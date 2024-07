Auf der Seite von IBM leitet Dr. Adam Makarucha, Lead Data Scientist for Client Engineering for the IBM Garage in Australien und Neuseeland, die KI-Prototyping-Arbeiten. Um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie KI die ERP-Kernfunktionen von Pronto Xi ergänzen kann, wies er auf einen der frühesten Anwendungsfälle des Teams hin: die effizientere und stärker automatisierte Planung von Wartungsarbeiten – eine wirklich übliche und alltägliche Aktivität für das mittelständische Unternehmen von Pronto Software. „Erstens haben Sie eine große Gruppe von Auftragnehmern, die die Servicearbeiten ausführen und über sehr unterschiedliche Fähigkeiten verfügen, und Sie schicken sie an Standorte, die Stunden entfernt sind. Im Optimalfall werden die richtigen Menschen mit den richtigen Fähigkeiten entsendet, die den Job in kürzester Zeit erledigen können. Und die Daten, die für diese Entscheidungen verwendet wurden, befinden sich im ERP-System.“

Im Rahmen des MVP, das derzeit entwickelt wird, so Dr. Makarucha, wird die KI-gestützte Planungsoptimierung nahtlos und intuitiv in das zentrale Facility-Management-Modul von Pronto Xi eingebettet. „Im Moment ist das typische Szenario so, dass erfahrene Experten im Wesentlichen spontane Entscheidungen im laufenden Betrieb treffen“, erklärt er. „Unser Ziel ist es, diese grundlegende Funktion effizienter und automatisierter zu gestalten, ohne die Komplexität zu erhöhen, die für die Kunden störend sein kann.“