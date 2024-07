Getreu dem Motto „A World at Play“ bietet Mohegan Sun (Link führt zu einer Seite außerhalb von IBM) ein Spiel- und Unterhaltungsparadies in den USA in Uncasville, Connecticut. Das Hotel besteht aus zwei Glastürmen, in dem zwei einzigartige Casinos, mehr als 40 Restaurants, Bars und Lounges, eine Arena mit 10.000 Sitzplätzen, zwei Spas und Meeting-Einrichtungen beherbergt sind. Mohegan Sun ist im Besitz des Mohegan Tribe und wird von Mohegan Gaming & Entertainment verwaltet.

Über LPA Software Solutions

LPA (Link führt zu einer Seite außerhalb von ibm.com) ist ein Beratungsunternehmen und Full-Service-IBM-Geschäftspartner. Es bietet branchenübergreifende Beratung auf Basis prädiktiver und kognitiver Analysen, Business Intelligence, Data Science, Big Data und Leistungsmanagement für den finanziellen Erfolg.Die Berater sind Experten für Analysesoftware und -lösungen.