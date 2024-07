Mit langjähriger Erfahrung in der Branche bietet PROMOS seinen Immobilienkunden eine breite Palette an SAP-Software, darunter SAP S/4HANA, SAP ERP® und SAP Fiori®, die auf IBM Power Systems mit IBM Storage läuft. Das Unternehmen bietet auch eine eigens entwickelte mobile App an, die auf der mobilen Plattform von easysquare (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) läuft und Mieter mit Immobilienunternehmen und Anbietern in Verbindung bringt.

Das PROMOS-Team erkannte, dass die bestehende IT-Infrastruktur, die aus 28 Systemen bestand, nicht in der Lage sein würde, erweiterte Dienste und größere Arbeitslasten zu bewältigen, und dass die Erweiterung und der Support kostspielig sein würden. PROMOS war bestrebt, seine IT-Landschaft zu vereinfachen, die Kapazität und Leistung zu erhöhen und ein System zu schaffen, das flexibel genug ist, um Anwendungsmodernisierungen durch den Einsatz exponentieller Technologien zu bewältigen.

PROMOS beschloss, seine private Cloud-Infrastruktur zu konsolidieren und aufzurüsten, indem es auf zwei IBM Power System E980 und zwei IBM Power System E950 Server mit IBM PowerVM® und SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) umstieg, um wichtige SAP S/4HANA- und SAP HANA-Anwendungen für seine Kunden auszuführen.

„Wir vertrauen seit vielen Jahren auf die Unterstützung von IBM Power Systems mit IBM Storage“, so Volker Schulz. „Die IBM Technologie bietet uns eine solide Grundlage für unsere Managed SAP Services und ermöglicht es uns, anspruchsvolle SLAs für unsere Kunden zu erfüllen. IBM Power System steht für uns für Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit. IBM Power Systems in Kombination mit IBM Storage gibt uns die Flexibilität und Resilienz, um unsere Kunden in jeder Situation zu unterstützen.“

Die Entscheidung von PROMOS, auf die neuen IBM POWER9-Prozessor-basierten Server umzusteigen, wurde von seinem langjährigen Technologiepartner PROFI (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) unterstützt „Wir arbeiten seit mehr als 15 Jahren mit dem IBM Platinum Business Partner PROFI zusammen“, sagt Volker Schulz. „Wir verfügen zwar über ein umfangreiches internes Wissen, aber wir verlassen uns auf PROFI, wenn es um strategische und operative Beratung geht. PROFI hat uns bei der Dimensionierung und Konfiguration unserer neuen Systeme sowie bei der Validierung des Business Case sehr unterstützt. PROFI hat auch die Capacity on Demand-Vereinbarungen aufgesetzt, die es uns ermöglichen, Ressourcen dynamisch zu aktivieren und nur bei Bedarf zu bezahlen – ein zentrales Merkmal der Kosteneffizienz dieser Lösung.“

PROFI unterstützte PROMOS auch bei der Implementierung einer vollständig virtualisierten Speicherlösung auf der Basis von IBM Spectrum® Virtualize Software mit IBM FlashSystem® Speicher. PROMOS verlässt sich auch auf die modernen Datensicherungsfunktionen von IBM Spectrum Protect, um geschäftskritische Daten zu sichern und Systeme im Falle eines ungeplanten Ausfalls schnell wiederherzustellen und so das Unternehmen zu schützen.

Volker Schulz fügt hinzu: „Die Unternehmensserver von IBM Power Systems haben sich als äußerst zuverlässige, zukunftsweisende Infrastruktur erwiesen. Die Möglichkeit, mit der fortschrittlichen Virtualisierungstechnologie von IBM sowohl IBM AIX als auch das Linux-Betriebssystem auf einem einzigen Server auszuführen, gibt uns die Flexibilität, die wir brauchen, um schnell auf Kundenanforderungen zu reagieren, ohne dabei Kompromisse bei Performance und Stabilität einzugehen.“