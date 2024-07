Sopra Steria wählte die Lösungen IBM watsonx Assistant, IBM Watson Language Translator, IBM Watson Natural Language Understanding und IBM Watson Text to Speech als KI-Grundlage für seine intelligente Beschleuniger-Engine für virtuelle Assistenten. Die meisten Chatbots versuchen, menschliche Interaktionen nachzuahmen, was Benutzer frustrieren kann, wenn ein Missverständnis auftritt. Tausende von Unternehmen vertrauen auf die IBM watsonx Assistant Technologie, weil sie weiß, wann sie eine Antwort geben muss, wann sie nachfragen muss und wann sie die Frage an einen menschlichen Agenten weiterleiten muss. Die Watson Language Translator-Lösung hilft bei der Übersetzung von Fremdsprachen, während das Watson Natural Language Understanding-Angebot die Extraktion komplexer Informationen aus der Anfrage unterstützt. Die Watson Text to Speech-Technologie arbeitet mit der IBM watsonx Assistant-Lösung zusammen, indem sie geschriebenen Text in natürlich klingenden Ton in einer Vielzahl von Sprachen und Tönen umwandelt.

Um die Bereitstellung in einer Reihe von Kundenbranchen und -umgebungen zu beschleunigen, hat Sopra Steria die IBM watsonx Assistant-Technologie verbessert. „Unsere Lösung kann viel schneller eingesetzt werden als IBM Watsonx Assistant oder jeder andere KI-Chatbot oder virtuelle Assistent auf dem Markt“, kommentiert Meyer. „Wir haben eine sehr intuitive grafische Benutzeroberfläche entwickelt, sodass Benutzer, sobald wir das System eingerichtet und einige Schulungen durchgeführt haben, sofort mit der Erstellung von Dialogen beginnen können. Wenn potenzielle Kunden es zum ersten Mal sehen, sind sie sehr begeistert, weil es so einfach zu bedienen ist.“

Sopra Steria fügte außerdem einen Orchestrator und eine Front-End-Schnittstelle für die Verwaltung von Dialogen hinzu, stellte die Konnektivität zu externen Systemen her und führte Funktionen zum Speichern und Wiederherstellen sowie maschinelle Übersetzung ein. „Die meisten unserer Benutzer sprechen Französisch und Englisch, daher muss derselbe Dialog in beiden Sprachen verfügbar sein“, sagt Meyer. „Und wir haben Sonderwünsche. Die Tourismus- und Polizeibehörden benötigen zum Beispiel unsere Unterstützung für Chinesisch, Japanisch, Russisch, Koreanisch, Englisch und Französisch, um Besucher empfangen zu können. Also haben wir eine Übersetzungsmaschine in das System eingebaut, die Anfragen ins Englische übersetzt, damit sie von IBM watsonx Assistant verarbeitet werden können, und die Antworten dann wieder in die Muttersprache des Benutzers zurückübersetzt.“

Die intelligente Virtual Assistant Accelerator Engine läuft in der IBM Cloud® und kann auch On-Premises bei Kunden vor Ort ausgeführt werden. „Durch die Unterbringung der Lösung vor Ort können wir die Dialoge problemlos mit den internen Systemen des Kunden wie Rechnungsstellung, Personalwesen und Informationsmanagement verbinden. Selbst wenn die Lösung vollständig vor Ort ist, kann überall darauf zugegriffen werden, da es sich um eine Multicloud handelt, sowohl privat als auch öffentlich“, fügt Meyer hinzu.

Sopra Steria nutzt die Technologie Red Hat® OpenShift® (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), um Anwendungen für die Mitarbeiter des Unternehmens zu erstellen und bereitzustellen. Diese führende Multicloud Kubernetes-Plattform bietet automatisierte Installation, Upgrades und Lifecycle-Management im gesamten Container-Stack in jeder Cloud. Die Red Hat OpenShift-Plattform bietet Entwicklern innovative Tools und Anwendungen sowie Sandbox-Umgebungen zum Experimentieren und Testen neuer Konzepte. Durch die automatisierte Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung von Anwendungen können sich die Entwickler von Sopra Steria auf das Schreiben von Code für bahnbrechende Lösungen wie den virtuellen Assistenten des Unternehmens konzentrieren.

Zur Unterstützung der Instanzen seiner intelligenten virtuellen Assistentenlösung und anderer verwalteter Dienste kann Sopra Steria die Red Hat OpenShift-Technologie nutzen, um automatisierte Unterstützung rund um die Uhr, Störungsbehebung, schnelle Bereitstellung und unternehmensgerechte, sicherheitsrelevante Funktionen anzubieten.