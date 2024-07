Artefact ist ein bekannter Name auf dem KI-Markt. Das französische Unternehmen ist auf die Bereitstellung fortschrittlicher KI-Technologien und Datenlösungen spezialisiert und verfügt über eine bemerkenswerte Präsenz in verschiedenen Sektoren wie Einzelhandel, Luxusgüter, Konsumgüter und Finanzen.

Als schnell wachsendes internationales Unternehmen ist Artefact technologieunabhängig. „Wir nutzen erstklassige Lösungen, um die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden am besten zu erfüllen“, bestätigt Jérémie Cornet-Vuckovic, Data Consulting Director, Banking and Luxury Services, Artefact. Einer der Partner des Unternehmens ist IBM, ein wichtiger Akteur in der Finanzindustrie. „Wir arbeiten mit IBM in zwei Hauptbereichen zusammen: eingeschränkte Optimierung mit IBM ILOG CPLEX und generative künstliche Intelligenz über IBM watsonx.ai.“ IBM watsonx.ai ist Teil der IBM watsonx KI- und Datenplattform, die neue generative KI-Funktionen vereint und Grundlagenmodelle und traditionelles maschinelles Lernen in einem leistungsstarken, umfassenden Studio kombiniert, das den gesamten KI-Lebenszyklus abdeckt.

Eine große französische Bank hat sich kürzlich an Artefact gewandt, um ihr Serviceangebot durch eine effektivere Nutzung von Kundendaten zu erweitern. Die Idee war, Fachleuten entscheidende Einblicke in die Verbrauchergewohnheiten zu geben. Anstatt vollständig anonymisierte Rohdaten zu teilen, was nur von begrenztem Wert ist, schlug Artefact eine Lösung vor, bei der Benutzer ihr Ziel innerhalb des Systems definieren und Avatare in einem chatähnlichen Austausch über Konsumgewohnheiten einbeziehen. Diese Avatare werden auf der Grundlage der von der Bank bereitgestellten spezifischen Daten intelligent modelliert, um ein wertvolleres Verständnis des Kundenverhaltens zu gewährleisten.