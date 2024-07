Quant ist ein globales Service-Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden, das in ganz Europa, im Nahen Osten und in Nord- und Südamerika tätig ist. Mit über 3.000 Mitarbeitern hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Verfügbarkeit ihrer Assets zu maximieren – und zwar durch intelligente, effiziente Wartungsprozesse.

Im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie steht das Quant Smart Maintenance Model. Dabei handelt es sich um eine Methodik, die das Wissen der Mitarbeiter, Best Practices aus der Branche, erstklassige Sicherheit und eine hochmoderne Asset-Management-Plattform miteinander kombiniert.

Emil Bergdahl, Digital Product Area Manager bei Quant, erklärt dazu: „Obwohl wir viele verschiedene Sektoren unterstützen, haben alle unsere Kunden ein gemeinsames Ziel: den maximalen Geschäftswert aus ihren Assets zu ziehen. Wir wollen unseren Kunden helfen, diese Vision auf umweltverträgliche und kosteneffiziente Weise zu verwirklichen. Deshalb suchen wir stets nach Möglichkeiten, wie sie ihr Asset-Management verbessern können.“

Für Quant ist die höchste Stufe des Smart Maintenance Models die vorausschauende Wartung, die auf Informationen aus maschinellem Lernen und Echtzeit-Zustandsdaten der Assets basiert. Seit mehr als 20 Jahren nutzt das Unternehmen nun schon die IBM Maximo-Software zur Unterstützung seiner Funktionen für digitales Asset-Management.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach datengesteuerten Funktionen erkannte Quant die Chance, seine Strategie durch den Wechsel zur IBM Maximo Application Suite, der neuesten Generation der IBM Lösung, weiter zu verbessern.

Bergdahl erläutert genauer, wie es dazu kam: „Wir haben festgestellt, dass wir unsere Asset-Management-Daten mit der Maximo Application Suite auf einer einzigen, integrierten Plattform vereinheitlichen können. Die neue IBM Lösung bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über alle Assets an den Standorten unserer Kunden, sondern ermöglicht auch die KI-gestützte Überwachung. Damit können unsere Teams auf potenzielle Probleme reagieren, bevor sie auftreten.“