschriften zu überprüfen und den Zugriff zu optimieren – und das alles über vertraute Plattformen wie Slack und Outlook.

Velotix blieb der Innovationstreiber, während IBM-Produkte wie IBM watsonx Orchestrate, IBM watsonx.ai und IBM watsonx.data, zur Integration auf Unternehmensebene und einer schnellen Amortisierung beitrugen.