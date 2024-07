Wir stellen die IBM Watson NLP Library for Embed vor, eine containerisierte Bibliothek, die IBM Partnern mehr Flexibilität bietet, um leistungsstarke KI für natürliche Sprache in ihre Lösungen einzubauen. Es kombiniert das Beste aus Open Source und IBM® Research NLP-Algorithmen, um überlegene KI-Funktionen zu liefern, auf die Entwickler zugreifen und sie in ihre Anwendungen in der Umgebung ihrer Wahl integrieren können. Wird Partnern als integrierbare KI angeboten, ein einzigartiges Software-Portfolio, das erstklassige KI von IBM bietet.