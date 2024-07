Wenn die betroffenen Behälter irrtümlich in diesem Zustand verschifft werden, kann dies für die Kunden schwerwiegende und manchmal sogar tödliche Folgen haben. Und selbst wenn das kontaminierte Inventar vor dem Versand identifiziert wird, können immer noch viele Probleme auftreten. Das Chemieunternehmen müsste die unbrauchbaren Fässer entsorgen, was sich auf die Lagerbestände und die Fähigkeit, Aufträge zu erfüllen, auswirken würde – was wiederum die Quartalseinnahmen beeinträchtigen, die Produktionskosten erhöhen und dem Unternehmen letztlich viel Geld kosten könnte.

IBM® Business Partner SingleStore arbeitete an der Lösung eines ähnlichen Sicherheitsproblems für einen Kunden, eine chemische Forschungseinrichtung. In dieser Anlage befanden sich Behälter mit verschiedenen Chemikalien, die untersucht wurden und innerhalb bestimmter Grenzwerte gewartet werden mussten. Beispielsweise liegt die minimale Temperaturschwelle für den Bestand dieser spezifischen Anlage bei 27 °F und die maximale bei 30 °F. Solche Daten müssen mithilfe von IoT-Sensoren, die an allen gelagerten Behältern angebracht sind, verfolgt werden, aber in dieser Anlage schwankten die Temperaturen innerhalb dieser Behälter.

„Sie brauchten eine digitale Transformation, um eine stärker datengesteuertes Unternehmen zu werden. Wir mussten ihnen helfen, diese Temperaturanomalien zu erkennen", sagt Mark Lochbihler, Global Director of Technical Alliances bei SingleStore. " „Wenn die Behältertemperaturen zu niedrig oder zu hoch sind, können die Folgen fatal sein. Daher muss schnell gehandelt werden, wenn die Temperatur des Containers den definierten Schwellenwert überschreitet.“